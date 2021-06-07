Не знаете историю чемпионатов Европы? Мы поможем.

«СЭ» продолжает серию публикаций о Евро — с момента зарождения турнира и до наших дней. В ней рассказываем не только о том, что происходило на футбольных полях, но и о событиях, вызвавших широкий резонанс в мире и нашей стране.

Сами чемпионаты Европы мы разделили на блоки по десятилетиям. Первый был посвящен трем розыгрышам 60-х. Сегодня вспоминаем два ЧЕ из 70-х — 1972 и 1976 годов.

Евро-1972: серебро СССР, который не смог остановить великого Герда Мюллера

32 участника отборочного турнира были разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители вышли в четвертьфиналы. Финальная пулька по-прежнему состояла из полуфиналов, матча за третье место и финала, она прошла в Бельгии, которая выступала в квалификации на общих основаниях. Впервые в истории ЧЕ регламент разрешал две замены по ходу матча.

Помимо этого, УЕФА решил больше не полагаться на жребий, как это случилось в полуфинале Евро-1968 в матче Италия — СССР. В случае ничейного исхода основного и дополнительного времени в полуфинале или финале предусматривалась серия пенальти.

Первый матч отбора состоялся в Праге 7 октября 1970 года: Чехословакия и Финляндия сделали ничью — 1:1. Первый гол забил футболист хозяев Милан Альбрехт.

В четвертьфинал вышли Румыния, Венгрия, Англия, Бельгия, СССР, Италия, Югославия и ФРГ. Ни одна сборная не набрала максимальное количество очков на групповой стадии. Наилучший результат — у «Трех львов», 11 очков.

СССР выступил чуть хуже родоначальников футбола — 10 очков. Дома мы победили Испанию (2:1), Кипр (6:1), Северную Ирландию (1:0). В гостях Советский Союза оказался сильнее киприотов (3:1), с североирландцами и «Красной фурией» наши сделали на выезде ничьи — 1:1 и 0:0.

Главным же разочарованием квалификации стала Голландия, уступившая дорогу в четвертьфинал Югославии. А ведь на тот момент клубный футбол Нидерландов находился на первых ролях в Европе: в 1970 году Кубок чемпионов взял «Фейеноорд», а год спустя — «Аякс» (амстердамцы потом также побеждали в главном еврокубке в 1972-м и 1973-м).

В полуфинал вышли Венгрия, СССР, ФРГ и Бельгия. Команда Александра Пономарева (правда, главный тренер отсутствовал на обоих матчах из-за болезни) преодолела по итогам двух встреч барьер Югославии, с которой работал Вуядин Бошков. Матч в Белграде завершился вничью 0:0, а в Москве Советский Союз уверенно победил со счетом 3:0 за счет голов Виктора Колотова, Анатолия Банишевского и Эдуарда Козинкевича.

Венгрия с большим трудом убрала с дороги румын: командам пришлось провести аж три встречи, так как первые две завершились вничью. На нейтральном поле в Белграде взяли верх 2:1, забив решающий мяч в самой концовке основного времени.

Немцы за счет уверенной победы на «Уэмбли» (3:1) одолели в четвертьфинале англичан (в ответной игре в Западном Берлине команды сыграли 0:0), действующий чемпион Европы Италия сдала свои полномочия в дуэли с Бельгией — 0:0 в Милане и 1:2 в Брюсселе.

В полуфинале сборная ФРГ благодаря дублю Герда Мюллера прошла хозяйку финального турнира Бельгию в Антверпене — 2:1. А сборная СССР в Брюсселе победила венгров 1:0. Решающий гол на стадионе «Эйзель» забил полузащитник Анатолий Коньков, а за пять минут до финального свистка другой киевлянин, голкипер Евгений Рудаков, отразил пенальти в исполнении Шандора Замбо.

В утешительном матче за третье место сборная Бельгии победила в Льеже венгров — 2:1. Любопытно, что автор единственного гола в ворота «Красных дьяволов» Лайош Кю попросит в 1977 году политическое убежище именно в Бельгии. А в 1978-м Кю выйдет на поле в финале Кубка чемпионов в составе «Брюгге» против «Ливерпуля» (0:1).

Финал Евро-1972 в Брюсселе получился для сборной СССР плачевным: крупное поражение от ФРГ — 0:3. Два первых мяча забил баварец Мюллер, третий — Герберт Виммер из «Боруссии» Менхенгладбах.

