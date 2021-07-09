Англия ответит за спорный пенальти? В финале Евро судьи могут «убить» даже Италию

«СЭ» считает, что в битве за золото забьет только одна команда.

11 июля в финале Евро-2020 сыграют сборные Италии и Англии. Ниже — главная информация о предстоящем матче, прогноз СЭ и специальные ставки. Сделать свою можете и вы, причем бесплатно — получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

Финал Евро-2020: где смотреть матч Италия — Англия

Решающий матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало игры — в 22:00 мск

Если победитель не будет выявлен в основное время, назначается дополнительное — два тайма по 15 минут. Если и после него счет будет равным, команды пробьют серию пенальти.

В прямом эфире финал покажет телеканал «Россия 1». Начало трансляции — в 21:50 мск.

Сколько денег получит чемпион Евро-2020

Сборная Италии, если станет чемпионом, получит от УЕФА 34 миллиона евро призовых. Если проиграет — 31.

Если Евро-2020 выиграют англичане, УЕФА заплатит им 33,25 миллиона евро. При поражении — 30,25 миллиона.

Разница в 750 тысяч объясняется тем, что Италия выиграла все свои матчи на групповом этапе. Англия, победив Хорватию и Чехию, свела к ничьей встречу с Шотландией.

Италия — Англия: путь к финалу

На групповом этапе Италия одержала три победы — над Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0). В 1/8 финала команда Манчини в дополнительное время дожали Австрию (2:1).

В четвертьфинале Италия обыграла лидера рейтинга ФИФА Бельгию — 2:1. В полуфинале в серии пенальти прошла Испанию — 1:1, 4:2 по пенальти.

Англия на групповом этапе обыграла Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и победила Чехию (1:0). В 1/8 финала взяла верх над Германией — 2:0.

В четвертьфинале Кейн и компания разгромили Украину (4:0), полуфинале в дополнительное время обыграли Данию (2:1) после спорного пенальти на Стерлинге.

Италия — Англия: история личных встреч

Всего Италия и Англия сыграли друг с другом 27 матчей. 11 побед у «Скуадры адзурры», 8 — у сборной «Трех львов», 8 встреч завершились вничью.

В официальных матчах большое преимущество у итальянцев — 6 побед, 1 ничья и всего 1 поражение. Оно случилось очень давно — в 1977 году на «Уэмбли» в отборе к ЧМ-1978 (0:2).

В финальных стадиях чемпионатов мира и Европы Италия выиграла все четыре матча. Один — в четвертьфинале Евро-2012 — в серии пенальти.

Италия — Англия: прогноз и ставки на матч 11 июля

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом матча Англию. Коэффициент на ее чемпионство — 1.86, на успех Италии — 2.05.

Коэффициент на победу Англии в основное время — 2.75, на Италию — 3.00, на ничью — 3.00.

Финал — это всегда нервы, что сказывается на результативности. В XXI веке в финалах Евро забивала только одна команда. В трех из четырех случаев счет был 1:0. Средняя результативность — 1.75 гола.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 1.5 голов с высоким коэффициентом 2.55. Еще один вариант — «обе команды забьют — нет» за приличные 1.73.

Исправятся ли судьи за неоднозначный пенальти в пользу Англии в полуфинале? Поставить на забитый 11-метровый Италией можно за 6.00

Также БЕТСИТИ подготовил специальные ставки на финал. Например, будет ли забит гол в большинстве. Такой сценарий не кажется невероятным. Особенно с учетом судейства на «Уэмбли».

Италия уже играла в меньшинстве в финале Евро-2012 и тогда пропустила от Испании. Поставить на мяч в неравных составах можно с отличным коэффициентом 8.00.

Просмотр VAR главным судьей идет за 3.50, удаление главного тренера — за 15.0, а гол вратаря — за космические 75.0.

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