Даже девушки игроков ревнуют их друг к другу.

Играть в финале чемпионата Европы — уже круто. Если это первый за 55 лет финал большого турнира для твоей страны — круто вдвойне. А выйти на поле «Уэмбли» в таком матче вместе с лучшим другом детства — бесценно. Но у Мэйсона Маунта и Деклана Райса в воскресенье вечером будет такая возможность.

Детство в академии и шокирующий уход Райса

Сейчас им обоим по 22 года. А дружат они с 8 лет — с того самого момента, как познакомились в академии «Челси».

«Я помню день, когда Деклан пришел на просмотр и положил мяч в «девятку», играя центрального полузащитника. «Челси» сразу его подписал. С того дня Мэйсон и Деклан стали лучшими друзьями» — вспоминал отец Маунта в интервью TalkSport.

Маунты и Райсы дружили семьями и часто проводили время друг у друга дома. Их отношения переносились и на футбольное поле. В совместном интервью The Guardian они рассказывали, как однажды играли на турнире в Нидерландах против «Андерлехта».

«За них тогда играл один парень, он был невероятен. Его сватали в «Барселону» — вспоминал Маунт.

«Мы были андердогами. А все вокруг неистово обсуждали этого паренька, Франческо Антонуччи. Нам это надоело, и мы вдвоем просто выключили его из игры и победили 2:0. Мы всегда сражались друг за друга» — добавил Райс.

Сейчас Антонуччи играет в аренде в нидерландском «Волендаме», и, хоть и принадлежит «Монако», о нем никто не говорит. Тем временем Маунт — победитель Лиги чемпионов, а Райс — вице-капитан «Вест Хэма».

Вместе друзья выиграли несколько чемпионатов Англии в разных возрастных категориях, международные турниров в Венло, Брюсселе и Виллеме. Так продолжалось до 14 лет, пока «Челси» не шокировал семьи Маунта и Райса, приняв решение не продлевать контракт с Декланом.

«Это правда было тяжело. «Челси» было всем, что я знал. Когда пришлось переехать в «Вест Хэм», я не знал, что меня ждет дальше. Пока я был вдали от дома и родителей, произошло столько всего, что помогло мне стать тем, кто я есть сейчас. Но я помню, как лежал на кровати и говорил маме по телефону: «Мне это не нравится» — вспоминал Райс в том же интервью The Guardian.

«Это было очень непросто. Помню, как моя мама заплакала, когда узнала об этом по телефону. Никто такого не ожидал. Но сам Деклан говорил, что, наверное, это — лучшее, что могло произойти. Он так вырос» — рассказывал Маунт Sky Sports.

Они звали нас «Тупой и еще тупее»

Райс и Маунт не только проводили время вместе друг у друга дома, но и делили одну комнату на сборах, как и подобает лучшим друзьям. Там они часто играют в PS4 и вспоминают о своих забавах. Чего стоит один розыгрыш летом 2019 года, завирусившийся по социальным сетям. На отдыхе в Дубае Маунт подошел к дремлющему Райсу и резким криком разбудил его.

Declan Rice given the fright of his life on holiday by Chelsea's Mason Mount!



??? pic.twitter.com/DQOEsRWR09 — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 3, 2019

Их настолько часто видели рядом друг с другом, что ребята в академии «Челси» и позже в сборных Англии разных возрастов шутили над ними.

«Они говорили: «Да вы из одного бедра выросли!» — вспоминал Райс.

«Да, они звали нас: «Тупой и еще тупее», — добавлял Маунт.

Такая характеристика весьма точно описывала некоторые поступки ребят в детстве. Маунт рассказывал, как мама Райса забирала их с тренировок, а Деклан открывал окно машины и выкидывал в окно ланч.

«Я спрашивал его: «Что ты творишь?» А его мама кричала на него» — вспоминал Маунт.

Однажды друзья собрались семьями накануне матча с «Портсмутом». Обычно они всегда ложились спать пораньше, но в тот день показывали финал Кубка мира по регби. Райс и Маунт легли спать поздно ночью.

«Мы гоготали, а затем ребята из «Портсмута» нас просто раскатали! Папа был вне себя от злости» — вспоминал Райс.

Эта дружеская привязанность повлияла даже на взаимоотношения футболистов с их вторыми половинками. Девушка Деклана всерьез предъявляла игроку, что тот любит Маунта больше, чем ее, и закатывала ему сцены. А недавно сам Райс признался, что им с Мэйсоном нужно быть аккуратнее, иначе люди заподозрят их в романтических отношениях.

«Каждый раз, когда мы созваниваемся по FaceTime, его одноклубники влезают и шутят: «Вам нужно прекратить общаться» — рассказывал он The Times.

После победы «Челси» в Лиге чемпионов защитник синих Бен Чиллуэлл написал в Instagram, что Маунт — его лучший друг. В комментариях появился Джек Грилиш, предположив, что Райс этому «не обрадуется».

История двух друзей, мечтающих однажды сыграть за один клуб, привела их к первому совместному финалу не просто на взрослом, но на самом что ни на есть элитном уровне. Сегодня вечером Маунт и Райс будут выходить на поле с мыслью, что через 90 минут его лучший друг может стать чемпионом Европы. Лучше мотивации не найти.