Финал Евро-1972 состоялся 18 июня, а 26 мая того же года сборная ФРГ уверенно обыграла нашу сборную в товарищеском матче в Мюнхене. Та встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу немцев — и все четыре гола забил Мюллер. Практически в том сильнейшем составе, что и в 1972-м, Западная Германия спустя два года возьмет титул чемпиона мира.

А шесть раз поразивший за неполный месяц ворота сборной СССР Мюллер стал лучшим бомбардиром ЧЕ-1972 с 11 голами. Шесть великий форвард забил в отборочном турнире, один — в четвертьфинале и по два в полуфинале и финале. Однако лучшим игроком финальной стадии УЕФА признал Гюнтера Нетцера.

Матчи СССР*

1/2 финала

Венгрия — СССР — 0:1 (Коньков, 53). Нереализованный пенальти: Замбо (Венгрия), 84 (вратарь).

Финал

СССР — ФРГ — 0:3 (Г.Мюллер, 27, 58. Виммер, 51)

*Здесь и далее — в финальном турнире.

Финал

СССР — ФРГ — 0:3

Голы: Г.Мюллер, 27 (1:0). Виммер, 51 (2:0). Г.Мюллер, 58 (3:0).

СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Хурцилава, Капличный, Истомин, Трошкин, Колотов, Коньков (Долматов, 46), Байдачный, Банишевский (Козинкевич, 66), Онищенко.

ФРГ: Майер, Хеггтес, Беккенбауэр, Шварценбек, Брайтнер, Хенесс, Виммер, Нетцер, Хайнкес, Г.Мюллер, Кремерс.

Наказание: Капличный, 44 (предупреждение).

Судья: Маршалл (Австрия).

18 июня. Брюссель. Стадион «Эйзель». 43 437 зрителей.

«Золотой мяч» — 1972: лучший — Кайзер Франц

26 декабря приз выиграл капитан сборной ФРГ Франц Беккенбауэр, набравший 81 очко в голосовании. Всего на два балла от него отстали партнеры по национальной команде Герд Мюллер и Гюнтер Нетцер.

В список номинантов вошли два советских футболиста. Муртаз Хурцилава занял 11-е место с 3 очками, а голкипер Евгений Рудаков расположился на 18-м месте с одним.

Интересно, что в 1972 году родились сразу четыре футболиста, которые впоследствии становились обладателями «Золотого мяча». Это француз Зинедин Зидан (1998), бразилец Ривалдо (1999), португалец Луиш Фигу (2000) и чех Павел Недвед (2003).

Мир-1972: Уотергейт, теракт на Олимпиаде в Мюнхене

1 января. Генеральным секретарем ООН стал австриец Курт Вальдхайм, который оставался на своем посту до 1981 года. В 1986 году достоянием мировой общественности стали документы, свидетельствовавшие: в годы Второй мировой войны Вальдхайм воевал в вермахте и участвовал в боях на территории СССР.

25 января. В лесу на острове Гуам в западной части Тихого океана обнаружен капрал японской императорской армии Екои Сеити, который не признал капитуляцию 1945 года и прятался от внешнего мира почти 30 лет.

21 февраля. Президент США Ричард Никсон отправился с официальным недельным визитом в КНР. Это первая в истории поездка руководителя Штатов в Китай. Состоялись переговоры Никсона с лидером Китая Мао Цзэдуном.

2 марта. В США запущена автоматическая межпланетная станция, предназначенная для изучения Юпитера и гелиосферы. «Пионер-10» стал первым космическим аппаратом, совершим пролет вблизи Юпитера и сделавшим снимки планеты.

2 мая. В Вашингтоне скончался Джон Эдгар Гувер, который почти полвека занимал пост главы ФБР.

17 июня. В США разгорелся знаменитый «Уотергейтский скандал», который в 1974 году приведет к отставке президента страны Ричарда Никсона.

5 сентября. Теракт на Летних Олимпийских Играх в Мюнхене. Палестинцы убили в общей сложности 11 израильских спортсменов и тренеров. Спецслужбы Израиля впоследствии нашли и уничтожили всех причастных к этой бойне, оставшихся в живых после того страшного дня.

28 октября. Ставший впоследствии всемирно известным самолет Airbus A300 совершил свой первый вылет — из аэропорта французской Тулузы.

7 ноября. Ричард Никсон переизбран на пост президента США.

