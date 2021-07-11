Тактическое превью главного матча Евро-2020.

Осталось всего несколько часов до заключительного матча чемпионата Европы. Что ждать от долгожданного финала? На каких участках поля будет решаться исход матча? Подробнее в нашем материале.

Игра на встречных курсах возможна, но маловероятна

Тактический рисунок решающего матча Евро, с одной стороны, дает надежду на открытый финал: итальянский центр поля Николо Барелла — Жоржиньо — Марко Верратти диктовал темп игры во всех встречах «скуадры адзурры», кроме полуфинала с Испанией. А так как стиль англичан не подразумевает интенсивный высокий прессинг на протяжении всего матча (команда Гарета Саутгейта оказывает агрессивное давление в первые 10-15 минут), то вполне вероятно, что владение мячом будет на стороне Италии. При этом на флангах англичане выглядят более опасными — связка Люка Шоу и Рахима Стерлинга на левом краю против нетопового Джованни Ди Лоренцо и рывки Букайо Сака/Джейдона Санчо/Фила Фодена на правом краю при активной игре Эмерсона впереди дают основания так думать.

Однако это финал. Англия уже 55 лет не брала трофея, но и итальянцы несколько лет назад, казалось, были на дне. Это наводит на очевидную мысль: никто не будет лишний раз рисковать и форсировать события. Такой подход в исполнении Саутгейта мы видели на протяжении всего турнира, но и адзурри показали, что способны стерильно владеть мячом, если оппонент не оказывает интенсивного сопротивления.

Так что весьма вероятен и закрытый матч, где все сведется к отдельным ошибкам и реализации редких шансов. Да, это банально, но футболисты не роботы, и кто-то в определенном моменте матча окажется чуточку быстрее, хитрее, проворнее. Сможет на мгновение получить ту долю пространства и времени, которой хватит, чтобы решить эпизод в свою пользу.

Лучший дриблер Евро против запасного защитника

На левом краю атаки англичан Стерлинг будет противостоять Ди Лоренцо. Напомним, что итальянец попал в стартовый состав из-за травмы Алессандро Флоренци на групповом этапе. Его ненадежная игра один в один ярко проявилась в четвертьфинале против Бельгии. Тогда 19-летний вингер «красных дьяволов» Жереми Доку совершил девять успешных обводок из 13, одна из которых закончилась заработанным пенальти.

Стерлинг — лучший дриблер Евро. На его счету 18 успешных обводок. По ходу матча он может перейти на правый фланг и воспользоваться высокой позицией Эмерсона. В полуфинале с Испанией запасной «Челси» не успевал за Микелем Ойярсабалем, что могло закончиться парой пропущенных мячей.

Открывания Кейна в глубину — страшный сон Кьеллини и Бонуччи

Здесь вновь нужно обратиться к полуфиналу между Италией и Испанией. Тогда Луис Энрике провернул тактический ход с ролью Дани Ольмо, превратив его в ложную «девятку». Форвард «Лейпцига» регулярно помогал разбивать прессинг итальянцев и разгонял атаки своей команды, а также формировал ромб в центре поля и открывал пространство для забеганий Феррана Торреса и Ойярсабаля, вытягивая за собой Леонардо Бонуччи. Правда, партнеры редко пользовались этой возможностью, частично из-за горизонтального стиля игры испанцев. А вот Стерлинг и Сака явно не пренебрегут возможностью забежать в открытое пространство, получить мяч на ход и убежать от мегаопытного, но медлительного Джорджо Кьеллини.

А если сохранять линию и не выдвигаться за Кейном, то он непременно накажет, как было в матче с Данией. Мы детально анализировали этот эпизод в разборе полуфинального матча: Кейн вовремя открылся в глубину и двумя касаниями разрезал оборону датчан, по сути, сделав первый гол.

Битва двух одноклубников в центре поля

Сценарий с доминированием итальянцев по владению мячом выглядит ожидаемым, и поэтому велика будет роль Жоржиньо. Испанцам удалось максимально нейтрализовать его интенсивным прессингом, однако англичане играют в другом стиле.

Следовательно, за футболистом «Челси» нужно присматривать персонально. С этой задачей может справиться его одноклубник — Мэйсон Маунт. Однако если Верратти опустится на свою половину поля для формирования с Жоржиньо, Маунт окажется в ситуации один в два. Тогда к нему на помощь должен подняться Келвин Филлипс. Но это, в свою очередь, оставит опорную зону на одного Деклана Райса. Казалось бы, полузащитнику «Вест Хэма» придется работать только против Бареллы, но это не так.

В атакующем построении 3-2-5 итальянцы перегружают переднюю линию, имея по игроку в каждом из пяти каналов: на двух флангах, двух полуфлангах и в центральной зоне. Лоренцо Инсинье постоянно смещается в левый полуфланг: оттуда он забил победный гол бельгийцам. Это означает, что Райсу придется каким-то образом включить режим Нголо Канте и закрыть вообще все. Либо англичанам придется пойти на компромисс и отказаться от борьбы за центр, дав свободу Жоржиньо, но минимизировав риск оказаться с открытой опорной зоной.

Вариант с работой Кейна по Жоржиньо выглядит перспективным, но тогда у Италии открывается другое оружие — первый пас Бонуччи.

Итог

На пути к долгожданному финалу Саутгейт прошел через ненависть, виртуальное сожжение футбольными критиками за унылую игру и фанатами за обратную замену Джека Грилиша. И предположить, что он впервые поступится своими принципами и рискнет в самом важном матче своей жизни, невозможно. Поэтому в финале стоит ждать максимальных адаптаций Англии под соперника — все, чтобы минимизировать вероятность несчастного случая.

Манчини — символ воскрешения сборной Италии. Он позаимствовал конспекты у таких видных коллег по тренерскому цеху, как Маурицио Сарри, Джан-Пьеро Гасперини и Роберто Де Дзерби. Он показал всему миру, что Италия способна играть в привлекательный современный атакующий футбол с надежной обороной. Он побил рекорд 90-летней давности по количеству матчей без поражений подряд.

Но старые традиции все равно живы, и поэтому если в финале Италии вновь придется терпеть, как против испанцев, футболисты адзурри сделают это в лучшем виде.