В «Манчестер Сити» Стерлинг превратился в резервиста, а сейчас ведет Англию к победе на Евро

Нападающий сборной Англии — один из главных героев чемпионата Европы.

Любой тренер — творец. И главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, которого на родине критикуют за крайне приземленный футбол при потрясающем выборе исполнителей, тоже художник. Он так видит, и пока есть результат, остается всегда правым. Даже если скорость продвижения мяча в сторону ворот соперника — худшая среди всех участников Евро-2020.

По итогам группового турнира — без учета стандартных положений — за секунду англичане преодолевали расстояние в 0,98 метра. Но при этом ставка на надежность, которая в версии критиков сборной «Трех львов» логично выливалась в принцип «кабы чего не вышло», выглядела максимально эффективно.

Визуально скучные британцы оказались единственными, кто не пропустил ни одного мяча, а после выигрыша у Германии сохраняющий ворота на замке на протяжении 350 минут Джордан Пикфорд установил национальный рекорд по продолжительности сухой серии на европейских чемпионатах. При этом число сейвов у вратаря «Эвертона» — вроде того, что случился в начале второго тайма против немцев — минимальное. Как и коэффициент ожидаемых голов соперников Англии, которые совместными усилиями в группе наиграли на характерные скорее для одной игры 1,3 xG.

На то, как забивать, у Саутгейта тоже имеется свой взгляд. Настолько неординарный, что Джейдон Санчо словно приклеен к скамейке запасных, регулярно обостряющий игру потенциальный стомиллионный новичок «Манчестер Сити» Джек Грилиш ограничивается ролью джокера, а гола Харри Кейна пришлось ждать до концовки матча с Германией. Зато главной ударной силой Англии удивительным образом стал Рахим Стерлинг, чья позиция в стартовом составе изначально вызывала жаркие споры.

Последний сезон 26-летнего нападающего ни в коем случае не назовешь провальным. Десять забитых мячей в АПЛ — вполне приличный уровень. Вот только в сравнении с предыдущим чемпионатом результативность Стерлинга снизилась ровно в два раза, и в прошлый раз он забивал реже еще в премьер-лиге-2016/17. В ЛЧ у Рахима и вовсе один точный удар против шести прошлогодних, а главное — в клубе он проиграл конкуренцию Филу Фодену.

Однако у Хосепа Гвардиолы свой взгляд на игру, и он скорее полный антагонист Саутгейта. Для Пепа, работавшего вообще-то с Месси, Андресом Иньестой и Хави, Фоден — самый талантливый футболист, с которым он когда-либо работал. У Саутгейта Фил выделяется разве что стрижкой под Пола Гаскойна времен Евро-1996. Он увял не только в упрощенной игре Англии, но и на неудобной позиции правофлангового форварда.

Raheem Sterling's son celebrates his dad's goal at Wembley. ?? pic.twitter.com/qNzvOSdG5k — Squawka News (@SquawkaNews) June 29, 2021

К концу группового раунда Фоден и вовсе уступил место на поле Букайо Сака, и тем, кто не следит на регулярной основе за матчами АПЛ, в принципе было сложно понять, как 21-летний полузащитник сменил статус Стерлинга на «резервист». Однако футбол сборных — это действительно что-то особенное. И Рахим — один из тех, кто в национальной команде в буквальном смысле слова преображается. Пожалуй, его можно даже назвать любимчиком Саутгейта, и такое доверие окрыляет парня.

Причем нынешнее европейское первенство не какое-то откровение, ведь в последних двадцати матчах за сборную Стерлинг забил 15 мячей. В отборе на Евро-2020 Рахим буквально разорвал оборону Чехии, которой сейчас все восхищаются, и оформил хет-трик в игре, с которой де-факто начинался путь Англии к нынешнему четвертьфиналу (5:0). А до гола добившего немцев Кейна в финальном раунде и вовсе забивал только форвард «Сити». В последний раз с британцами такое случалось на ЧМ-1986, когда кошмаром для всех соперников был знаменитый Гари Линекер.

Сейчас эту роль выполняет Стерлинг, уже вошедший в число лучших английских бомбардиров на Евро за всю историю. Победный мяч в немецкие ворота (третий — на турнире) позволил сравняться с Фрэнком Лэмпардом. Впереди только две легенды — отличившиеся соответственно семь и шесть раз Алан Ширер и Уэйн Руни.

А так как Англия явно настроена идти до конца, в силах Стерлинга догнать как минимум одного из знаменитых предшественников. Вдохновленно играющий Рахим делает все, чтобы сделать счастливыми и наблюдавшего за игрой с трибун «Уэмбли» своего маленького сына, и всех английских болельщиков, для которых футбол снова вернулся домой.

Кстати, в прошлый раз Англия начинала крупный турнир с четырех игр на ноль на триумфальном ЧМ-1966. Параллель отличная, а забивать будет Стерлинг, которого уже изображают в образе капитана той легендарной команды Бобби Мура.