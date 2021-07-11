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Бонуччи травили не только за переход в «Милан». Он был изгоем в школе и написал об этом книгу

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 17:10
Леонардо Бонуччи. Фото Getty Images
Леонардо Бонуччи. Фото Getty Images
Теги:
Учит ребят, как можно справляться с буллингом.
Италия — Англия
Федерико Кьеза.Кьеза начал Евро на скамейке, но стал героем сборной Италии. Финал — его шанс превзойти отца

Леонардо Бонуччи — один из героев сборной Италии на этом Евро. Перед стартом турнира высказывались сомнения относительно его связки с Джорджо Кьеллини в центре обороны адзурри — мол, старые, медленные и все в таком духе. Но пока они справляются.

Впрочем, Бонуччи не привыкать в давлению и скепсису. В 2017 году защитник перешел из «Ювентуса» в «Милан», а спустя год вернулся в состав «Старой синьоры». В тот момент его ненавидели болельщики сразу двух клубов, но Бонуччи справился. Еще в детстве он сталкивался с травлей, о чем рассказал в октябре 2019 года после выхода своей книги «Мой друг Лео», написанной в соавторстве с журналистом Франческо Ченити.

Главный герой книги — юный футболист Андреа Беллини — обращается к защитнику «Ювентуса» за игровым советом и за помощью в борьбе с буллингом.

Андреа всего 12 лет, но он уже играет в команде с 15-летними ребятами, где все больше и сильнее него. В письме он рассказывает, что с детства любил мешать соперникам забивать голы, а Лео — его идол. Ему интересно, как Бонуччи справляется с более быстрыми и сильными соперниками. Кроме того, главный герой страдает от нападок со стороны школьного хулигана Джованни. Например, он отобрал у Андреа подарки девочке на день рождения и выбросил их. Андреа переживает из-за этого и не может сосредоточиться, даже когда находится на футбольном поле.

Эта книга отлично подходит для подростков, которые сталкиваются с травлей, неуверенностью в себе, проблемами на учебе и в спорте и другими сложностями этого возраста.

«Я хотел написать что-то, что понравится моим детям. Самое простое для меня — писать о спорте, но хотелось объединить это с чем-то, что заинтересует ребят. И тогда в голову пришла история о буллинге и известном футболисте. Я понял, что громкое имя привлечет детей, которые сейчас не очень любят читать. Я встретился с Лео, он очень интересный и глубокий человек. Защитник, который защищает детей, — отличная идея. Я спросил, можно ли использовать его имя, и даже не знал, что он сам был жертвой буллинга. Лео очень сильно мне помог, он много участвовал в создании этой книги», — рассказал на презентации Ченити.

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Возможно, многие посчитают травлю в отношении Бонуччи несущественной, но она все равно была. В интервью La Gazzetta dello Sport Лео рассказал, как ему угрожали в школе: «Я никогда не говорил об этом. Мне было 14 лет, мне угрожал парень на два года старше. Он толкнул меня и сказал отдать то, что у меня в карманах. Мне хватило хладнокровия и смелости поговорить с ним и отпугнуть. Но тогда я понял — раз он решил так себя вести, значит, увидел во мне слабость».

«Буллеры, как правило, сами страдают от чего-либо, — продолжил Бонуччи. — Надеюсь, что эта книга поможет и хулиганам понять, что они поступают неправильно».

«Я всегда стараюсь убедить своих детей в том, что со мной они могут обсуждать что угодно. Неважно, что-то правильно или нет, вы всегда можете поговорить с родителями, бабушками и дедушками и другими близкими людьми», — закончил Лео.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.58

П2

24%

2.55

ТМ 2.5

14%

1.46
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года