14 декабря. Канцлером ФРГ стал Вилли Брандт.

21 декабря. В Берлине подписан исторический договор об основах отношений между ФРГ и ГДР, вступивший в силу в июне 1973 года.

30 декабря. Действующий президент США Никсон объявил о прекращении бомбардировок Ханоя и о намерении начать в Париже мирные переговоры по урегулированию ситуации во Вьетнаме.

9 сентября 1972 года. СССР — США. Иван Едешко делает первую попытку отдать пас Александру Белову.

СССР-1972: хоккейная суперсерия с Канадой, легендарные три секунды в баскетбольном финале Олимпиады

17 января. Вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» — ГТО.

24 февраля. Произошла авария на первой советской атомной подводной лодке K-19, унесшая жизни 28 моряков. 9 матросов пробыли в изоляции в 10-м кормовом отсеке 23 дня без света, связи, пищи и со скудными запасами воды, получая из других отсеков только воздух.

18 мая. Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Всесоюзной пионерской организации орденом Ленина в связи с 50-летием со дня основания.

18 мая. Крупная авиакатастрофа под Харьковом. Погибли 122 человека.

22 мая. Начался визит президента США Никсона в Советский Союз — первое официальное посещение Москвы действующим американским лидером за всю историю двусторонних отношений.

22 июля. Автоматическая межпланетная станция «Венера-8» достигла орбиты одноименной планеты. При входе в атмосферу от станции отделился спускаемый аппарат, который произвел мягкую посадку на поверхность. Посадка впервые осуществлена на освещенную сторону Венеры.

26 июля. Государственная комиссия приняла крупную Красноярскую ГЭС в постоянную эксплуатацию с оценкой «отлично».

2 сентября. Сборная СССР по хоккею развеяла миф о непобедимости канадских профессионалов. В этот день в Монреале состоялась первая игра Суперсерии-1972. Наши под руководством тренера Всеволода Боброва победили «Кленовые листья» со счетом 7:3. Великую игру выдал Легенда номер 17 — Валерий Харламов.

10 сентября. Легендарные олимпийские три секунды, навечно вошедшие в историю мирового спорта. Баскетбольный финал мюнхенских Игр СССР — США благодаря культовому броску Александра Белова выигран нашей командой под руководством великого тренера Владимира Кондрашина.

13 октября. Под Москвой произошла крупная авиакатастрофа, в которой погибли 174 человека — экипаж и все пассажиры рейса Ленинград — Москва. Самолет ИЛ-62 рухнул примерно в 12 километрах от столицы СССР.

4 ноября. На экраны советских кинотеатров вышел фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», созданный по одноименному роману писателя-фронтовика Бориса Васильева.

30 декабря. Опубликовано обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР «К советскому народу, к трудящимся всех национальностей Союза Советских Социалистических Республик» в связи с 50-летием образования Союза.

Евро-1976: мы впервые без полуфинала, золотая «паненка» Чехословакии

Изначально 32 страны были разбиты на 8 отборочных групп по 4 команды в каждой. Восемь победителей групп выходили в четвертьфинал, а оттуда четыре лучшие сборные попадали в финальную пульку в Югославию.

Свой первый отборочный матч будущие чемпионы Европы из Чехословакии провели 30 октября 1974 года в Лондоне в присутствии 83 858 зрителей. Англичане выиграли со счетом 3:0. Несмотря на эту звонкую пощечину, чехословаки заняли первое место в своей группе, а определяющей для них стала победа в Праге ровно через год, 30 октября 1975 года, со счетом 2:1 над «Тремя львами», которые в итоге отстали на одно очко.

Сборная Советского Союза финишировала первой в квартете с Ирландией, Турцией и Швейцарией. Как и Чехословакия, СССР под руководством Константина Бескова начал со звонкого поражения — 0:3. Это случилось в Дублине 30 октября 1974 года. Однако затем национальная команда, где Бескова сменил Валерий Лобановский, разорвала в апреле 1975 года в Киеве Турцию (3:0), а в мае там же превзошла Ирландию (2:1). 12 октября советские футболисты победили 1:0 в Цюрихе, а через месяц разнесли швейцарцев все в том же Киеве — 4:1. После этого СССР позволил себе напоследок уступить 23 ноября 1975 года в Измире 0:1 — в матче, который уже ничего не решал.

