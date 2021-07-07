Испания доказала, что ей нет равных на этом Евро. Но Италия выстрадала победу

Тактический разбор лучшего пока матча Евро-2020.

Весь турнир Италия играла в доминирующей манере. Своим футболом «Скуадра адзурра» напоминала модернизированную версию тики-таки все тех же испанцев и получала заслуженные комплименты как самая яркая команда Евро. В то же время Испания сделала свой подход к территориальному превосходству еще более радикальным, но из-за плохой реализации не могла похвастаться эффективностью. Казалось, что по качеству игры команда Роберто Манчини превосходит коллектив Луиса Энрике.

Но вчерашний полуфинал расставил все по местам. Точное резюме выдал капитан испанцев Серхио Бускетс: «Тут все сделали из сборной Италии безусловного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим ее».

Разберемся, как испанцы стали первыми, кто навязал свой футбол сборной Италии.

Сюрприз от Энрике сломал прессинг Манчини

Матч начался с борьбы за мяч. Итальянцы не собирались намеренно уступать владение испанцам, о чем говорит высокий прессинг. Его «адзурра» применила с первых минут.

Высокий прессинг от игроков сборной Италии.

Схему итальянцев без мяча в начале матча можно обозначить как ассиметричные 4-4-2. Лоренцо Инсинье с Чиро Иммобиле играли по центральным защитникам испанцев Эрику Гарсии и Эймерику Ляпорту. Бускетса и Коке накрывали Николо Барелла и Марко Верратти, а реактивного Жорди Альбу караулил Федерико Кьеза. Мысль ясна: перекрыть центр и заставить испанцев играть на фланг. Именно поэтому Сесар Аспиликуэта на правой бровке совершенно один. Правда, если на него шла передача, то левый защитник итальянцев Эмерсон агрессивно выдвигался на соперника.

Ситуация у ворот Джанлуиджи Доннаруммы оказалась зеркальной — Дани Ольмо и Микель Ойярсабаль играли по Леонардо Бонуччи и Джорджу Кьеллини, а Ферран Торрес сторожил Ди Лоренцо. Педри и Коке перекрывали Жоржиньо и Верратти. Этот рисунок оставлял Эмерсона свободным. Однако Аспиликуэта тоже не давал резервисту «Челси» времени на мяче.

Расположение футболистов на поле.

Сесар Аспиликуэта прессингует Эмерсона.

Итальянцы не привыкли к такому прессингу, а потому часто выбивали мяч вперед, где подбор оставался за испанцами — Иммобиле не выиграл ни одной верховой дуэли за матч. При попытке коротких розыгрышей Доннарумма практически всегда отдавал пас на Кьеллини — Бонуччи был под плотной опекой Ольмо. Этот ход объясняется тем, что Леонардо — обладатель одного из лучших первых пасов среди центральных защитников. Кьеллини в этом аспекте явно слабее. Итогом стала удручающая статистика первого тайма: каждое второе (51,4%) владение мячом итальянцев заканчивалось потерей из-за прессинга испанцев.

Что же сами футболисты «фурии рохи»? Иногда Унаи Симон выносил мяч вперед на Торреса, но это приводило к потерям — куда субтильному игроку «Манчестер Сити» тягаться с Бонуччи и Кьеллини в верховой борьбе. Чтобы разбить прессинг, испанцы подготовили особый прием.

Луис Энрике совершил неожиданный ход и выпустил состав без центрального нападающего — до вчерашнего полуфинала в старте всегда выходил Альваро Мората. На этот раз с первых минут в центр нападения вышел Дани Ольмо, однако ему отвели роль не центрфорварда, а ложной «девятки». Подобное мы видели в четвертьфинале Бельгия — Италия, где в атакующей тройке бельгийцев посередине располагался Кевин Де Брейне. Ольмо образовывал ромб в центре поля с партнерами.

Тактика сборной Испании.

Тактика сборной Испании: Ольмо образовывал ромб в центре поля с партнерами.

Именно этот трюк раз за разом ломал прессинг итальянцев. На этом примере видно, как Дани спустился в зону опорного полузащитника, принял мяч от голкипера и ловко развернулся, уйдя из-под опеки дезориентированного Верратти.

Ольмо опускается в зону опорного полузащитника.

В этом эпизоде игрок «Лейпцига» пришел помочь разбить давление итальянцев на правом фланге обороны. Ему удалось отвлечь внимание Верратти и дать Коке дополнительную секунду на мяче, чтобы подготовить перевод на противоположный фланг.

Дани Ольмо отвлекает внимание Верратти.

Наконец, в этом моменте открывание Ольмо в глубину помогло оставить за линией мяча пятерых игроков сборной Италии. Карта касаний футболиста в первые 45 минут показывает, как часто он беспрепятственно использовал один и тот же прием.

Карта касаний Дани Ольмо в первые 45 минут.

Своим движением Дани не просто разбивал прессинг соперников (лишь 28,4% позиционных атак испанцев прервались из-за давления итальянцев), но и пользовался свободой в центре — весь первый тайм Бонуччи не выдвигался за ним. В приведенном выше эпизоде он длинной передачей разогнал атаку на левый фланг и в целом был очень ловок и грациозен в обращении с мячом (5 из 6 удачных обводок — с отрывом лучший в обеих командах).

Италия вынужденно отошла от своих принципов

10 минут спустя после начала первого тайма итальянцы признали, что тягаться в борьбе за владение со сборной Испании им не по силам. «Адзурра» отошла всей командой на свою половину поля и стала рассчитывать на контратаки.

