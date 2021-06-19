Португалия в пятый раз подряд проиграла Германии, но Криштиану повторил рекорд Клозе
Тем не менее лидер португальской сборной Криштиану Роналду даже в неудачной игре записал на свой счет гол и результативную передачу и заодно вышел на второе место по матчам за сборную среди европейцев. Форвард «Ювентуса», для которого встреча с Германией стала 177-й в карьере, обогнал экс-партнера по клубу Джанлуиджи Буффона и сократил отставание от рекордсмена — пропускающего Евро Серхио Рамоса — до трех игр.
В погоне за другим — более существенным — рекордом отставание Роналду составляет теперь всего два пункта. В 177 матчах за сборную португалец отметился 107 голами, тогда как завершивший карьеру 15 лет назад иранец Али Даеи в 149 встречах отличился 109 раз.
Наконец, Криштиану повторил европейский рекорд по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы, который семь лет удерживал Мирослав Клозе. Оба форварда отличились на главных турнирах для сборных по 19 раз. Но немцу принадлежит лучший результат в истории мировых первенств (16), а португальцу — в истории европейских (12). Кстати, сегодня же в элитный клуб бомбардиров вступил еще и француз Антуан Гризманн, на счету которого 11 точных ударов.
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