Действующие чемпионы мира и Европы из ФРГ пошли на обновление состава и в целом натужно провели отборочный турнир, имея в соперниках Грецию, Болгарию и Мальту. Лишь в последнем групповом матче немцы оторвались дома на мальтийцах — 8:0, выйдя в четвертьфинал. Туда же пробились Голландия, Уэльс, Югославия, Испания и Бельгия.

В четвертьфинале сборной СССР досталась Чехословакия. 24 апреля 1976 года команда Вацлава Ежика победила в Братиславе — 2:0. А 22 мая того же года игра в Киеве закончилась ничейным исходом — 2:2. Оба мяча в ворота Евгения Рудакова забил Йозеф Модер. Удалось ему отличиться и в первом матче, когда он огорчил Александра Прохорова (второй гол на счету знаменитого Антонина Паненки). Любопытно, что ни до, ни после весны 1976 года полузащитник «Локомотива» из Кошице Модер за свою сборную не забивал, так что все его три мяча пришлись именно на наших. Вот так СССР впервые в своей истории остался без полуфинала чемпионата Европы.

Помимо чехословаков, в полуфинал вышли Югославия, переигравшая Уэльс, ФРГ, убравшая с дороги Испанию, и Голландия, победившая в обоих матчах Бельгию.

За два года до этого в финале ЧМ-1974 сошлись Голландия и ФРГ, так что все ждали повторения уже на ЧЕ-1976. Однако новой дуэли легендарных Франца Беккенбауэра и Йохана Кройфа так и не произошло.

16 июня 1976 года Чехословакии в тяжелых погодных условиях (сильный дождь) обыграла Голландию в дополнительное время. Основное же завершилось со счетом 1:1 — оба гола забил защитник сборной Чехословакии Антон Ондруш, сначала в чужие ворота, а затем в свои. В овертайме оранжевые потеряли двух футболистов из-за удалений, а соперник забил два безответных мяча.

В ход второго полуфинала, который состоялся в Белграде на день позже, тоже вмешался дождь. Сборная Югославии вела 2:0 после первого тайма, однако после перерыва упорные немцы отыгрались усилиями Хайнца Флоэ и Мюллера — но уже Герда, а мало кому тогда известного за пределами Германии Дитера.

В дополнительное время этот Мюллер выступил в роли легендарного Герда, забив дважды. Кстати, Мюллер — не родная для Дитера фамилия. Он появился на свет Кастером (его отец-бывший защитник «Санкт-Паули»), однако мать впоследствии вышла замуж за богатого человека по фамилии Мюллер, и Дитер взял ее себе.

В матче за третье место Голландия без Кройфа и некоторых других своих звезд победила в Загребе в дополнительное время хозяев турнира — 3:2. А на следующий день, 20 июня Белград принял финал ФРГ — Чехословакия.

Паненка и Ко повели в первом тайме 2:0, но неугомонный новый Мюллер отыграл один мяч еще до перерыва. На 90-й минуте немцы сравняли счет после подачи углового, и матч перешел в овертайм. Все четыре встречи финального раунда без него не обошлись!

Тут дело дошло до серии послематчевых пенальти — впервые в истории чемпионатов мира или Европы. Чехословаки реализовали первые четыре попытки, а вот немцы на своем четвертом ударе споткнулись — неудача подстерегла Ули Хенесса. Пятый 11-метровый ЧССР стал историческим сразу по двум причинам. Во-первых, он принес стране первую и единственную победу на Евро. Во-вторых, Паненка исполнил знаменитый «черпачок», который вошел в футбольный лексикон под именем этого полузащитника.

Финал

Чехословакия — ФРГ (2:2, 5:3 — по пен.)

Голы: Швеглик, 8 (1:0). Добиаш, 25 (2:0). Д.Мюллер, 29 (2:1). Хельценбайн, 90 (2:2).

Серия пенальти: Масны — 1:0. Бонхоф — 1:1. Негода — 2:1. Флоэ — 2:2. Ондруш — 3:2. Бонгарц — 3:3. Юркемик — 4:3. Хенесс — 4:3 (мимо). Паненка — 5:3.

Чехословакия: Виктор, Пиварник, Ондруш, Гег, Чалкович, Добиаш (Веселы, 94). Модер, Масны, Паненка, Негода, Швеглик (Юркемик, 79).

ФРГ: Майер, Фогтс, Беккенбауэр, Шварценбек, Дитц, Бонхоф, Виммер (Флоэ, 46), Хеннес, Бер (Бонгарц, 80), Хельценбайн, Д.Мюллер.

