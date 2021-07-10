Гарет Саутгейт и компания стремятся уничтожить лузерский менталитет.

На протяжении практически целого месяца главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал главным футбольным антагонистом — его сравнивали со Станиславом Черчесовым, обвиняли в чрезмерно трусливом перестраховочном стиле, нещадно критиковали за неправильное использование целой россыпи талантов, желали вылета на каждой стадии плей-офф.

Эта Англия — с Маркусом Рэшфордом, Джейдоном Санчо, Джеком Грилишем, Филом Фоденом на скамейке запасных — совершенно точно не оправдала ожиданий. Но хотела ли она их оправдывать? Хотела ли она понравиться публике? Или у нее другая задача?

Все ради победы — больше чем лозунг

Любая команда хочет победить. Это аксиома. Со сборными все еще категоричнее: у тренеров есть только краткосрочные турниры раз в два года (плюс Лига наций, к которой все до сих пор относятся снисходительно) — это означает, что целая страна будет два года жить с конкретными эмоциями: радостью от триумфа, негодованием от провала, разочарованием от «серости». Футболисты разъедутся по клубам и смогут выветрить печальные воспоминания успешными выступлениями в национальных чемпионатах и еврокубках. А у тренера сборной такой возможности нет. Его статус стабильно застывает на два года — либо герой, либо изгой.

Но у Англии ситуация особенная: 55 лет назад был триумф на домашнем ЧМ-1966. А после были 26 крупных турниров — и десятилетия боли и разочарований. За это время до титулов добирались все страны, которые принято относить к категории «топ»: Германия, Италия, Франция, Испания, Голландия, Португалия, Аргентина, Бразилия. Даже Чехословакия, Дания и Греция — и те выиграли чемпионат Европы. Но не Англия. 11 июля она сыграет всего второй финал за 90 лет существования крупных международных турниров. И это мы говорим о родоначальниках футбола? Это смешно.

Именно поэтому над сборной Англии смеялись и смеются. И на родине, и за ее пределами. Смеются и вспоминают прозевавшего штрафной от Роналдинью Дэвида Симэна на ЧМ-2002, песню «Футбол едет домой» — символ самой пустой надежды на планете, гол-фантом Фрэнка Лэмпарда в ворота Германии на ЧМ-2010, капитальный провал «золотого поколения» во главе с тем же Лэмпардом и Стивеном Джеррардом.

В Англии десятилетиями развивался менталитет неудачников: все автоматически записывают их в фавориты любого турнира, а настроение внутри страны — «Мы не выиграем». Саутгейт пришел искоренить это. Под его руководством Англия на ЧМ-2018 вышла в полуфинал — впервые за 22 года добравшись до этой стадии на большом турнире. Но этого было мало. Ведь проиграли хорватам — андердогам, а, значит, это снова неудача. И вместо разговоров о прогрессе английские медиа перед Евро-2020 поднимали вопрос о возможной замене тренера.

Такое давление не оставляет сомнений — либо победа, либо ничего. Третьего не дано. А значит, к черту эстетику.

Не радовать, а решать задачу

В разборе выступлений англичан на групповом этапе мы подробно останавливались на стерильном стиле команды. Пасы назад вплоть до вратаря после розыгрышей угловых, горизонтальный «ватокат», практически абсолютное отсутствие продвигающих передач от дуэта центральных полузащитников Деклан Райс — Келвин Филлипс. А в полуфинале с датчанами это все было приправлено обратной заменой Грилиша. Она окончательно выбесила футбольных болельщиков (даже английских) и направила на Саутгейта еще больший поток ненависти и обвинений в трусости.

Но Саутгейт — не трус, а умный человек. Он не отвечает на провокации, а только приближает всех английских фанатов к тому, чего они сами хотят больше всего: к победе. Они могут беситься от замены Грилиша — пусть. Саутгейт понимает, что если он пойдет на поводу у общественности, изменит свое видение игры в угоду фанатам и проиграет — всех собак все равно спустят на него. А если он останется верен своим принципам и победит — никто не вспомнит про то, сколько пасов друг другу отдали Харри Магуайр и Джон Стоунс и как мало минут на поле провели Санчо и Рэшфорд. Все будут в экстазе от первого триумфа за 55 лет — а самого тренера, скорее всего, пожалуют в рыцари и будут чествовать как сэра Гарета Саутгейта.

