Взгляд Игоря Рабинера на самый результативный пока матч Евро-2020, в котором «Бундестим» победила действующих чемпионов — 4:2.

Чемпионат Европы. Группа F

Португалия — Германия — 2:4 (1:2)

Голы: Криштиану Роналду, 15 (1:0). Рубен Диаш, 35 — в свои ворота (1:1). Рафаэл Геррейру, 39 — в свои ворота (1:2). Хаверц, 51 (1:3). Гозенс, 60 (1:4). Диогу Жота, 67 (2:4).

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Ренату Санчеш, 46), Данилу Перрейра, Виллиам Карвалью (Рафа Силва, 58), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Криштиану Роналду.

Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс (Эмре Джан, 62), Гюнтер, Киммих, Кроос, Гюндоган (Зюле, 73), Мюллер, Хаверц (Горецка, 73), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гнабри (Сане, 87).

Предупреждения: Хаверц, 66. Гюнтер, 77.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

ВАР: Аттуэлл (Англия). Мартинес Мунуэра, Приэто Лопес де Сераин, Эрнандес-Эрнандес (все — Испания).

19 июня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

«Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Одна из любимых поговорок Олега Романцева времен «Спартака» 90-х идеально подходит к сегодняшней сборной Германии. Только Лев надо писать с большой буквы и с «ё» вместо «е».

После 0:1 от Франции (при совсем неплохой, надо заметить, игре после перерыва), помня к тому же невыход из группы на ЧМ-2018 и скандальные 0:6 от Испании в Лиге наций не далее как в прошлом ноябре, немцев поспешили похоронить. А тут еще и гол в контратаке от Криштиану в начале матча с Португалией.

Но у Йоги был план, и команда невозмутимо его реализовала. Одноклубник Миранчука по «Аталанте» Гозенс разорвал правый фланг обороны португальцев, отдавал то на автогол, то на Хаверца, а в конце концов забил и сам. Атака Германии, вышедшей в три центральных защитника (надеюсь, все уже поняли, что клише об оборонительности этой модели — чушь собачья?), превратилась в смерч и чем-то напомнила те легендарные 7:1 с Бразилией в полуфинале ЧМ-2014.

Только творили это, кроме Нойера с Мюллером и Кроосом, уже другие люди. Прежде чем сдать пост Флику после этого Евро, Лев успел произнести смену чемпионского поколения. Совсем недавно того же героя встречи Гозенса мало кто знал, а сегодня это была главная движущая сила немцев. Пару недель назад Хаверц забил победный мяч в финале ЛЧ, и он стал для него первым в Лиге чемпионов вообще — а сегодня это ударный форвард «Бундестим», усадивший, к счастью, на скамейку Вернера.

Сравнил стартовый состав немцев с 0:6 от Испании — пять совпадений. Не так уж мало, кстати. Нойер, Гинтер, Кроос, Гюндоган, Гнабри. Но тех же Гозенса и Хаверца, двух ключевых фигур игры с Португалией, тогда не было. И Киммиха, и ветеранов Хуммельса и Мюллера, и Рюдигера... За семь месяцев изменилось все. Лев вспомнил, что он — чемпион мира, и не захотел заканчивать со сборной под проклятия.

Оборону Германии по-прежнему не назовешь неуязвимой, и второй гол португальцев об этом напомнил. Но немцы четко показали, что из списка кандидатов на титул их вычеркнули рано.

И я рад этому, потому что Германия Лева всегда стремится действовать в атаку. И наказала она в первом тайме португальцев за пассивность, за стремление играть, как модно говорить, по счету. Французы — такие же, только с еще более высоким уровнем мастерства. Их немцы во втором тайме тоже придушили изрядно, но баланс у чемпионов мира лучше. Хотя и у «Трехцветных» случается своя Венгрия...

Конечно, для футбола нужно, чтобы все три топ-сборные вышли из этой группы в плей-офф. И в самом подвешенном положении из них сейчас находится Португалия: если она уступит французам, то останется с тремя очками, тогда как у Франции уже четыре, а поражение немцев от венгров представляю с трудом. В этом плане для Португалии хорошо, что она забила второй: у нее сейчас разница — плюс 1. С тремя очками на третьем месте каждый мяч на счету.

Последние пару дней результативность Евро начала здорово снижаться, пошли счета вроде 0:0 и 1:0, но Германия с Португалией разбередили это болото, взбодрили нас всех. Побольше бы такого футбола!

А Лев, отдохнув, проснулся и устроил действующим чемпионам Европы головомойку. Что-то мне подсказывает, что это не разовая история, не случайность.

И это будет очень интересно.