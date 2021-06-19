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Германия и Португалия могут не попасть в плей-офф? Расклады перед последним туром в «группе смерти» Евро

20:56
Робин Госенс и Матс Хуммельс. Фото Reuters
Робин Госенс и Матс Хуммельс. Фото Reuters
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После матчей Венгрия — Франция (1:1) и Португалия — Германия (2:4) положение в группе F чемпионата Европы после двух туров выглядит так:

Франция — 4 очка, разность мячей — 2-1

Германия — 3, 4-3

Португалия — 3, 5-4

Венгрия — 1, 1-4

Оставшиеся матчи: 23 июня — Португалия — Франция, Германия — Венгрия.

Рассмотрим расклады в этой группе:

1. Франция почти обеспечила себе выход в плей-офф. В случае победы над Португалией она займет первое место в группе, при ничьей — второе при победе немцев над венграми и первое при других результатах. В случае поражения от португальцев французы будут вторыми при ничьей Германии и Венгрии, третьими при победе команды Йоахима Лева, а вот если 3 очка наберут венгры, выше будет сборная с лучшей разностью мячей. При этом даже с третьего места Франция, вероятно, попадет в плей-офф — в топ-4 третьих мест она наверняка будет.

2. Венгрии для выхода в 1/8 финала нужна только победа. При ней она может стать второй (при поражении португальцев) или третьей. С 4 очками венгры в плей-офф, как и французы, скорее всего, попадут с любого места.

3. Германия может занять первое место при победе, если Франция не обыграет Португалию. При ничьей немцы станут либо вторыми (если Португалия не обыграет Францию), либо третьими (если обыграет). А вот в случае поражения Германия будет третьей (если Португалия проиграет Франции) или четвертой (если не проиграет). С 4 очками немцы выйдут в плей-офф с 3-го места, с 3 — далеко не факт.

4. Португалия также может стать первой — нужны 3 очка против Франции и непобеда Германии. При успехе немцев португальцы останутся вторыми. В случае ничьей Роналду с партнерами останутся третьими, если венгры обыграют немцев, в противном случае — поднимутся на второе место. А вот при поражении португальцы могут свалиться на четвертое место, если Германия тоже проиграет. Как и немцы, 4 очка с 3-м местом — хороший вариант для плей-офф, 3 — не очень.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия 2
Германия 4
Матч завершен

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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