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Португалия в пятый раз подряд проиграла Германии, но Криштиану повторил рекорд Клозе

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 21:40
19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4. Криштиану Роналду. Фото Reuters Матчи сборной Португалии против Германия в последние 25 лет. Европейские футболисты, которые сыграли 150 и больше матчей за сборную. Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные. Европейцы, забившие больше 10 голов на чемпионатах мира и Европы.
19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4. Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Сборная Португалии проиграла в матче второго тура Евро-2020 (2:4) и продлила неудачную серию в противостоянии с Германией. После победы над немцами на Евро-2000 пиренейцы потерпели от них уже пять поражений на крупных турнирах с общим счетом 5:15.
Португалия — Германия
Матчи сборной Португалии против Германия в последние 25 лет.
Матчи сборной Португалии против Германия в последние 25 лет.
19&nbsp;июня. Португалия&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 2:4. Робин Гозенс (слева) празднует забитый мяч.Германия вернулась! Роналду продолжает бить рекорды, но героем стал немец Гозенс — он причастен к четырем голам

Тем не менее лидер португальской сборной Криштиану Роналду даже в неудачной игре записал на свой счет гол и результативную передачу и заодно вышел на второе место по матчам за сборную среди европейцев. Форвард «Ювентуса», для которого встреча с Германией стала 177-й в карьере, обогнал экс-партнера по клубу Джанлуиджи Буффона и сократил отставание от рекордсмена — пропускающего Евро Серхио Рамоса — до трех игр.

Европейские футболисты, которые сыграли 150 и больше матчей за сборную.
Европейские футболисты, которые сыграли 150 и больше матчей за сборную.

В погоне за другим — более существенным — рекордом отставание Роналду составляет теперь всего два пункта. В 177 матчах за сборную португалец отметился 107 голами, тогда как завершивший карьеру 15 лет назад иранец Али Даеи в 149 встречах отличился 109 раз.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные.
Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные.

Наконец, Криштиану повторил европейский рекорд по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы, который семь лет удерживал Мирослав Клозе. Оба форварда отличились на главных турнирах для сборных по 19 раз. Но немцу принадлежит лучший результат в истории мировых первенств (16), а португальцу — в истории европейских (12). Кстати, сегодня же в элитный клуб бомбардиров вступил еще и француз Антуан Гризманн, на счету которого 11 точных ударов.

Европейцы, забившие больше 10 голов на чемпионатах мира и Европы.
Европейцы, забившие больше 10 голов на чемпионатах мира и Европы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания 1
Польша 0
2-й тайм

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия 2
Германия 4
Матч завершен

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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