From the pitch to the court ?



Mixing up the recovery! pic.twitter.com/Ym2q7kbPH9 — England (@England) July 8, 2021

Победа на Евро для Саутгейта —

это личное

Кроме всего, не стоит забывать о личной мотивации Саутгейта. Все до сих пор помнят его решающий промах в серии пенальти в полуфинале Евро-1996. И как бы Алан Ширер в своем открытом письме главному тренеру ни пытался убедить, что все уже забыто, это не так. И Саутгейт это понимает.

Он уже снял с англичан одно проклятье, пройдя Колумбию в 1/8 финала ЧМ-2018 по пенальти, — до этого момента сборная «Трех львов» начиная с 1990 года проиграла 6 из 7 серий на чемпионате мира и Европы. Теперь Саутгейт пытается снять проклятие лузерства с целой нации. И с самого себя.

Зная, как сильна в футболе роль удачи, он навязал своим футболистам стиль перестраховок, где риск нового судьбоносного ляпа сведен к минимуму. Отсюда и замена Грилиша — он гениален в дриблинге, но допускает оплошности в прессинге. За 35 минут матча с Данией он создал по моменту для Харри Кейна и Рахима Стерлинга, но его недостаточная помощь в обороне позволила скандинавам несколько раз организовать перспективные контратаки.

Саутгейт почуял надвигающийся риск и сделал то, что и должен был в соответствии со своей миссией. В концовке англичане попросту играли в «собачку» под восторженное «оле!» трибун, бегая по всему полю с мячом — лишь бы не отдать его датчанам. Не обостряли из выгодных позиций, не пытались организовать момент, но сохраняли владение. При необходимости мы увидим это и в финале. Таков путь Саутгейта — он не имеет права проиграть.

Но как ему удалось сохранить микроклимат в коллективе?

С миссией все понятно. Но как молодые звезды, привыкшие в своих топ-клубах играть зрелищно и агрессивно, согласились на такую систему?

Во-первых, футбол двух финалистов Лиги чемпионов минувшего сезона — «Манчестер Сити» и «Челси» — это не прямая противоположность игре Саутгейта. И Пеп Гвардиола, и Томас Тухель строят контроль, в том числе и оборонительный, за счет владения. Да, не так радикально, не столь маниакально пытаясь минимизировать все риски, но тоже преследуя цель пусть отрезками, но «сушить» игру. Да, возможно, футболисты не в восторге, что в сборной им нужно «сушить» игру все время и лишь отрезками включаться и искать моменты. Но мы этого так и не узнаем.

А не узнаем потому, что в коллективе нет ни одного игрока, кто хотя бы намекнул на недовольство стилем или своей ролью в команде. Ни одного. Как это? Все просто. В тексте о реформах английского футбола мы рассказывали о работе Оуэна Иствуда — специалиста по сплочению коллектива и созданию чувства общности внутри команд. Саутгейт в хорошем смысле заразился философией первобытных общин маори, продвигаемой Иствудом, — на пресс-конференции тренер называл лидеров сборной «старейшинами племени», а до турнира рассуждал о месте этой сборной Англии в истории.

Фабио Капелло говорил о «грузе футболки», говоря о неудачах сборной Англии. После прихода Саутгейта создалось ощущение, будто этот груз был снят с плеч футболистов, их общение с медиа стало намного более спокойным.

«До прихода Гарета в словах игроков было больше страха сказать не то, что надо, чувства давления. Это делало отношения с медиа — телевидением, радио, газетами — напряженными. Сейчас этого напряжения просто нет», — поделился мнением журналист Габриель Кларк в интервью The Athletic.

Саутгейт осознает все напряжение лучше кого-либо. Но ему нужно, чтобы игроки не ощущали этого на себе. Стерильный стиль перестраховок позволяет Англии практически не допускать моментов у своих ворот — и это придает футболистам уверенность, что в их руках есть все инструменты, чтобы найти один момент, который решит все в их пользу. Как племя, успешно отбивающееся от всех нападений, знает, что оно выстоит, несмотря ни на что. Но любое племя нуждается в добыче. Иначе оно попросту погибнет.

Называйте это антифутболом. Желайте Саутгейту гореть в аду. Но его циничность, хладнокровие и радикальный рационализм исходят из приверженности главной миссии своей карьеры — дать новую жизнь футболу на его родине. И это — самая романтичная история всего Евро.