Наказания: Добиаш, 55. Модер, 59 (предупреждения).

Судья: Гонелла (Италия).

20 июня. Белград. Стадион «Црвена Звезда». 30 790 зрителей.

Золотой мяч-1976: дубль Беккенбауэра

28 декабря этот трофей второй раз достался великому Францу Беккенбауэру, который набрал в опросе журнала France Football 81 очко. На 16 баллов от немца отстал голландец Роб Ренсенбринк и на 39 — голкипер сборной Чехословакии Иво Виктор. Единственным игроком из СССР, представленном в списке номинантов, оказался форвард киевского «Динамо» Олег Блохин: обладатель «Золотого мяча» — 1975 с 3 очками занял на этот раз 19-е место.

В 1976-м родились два игрока, впоследствии взявших «Золотой мяч». Бразилец Роналдо сделал это дважды (1997, 2002), а украинец Андрей Шевченко — один раз (2004).

Мир-1976: основание Apple , смерть Мао Цзэдуна

12 января. В возрасте 85 лет скончалась известная писательница Агата Кристи, подарившая миру Эркюля Пуаро и мисс Марпл.

21 января. Началась коммерческая эксплуатация британско-французского сверхзвукового самолета «Конкорд».

1 февраля. Похищены сразу 118 работ знаменитого художника Пабло Пикассо. Эта рекордная для произведений Пикассо кража случилась во французском Авиньоне.

24 марта. В Аргентине произошел государственный переворот, в результате которого была свергнута Изабель Перон — первая в мире женщина-президент.

1 апреля. Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple Computer Со, которая была официально зарегистрирована в 1977 году.

6 мая. В Италии произошло одно из самых сильных землетрясений в ее новейшей истории. Это случилось на cеверо-востоке страны. Около тысячи человек погибли, несколько тысяч получили ранения, десятки тысяч людей остались без крыши над головой.

2 июля. Произошло объединение Севера и Юга Вьетнама в Социалистическую Республику Вьетнам.

20 июля. Американский космический аппарат «Викинг-1» совершил посадку на Марсе и начал передавать оттуда на землю снимки Красной планеты.

9 сентября. В Пекине скончался Мао Цзэдун — создатель КНР.

10 oктября. Компания Apple запустила в продажу первый в мире персональный компьютер.

14 октября. Хуа Гофэн занял пост председателя Китайской коммунистической партии.

2 ноября. Джимми Картер выиграл выборы в США и стал 39-м президентом страны.

СССР-1976: Дебют «Иронии судьбы», обмен Буковского на Корвалана

1 января. По Центральному телевидению показан в записи (игра состоялась в последний день 1975 года) один из величайших хоккейных матчей в истории. «Монреаль» и ЦСКА сыграли в рамках клубной Суперсерии-76 вничью 3:3.

1 января. В тот же день вечером по Первой программе впервые показан ставший затем легендарным фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром».

16 февраля. С конвейера Камского автомобильного завода сошел первый серийный грузовик марки КАМАЗ.

9 мая. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу присвоено звание Маршала Советского Союза.

28 мая. В Москве состоялось подписание договора между СССР и США о подземных ядерных взрывах в мирных целях.

26 июля. В возрасте 67 лет в Москве скончался советский писатель Николай Носов. Он известен, прежде всего, такими книгами для детей, как «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на Луне».

22 августа. Аппарат межпланетной станции «Луна-24» возвратился на Землю с поверхности спутника и доставил образцы грунта. В результате их исследований получено доказательство наличия на Луне воды.

6 сентября. После учебного полета в районе одного из аэродромов в Приморье старший лейтенант Виктор Беленко на суперсовременном самолете МИГ-25 не вернулся на базу. В побег офицера долго не верили. Надежды на возвращение пилота оборвал звонок из МИД Японии: военным сообщили, что Беленко приземлился на острове Хоккайдо и попросил политического убежища в США.

16 сентября. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион и рекордсмен мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас 20 пассажиров троллейбуса, упавшего в Ереванское озеро.

8 октября. Опубликован указ президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

18 декабря. Состоялся обмен советского диссидента Владимира Буковского на лидера компартии Чили Луиса Корвалана. Акция прошла в аэропорту швейцарского Цюриха, куда Буковского доставили из Москвы, а Корвалана — из Сантьяго.

Георгий Кудинов

Александр Кузьмин

Россано Доннини