Испанская сборная не оправдывает статус фаворита, сыграв вничью с поляками — 1:1.

Чемпионат Европы. Группа E

Испания — Польша — 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 26 (1:0). Левандовски, 54 (1:1).

Нереализованный пенальти: Морено, 58 (штанга)

Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Сарабия, 68), М.Льоренте, Ольмо (Торрес, 62), Эрнандес, Мората (Ойярсабаль, 87), Морено (Руис, 68), Педри.

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек (Линетти, 85), Пухач, Клих (Козловски, 55), Зелиньски, Южвяк, Модер (Давидович, 85), Левандовски, Свидерски (Франковски, 68).

Предупреждения: Клих, 36. Модер, 57. Южвяк, 59. Пау Торрес, 81. Эрнандес, 90. Левандовски, 90.

Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все — Италия).

ВАР: Иррати. Ди Белло, Мели, Валери (все — Италия).

19 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский».

Откровенно говоря, реакция на нулевую ничью Испании со шведами удивила. Всего одна игра — а выводы уже на уровне отсутствия у «Красной фурии» умения забивать с шаблонами вроде «владение ради владения». Еще недавно местами все было хорошо и даже восхитительно, когда команда Луиса Энрике уничтожала Германию со счетом 6:0, а потом все куда-то испарилось?

Хотя понятно, что в футболе никому не интересно, что было вчера. Здесь, как и в любой профессии, важно то, что есть здесь и сейчас. Так что правильнее рассуждать о готовности Испании к крупному турниру. Прежде всего, речь о психологии, потому что для многих в нынешней помолодевшей сборной Евро-2020 — дебют на таком уровне.

Дани Ольмо 23 года. Чуть старше игрока «Лейпцига» Родри, 21 — Феррану Торресу, а Педри и вовсе 18 лет. По отдельности каждый из них обладает невероятным талантом, только еще нет нужного командного опыта, а вместе с ним — еще и пресловутого инстинкта убийцы. Как бы странно это не звучало, если в атаке есть Мората и проведший фантастический сезон Жерар Морено.

Тем более, именно эта парочка организовала взятие польских ворот. Пусть в этом моменте и присутствовал элемент случайности, так как нападающий «Вильярреала» нанес не самый опасный для Щенсны удар, который трансформировался в голевую передачу для Мораты. Сначала показалось, что и тут Испания останется без гола, потому что даже его автор не сильно радовался в ожидании вердикта судей. Однако ВАР принес праздник на испанскую улицу, показав, что в момент паса ближе к воротам находилась пятка Берешиньски.

Праздновать засчитанный после паузы гол Мората отправился к Луису Энрике, который накануне в ответ на критику поддержал своего подопечного. И это показательный момент, демонстрирующий наличие в испанской команде здорового микроклимата. На больших турнирах он не менее важен, чем эффективность отдельных исполнителей. Опять же речь о Морате, который стал одиннадцатым в истории «Красной фурии» снайпером, преодолевшим отметку в 20 забитых мячей. Для этого хватило 42-х матчей, и скорострельность Альваро выше, чем у таких легендарных мастеров, как Рауль, Хулио Салинас и Эмилио Бутрагеньо.

Впрочем, отмечая козыри Испании, нужно констатировать и другую очевидную вещь. Запаса прочности у команды не чувствуется, и счет 1:0 к перерыву сохранился только благодаря удаче. По ходу одной атаки выстрел Свидерски пришелся в штангу, а успевший к отскоку Левандовски положился на силу и уперся в стену имени не дрогнувшего Унаи Симона. Правда, спустя минуту из не менее выгодной позиции после паса Жорди Альбы промахнулся Морено.

И подобные моменты свидетельствует об отсутствии конкретики в атаке. Оптимисты воспринимают это, как потенциал для роста по ходу турнира, ведь моменты команда создает. Пессимисты, напротив, констатируют, что зачастую испанцы словно играют без ворот, а перекатывание мяча улучшает статистику передач, но при этом действует лучше любого снотворного.

На руках критиков не только визуальные впечатления, но и другие козыри в виде результатов. С начала года была и домашняя ничья с Грецией (1:1), и тяжелейшая победа в Грузии с невероятным голом на второй добавленной минуте (2:1). А так как Польша сильнее этих соперников, свой второй шанс Левандовски уже не упустил, перевисев в воздухе Ляпорта и головой сбросив мяч в нижний угол. Большие турниры сборных, конечно, не конек Роберта, и все же на трех Евро великий снайпер первым из соотечественников уже отличился.

А заодно в очередной раз продемонстрировал, насколько уязвим центр испанской обороны. В итоге даже ВАР, подсказавший Даниэле Орсато, что Модер шипами наступил в штрафной на ногу Морено, Испании не помог. А творцы первого в матче гола теперь станут героями невеселых мемов. Решивший лично наказать соперника Морено — за попадание с 11-метровой отметки в штангу, а добивавший мяч Мората — за неловкость, которая не позволила поразить пустые ворота.

Возможно, это какое-то проклятие, ведь на континентальных чемпионатах Испания не забила уже шесть пенальти, тогда как худший показатель других сборных не превышает двух промахав. Однако такая статистика, как и четыре подряд нереализованных 11-метровых с учетом всех матчей, отчасти обманчива, так как позволяет свести все к невезению. И пусть основания говорить о нем имеются, так как в концовке были и другие моменты, пока «Красная фурия» совершенно не оправдывает собственное прозвище. Разве что по невероятному потенциалу, который не удается реализовать.

Если брать традиционных фаворитов, Испания смотрится веселее унылой Англии, но сравнения с Германией, Францией и особенно Италией явно не в пользу команды Луиса Энрике.

Прошлый раз «Красная фурия» оставалась без побед после двух матчей на Евро-1996. Тогда тоже случились ничьи, и хотя победа в третьем туре вывела Испанию в плей-офф, там все закончилось в первом же раунде на серии пенальти с Англией. И, кажется, повторение того сценария для нынешней сборной весьма реально.