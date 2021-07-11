Бонуччи травили не только за переход в «Милан». Он был изгоем в школе и написал об этом книгу

Учит ребят, как можно справляться с буллингом.

Леонардо Бонуччи — один из героев сборной Италии на этом Евро. Перед стартом турнира высказывались сомнения относительно его связки с Джорджо Кьеллини в центре обороны адзурри — мол, старые, медленные и все в таком духе. Но пока они справляются.

Впрочем, Бонуччи не привыкать в давлению и скепсису. В 2017 году защитник перешел из «Ювентуса» в «Милан», а спустя год вернулся в состав «Старой синьоры». В тот момент его ненавидели болельщики сразу двух клубов, но Бонуччи справился. Еще в детстве он сталкивался с травлей, о чем рассказал в октябре 2019 года после выхода своей книги «Мой друг Лео», написанной в соавторстве с журналистом Франческо Ченити.

Главный герой книги — юный футболист Андреа Беллини — обращается к защитнику «Ювентуса» за игровым советом и за помощью в борьбе с буллингом.

Андреа всего 12 лет, но он уже играет в команде с 15-летними ребятами, где все больше и сильнее него. В письме он рассказывает, что с детства любил мешать соперникам забивать голы, а Лео — его идол. Ему интересно, как Бонуччи справляется с более быстрыми и сильными соперниками. Кроме того, главный герой страдает от нападок со стороны школьного хулигана Джованни. Например, он отобрал у Андреа подарки девочке на день рождения и выбросил их. Андреа переживает из-за этого и не может сосредоточиться, даже когда находится на футбольном поле.

Эта книга отлично подходит для подростков, которые сталкиваются с травлей, неуверенностью в себе, проблемами на учебе и в спорте и другими сложностями этого возраста.

«Я хотел написать что-то, что понравится моим детям. Самое простое для меня — писать о спорте, но хотелось объединить это с чем-то, что заинтересует ребят. И тогда в голову пришла история о буллинге и известном футболисте. Я понял, что громкое имя привлечет детей, которые сейчас не очень любят читать. Я встретился с Лео, он очень интересный и глубокий человек. Защитник, который защищает детей, — отличная идея. Я спросил, можно ли использовать его имя, и даже не знал, что он сам был жертвой буллинга. Лео очень сильно мне помог, он много участвовал в создании этой книги», — рассказал на презентации Ченити.

Возможно, многие посчитают травлю в отношении Бонуччи несущественной, но она все равно была. В интервью La Gazzetta dello Sport Лео рассказал, как ему угрожали в школе: «Я никогда не говорил об этом. Мне было 14 лет, мне угрожал парень на два года старше. Он толкнул меня и сказал отдать то, что у меня в карманах. Мне хватило хладнокровия и смелости поговорить с ним и отпугнуть. Но тогда я понял — раз он решил так себя вести, значит, увидел во мне слабость».

«Буллеры, как правило, сами страдают от чего-либо, — продолжил Бонуччи. — Надеюсь, что эта книга поможет и хулиганам понять, что они поступают неправильно».

«Я всегда стараюсь убедить своих детей в том, что со мной они могут обсуждать что угодно. Неважно, что-то правильно или нет, вы всегда можете поговорить с родителями, бабушками и дедушками и другими близкими людьми», — закончил Лео.