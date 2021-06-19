Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции

Чемпионы мира оступились в Будапеште — 1:1.

Чемпионат Европы

Группа F

Венгрия — Франция — 1:1 (1:0)

Голы: Фиола, 45+2 (1:0). Гризманн, 66 (1:1).

Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Фиола, Ботка, Ат.Солои, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Шафер (Чери, 75), А.Солои (Николич, 26), Шоллои.

Франция: Ллорис, Варан, Динь, Кимпембе, Павар, Погба (Толиссо, 76), Рабьо (Дембеле, 57. Лемар, 87), Канте, Бензема (Жиру, 76), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждения: Павар, 10. Ботка, 52.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Кавана. Беттс (оба — Англия), Блом, ван Букел (оба — Голландия).

19 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Помните, как проходила жеребьевка группового этапа Евро-2020? Она прошла в конце 2019 года и была неполной — на тот момент сверстали еще не весь состав участников, так как еще предстояли стыковые матчи. Но группу смерти уже определили — Поргугалия, Германия и Франция ожидали четвертого соперника, которого все заранее похоронили.

Повезло (или не повезло) Венгрии — крепкой команде с хорошим итальянским тренером Марко Росси. Потомки Ференца Пушкаша с огромным трудом попали на Евро-2020, хотя сейчас это уже забылось. В финале стыков с Исландией венгры уступали до 87-й минуты, но потом повторили подвиг «Манчестер Юнайтед» в легендарном финале Лиги чемпионов-1999 с «Баварией» и победили 2:1.

Перед чемпионатом Европы Венгрия из-за травмы потеряла главную звезду — полузащитника «Лейпцига» Доминика Собослои. А в первом тайме игры с Францией команда еще и лишилась капитана и главного форварда — у Адама Солои закружилась голова и он был не в состоянии продолжать матч.

Но Венгрия не просто выстояла в первом тайме, а выиграла его — в добавленное время забил Фиола. Шок — слишком слабое слово для того, чтобы описать случившееся. Переполненная «Пушкаш Арена» сошла с ума, а Фиола от счастья едва не сломал стол у угла поля во время празднования. Реакция сидевшей за тем столом девушки бесценна — она одновременно была и напугана, и восхищена голом венгров.

Наказали бы Фиолу предупреждением за разгромленный стол или закрыли бы глаза на такое проявление эмоций? pic.twitter.com/N11z0AFjP0 — Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) June 19, 2021

Будапешт тоже восхищает. В Венгрии в последнее время фиксируется около сотни новых коронавирусных больных в день, поэтому власти свободно пускают фанатов на «Пушкаш Арену» — там и стопроцентная заполняемость, и маски разрешено не носить, судя по трансляции. Неудивительно, что авторитетные западные СМИ сообщили о вероятном переносе финала чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Пока, правда, все на уровне слухов, но многое зависит от правительства Великобритании — если там разрешат сделать послабления для зарубежных VIP-персон и телевизионщиков, то финал состоится на «Уэмбли».

Сборная Венгрии, конечно, до финала вряд ли доберется, но она уже заслужила аплодисменты. В игре с Португалией аутсайдер героически оборонялся до 83-й минуты, но затем рассыпался и уступил со счетом 0:3. А с французами Венгрия и вовсе добыла ничью, хотя вполне могла и победить. Для нее уже серьезное достижение, что она заставила нервничать самих чемпионов мира. Но, судя по самоотдаче, венгры до сих пор рассчитывают на выход из группы смерти.

Венгрия — восхитительна. Главная звезда в составе — вратарь «Лейпцига» Гулачи. В атаке явный недобор качественных исполнителей, а по совокупной стоимости, если верить Transfermarkt, она в два с половиной раза дешевле сборной России. Но при этом Венгрия на равных борется как с действующими чемпионами Европы, так и с действующими чемпионами мира. И в следующем туре несомненно потреплет нервы Германии, пусть игра и пройдет в Мюнхене.

О Франции тоже нужно сказать немного, но все-таки эта игра — бенефис Венгрии. Французы хорошо подготовились к сопернику, активно прессинговали его весь первый тайм (в отличие от встречи с немцами), упустили немало моментов, но соорудили лишь один гол — Гризманн сравнял счет в середине второго тайма. В первой встрече мы по праву восхищались монументальной игре команды Дидье Дешама, но сборная из четвертого десятка рейтинга ФИФА доказала, что даже с ней можно бороться.