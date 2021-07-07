Родоначальники футбола прошли большой путь к осознанию самих себя.

Поразительно, но сегодня Англия впервые в своей истории может выйти в финал чемпионата Европы. Команда Гарета Саутгейта хладнокровно расправлялась с одним оппонентом за другим, и хотя стиль ее побед удостоился всеобщей критики (а кого-то даже тошнило), вновь приходится повторять: эффективность подхода пока не вызывает сомнений. Но эта дорога началась задолго до 11 июня.

Десятилетия провалов, статус неудачников, фиаско «золотого поколения» 2000-х — все это поставило большое клеймо на репутации родоначальников футбола, выставив их мировым посмешищем. Но нынешние успех англичан — плод не стечения сиюминутных обстоятельств, а многолетнего реформаторства, поиска ответа на глубинный вопрос: «Что такое быть англичанином?» Давайте посмотрим, что повлияло на прогресс сборной «Трех львов».

Футболисты сборной Англии. Фото Reuters

2012 год — отправная точка

После девяти международных турниров подряд, на которых сборная не добиралась даже до полуфинала, футбольная ассоциация Англии (ФА) утвердила новый 10-летний план развития. Финишная линия — победа на ЧМ-2022 в Катаре. Родоначальники футбола нуждались в реформе подхода к созданию национальной сборной. Поэтому отправной точкой стало определение системы ценностей. Глава департамента развития тренеров и игроков ФА Мэтт Крокер сформулировал 5 ключевых элементов новой программы развития:

· Кто мы есть — уверенность в том, что каждый игрок чувствует ответственность, выступая за сборную;

· Как мы играем — общие принципы и стиль игры для всех команд, от U-15 до главной сборной;

· Кто нас представляет — подбор игроков с соответствующими выбранному стилю характеристиками;

· Как мы тренируем — установка системного подхода к тренировкам и разработка общей философии;

· Как мы помогаем — объединенные общим делом службы по развитию спортивной науки, медицинского анализа, психологической помощи.

Важнейшим фактором стала постройка Национального футбольного центра. Начало трансформации Сент-Джордж-Парка планировалось еще в 2002 году. Англичане вдохновились примером французов, выигравших ЧМ-1998 спустя 10 лет после открытия Национального футбольного центра в Клерфонтене. Но тогда в приоритете была реконструкция «Уэмбли». Из-за этого строительство отсрочилось на целое десятилетие.

Новый дом для разработки ДНК сборной Англии построили только в октябре 2012 года. 13 футбольных полей, одно из которых — точная копия покрытия на «Уэмбли», тренировочные залы, научные лаборатории и отель. Открытие Национального футбольного центра было необходимостью, считает экс-тренер чемпионского «Лидса» — 1992 и бывший технический директор сборной Англии Говард Уилкинсон:

«Нам нужен был дом. Я хотел, чтобы мы построили Оксфорд и Кембридж английского футбола».

В 2014 году в свет вышел документ «Английская ДНК», в разработке которого принимал участие и Саутгейт. В нем были заложены ключевые элементы системы развития национального футбола на всех уровнях. Также авторы затронули тактическую составляющую, провозглашая такие принципы, как «осознанное доминирование через владение мячом», «осознанный возврат владения мячом как можно раньше и эффективнее», «тактическая гибкость».

«Создание видимой и отличной от других английской культуры игры на поле и культуры поведения за его пределами, основанной на понятных ценностях, — основное в нашем ДНК», — говорится в документе.

Tonight: the opportunity to write a new chapter in our history.



COME ON ENGLAND! ??? pic.twitter.com/5ecqn5UOOE — England (@England) July 7, 2021

2017 год — первые успехи

Хоть ЧМ-2014 и Евро-2016 англичане вспоминают без улыбок на лицах, национальная гордость посетила страну в 2017 году. Впервые в истории Англия стала чемпионом мира U-17 и чемпионом мира U-20, чемпионом Европы U-19, дошла до полуфинала чемпионата Европы U-21. Тогда на турнирах блеснули Фил Фоден, Джейдон Санчо и Доминик Калверт-Льюин.

С приходом в национальную сборную Саутгейта команда преобразилась. Ранее он руководил молодежной сборной, поэтому неудивительно, что на ЧМ-2018 в России у англичан был третий по молодости состав на турнире. Согласно исследованиям футбольной обсерватории CIES, в период с 2009 по 2017 год процент воспитанников в командах АПЛ составлял всего 14,1 (Германия — 15,1, Франция — 23,2, Испания — 23,6). Хоть эта статистика и выглядит удручающей, принятая программа развития стала давать результат и на взрослом уровне. В России англичане наконец-то дошли до полуфинала — впервые с ЧМ-1990.

С того турнира прошло три года, многие молодые таланты превратились в мировых звезд. Но чем эта команда отличается от «золотого поколения» 2000-х?

Getting set for Denmark... ?



Go behind the scenes with the #ThreeLions as they completed preparations for tonight's semi-final: — England (@England) July 7, 2021

Сборная Англии — первобытное племя?

«Там пахло ненавистью. Это так и было. Мне приходилось притворяться, что мы друзья» — рассказал Стивен Джеррард , отвечая на вопросы болельщиков в 2017 году.

В нынешнем составе сборной Англии достаточно игроков из враждующих клубов: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «МЮ», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Однако Саутгейт на пресс-конференции после победы над Украиной заявил, что Харри Кейн, Джордан Хендерсон, Харри Магуайр и Рахим Стерлинг — это «старшины в племени».

Причем тут вообще эта первобытная тематика? В 2016 году ФА наняла Оуэна Иствуда, ранее работавшего с командой по регби из Новой Зеландии, южноафриканской командой по крикету, школой Королевского балета и даже с солдатами НАТО. Его главной задачей стало прививание футболистам самосознания и ощущения общего дела. Того, что лежало в зародыше британского футбола, и того, что англичане так давно потеряли.

Иствуд общался с десятками людей из мужских и женских сборных разных поколений. В своей книге он вспомнил интервью с Майклом Оуэном. Знаменитый нападающий тогда сказал ему: «За всю мою карьеру в сборной Англии в раздевалке никто ни разу не упоминал ни про историю клуба, ни про то, что такое быть англичанином».

Среди предков Иствуда есть и представители коренного населения Новой Зеландии — маори. Он продвигает идею, которая на языке маори выражается словом «вакапапа», или же «генеалогия». Оно означает осознание принадлежности к своему племени и силе, идущей от этого осознания.

Работа Иствуда не прошла бесследно. Еще до начала Евро Саутгейт выступил с таким заявлением: «История — это больше чем просто мы. Поэтому мы должны со смирением осознавать свое место на этом пути, но также максимально воспользоваться возможностями момента и оставить команду в лучшем состоянии, нежели она была раньше».

Олицетворение этих слов можно увидеть на поле. Каждая из мировых звезд — это часть коллектива, и мысли этих звезд направлены на принесение пользы своему футбольному «племени». Стерлинг, Кейн, Санчо, Фоден — все они отдают себя на поле не для того, чтобы зажечь свой огонь, а чтобы не дать погаснуть общему. Возможно, именно поэтому Англия спустя 55 лет снова доберется до титула.