Сборная Италии отошла всей командой на свою половину поля.

Такое снижение агрессии и интенсивности в давлении не могло не повлечь дополнительной свободы на мяче. Педри находил пространство вне опеки Бареллы и отлично обострял. 18-летний полузащитник «Барсы» — по статистике один из лучших креативных футболистов турнира (по продвигающим передачам и пасам в штрафную площадь он уступает лишь Тони Кроосу). В первом тайме он и вовсе выбил гроссмейстерские 100% точности передач (31 из 31), а за весь матч ошибся лишь дважды (65 из 67, из них 2 передачи под удар, 4 — с продвижением мяча).

Все команды знают, что мозг Испании — это Бускетс. И хоть во вчерашнем полуфинале он по своим меркам ошибался необычно много, несколько раз обрезав свою команду, в обострении футболист «Барселоны» был все так же хорош. Именно он отрезал семерых (!) соперников неожиданным пасом на Педри, а его юный одноклубник спустя несколько секунд создал голевой момент, так и не закончившийся ударом — Ойярсабаль откровенно плохо обработал проникающий пас в районе 11-метровой отметки.

Бускетс делает передачу через семерых игроков сборной Италии.

В свою очередь отвечающие за контроль мяча у Италии Жоржиньо и Верратти оказались не слишком полезны в сложившемся рисунке игры. Хавбек «ПСЖ» и вовсе провалил матч с точки зрения своих лучших качеств и был заменен на 73-й минуте. Верратти не отдал ни одной передачи с продвижением (в среднем 5 за матч на Евро) и ни разу не продвинул мяч на 5 метров ближе к чужим воротам (в среднем 8,8 таких действий за матч на Евро; не считаются продвижения с мячом на своих 40% поля).

Италия впервые на турнире столкнулась с соперником, не готовым уступать контроль. И это вылилось в следующее: все компоненты, характеризующие «адзурру» как доминирующую команду, ужасно просели. Ниже — сравнение статистических показателей Италии в среднем на Евро-2021 и конкретно в полуфинале против Испании:

- Ожидаемые голы: 1.8 — 0.3

- Явные опасные моменты: 2.8 — 1.0

- Удары из штрафной: 12.2 — 5.0

- Пасы на трети поля соперника: 108.2 — 38.0

- Проходы в штрафную: 8.4 — 4.0

И к этому добавим итоговые 29,2% владения мячом. Италия отказалась от своих принципов. Но стала ли она от этого менее эффективной? Нет. Испания нанесла 7 ударов из штрафной соперника, а «адзурра» — 5, то есть почти столько же.

Насколько отсутствие Спинаццолы ударило по команде Манчини?

В четвертьфинале с Бельгией произошел драматичный эпизод: левый защитник итальянцев Леонардо Спинаццола порвал ахилл. Его важность для атакующей структуры команды нельзя недооценить. Большим вопросом было, сможет ли Эмерсон играть настолько эффективно.

Матч показал, что наличие Спинаццолы позволило бы сделать атаки более острыми. Часто Аспиликуэта оставался один против Эмерсона и Инсинье. И Спинаццола с его заряженностью и мобильностью мог бы использовать эту уязвимость лучше. Кроме этого, иногда Эмерсон откровенно застревал в высокой позиции и не успевал дорабатывать до Ойярсабаля. Это вылилось в два момента, которые тот не смог реализовать: промах по мячу головой из выгоднейшей позиции и срезавшийся с ноги мяч после удара в касание.

Эмерсон откровенно застревал в высокой позиции и не успевал дорабатывать до Ойярсабаля.

Во втором тайме Италия начала встречать соперников еще ниже. Инсинье отрабатывал меньше по сравнению с другими, но именно его высокая позиция помогла в голевой атаке. Правда, непонятно, почему Гарсия готовился закрывать левую ногу Кьезы, хотя тот — ярко выраженный правша...

Сразу после гола случились замены и переход Италии на 4-5-1 с Инсинье на позиции форварда. Доменико Берарди вышел вместо Иммобиле на правый фланг, а у испанцев появился Мората и вначале занял зону на левом краю атаки, а затем сформировал подвижный дуэт впереди с Дани Ольмо, который и организовал гол.

По разным метрикам у Испании можно насчитать от 1,6 и 2,3 ожидаемых голов, однако в любом случае превосходство над Италией близко к четырехкратному. Испанцы смогли навязать свой стиль игры одному из главных фаворитов Евро и заставили «адзурру» выглядеть беспомощной, особенно ближе к концу второго тайма и в дополнительное время.

Замены Манчини были похожи на элементы паники: Андреа Белотти не так опасен в быстрых выпадах, а Маттео Пессина нацелен на прессинг. Полузащитник «Аталанты» после выхода на поле пытался организовывать давление на центрального защитника испанцев, но так как итальянцы отказались от структурированного прессинга, ни Жоржиньо, ни Мануэль Локателли его не поддерживали. Итог: провалы в опорной зоне и еще больше остроты от Испании.

Провалы в опорной зоне сборной Италии.

У Италии даже не было намеков на второй гол, тогда как испанцы продолжали осаждать ворота Доннаруммы до самого конца, в итоге коснувшись мяча в штрафной площади соперника в три раза больше, чем итальянцы. Команда Луиса Энрике не проиграла матч, но оказалась менее удачливой в серии пенальти.