Не знаете историю чемпионатов Европы? Мы поможем.

«СЭ» начинает серию публикаций о Евро — с момента зарождения турнира и до наших дней. В ней расскажем не только о том, что происходило на футбольных полях, но и о событиях, вызвавших широкий резонанс в мире и нашей стране.

Сами чемпионаты Европы мы разделили на блоки по десятилетиям. Стартуем, конечно, с самого начала — с трех розыгрышей 60-х.

Евро-1960: СССР — первый!

Чемпионат Европы придумал француз Анри Делонэ. Он сделал карьеру арбитра, затем стал генсеком Федерации футбола Франции и УЕФА. Анри скончался в 1955 году, однако проект продолжил развивать его сын Пьер. В помощь ему создали специальную комиссию, куда вошли венгр Шебеш, австриец Фрей, грек Константрас и испанец Пуйоль.

27 февраля 1957 года она представила УЕФА первый официальный проект турнира, состоявший из трех частей: 1/8 финала, четвертьфиналы и финальная пулька — уже в одной отдельно взятой стране.

Жеребьевка первого этапа Кубка Европейских наций по футболу (так поначалу назывались новые соревнования) прошла во время ЧМ-1958 в Швеции.

Из-за нечетного количества участников провели один дополнительный матч, в котором Чехословакия победила Ирландию.

А первая официальная встреча Кубка европейских наций прошла в Москве: СССР принял Венгрию. В Лужниках в присутствии 100 572 зрителей советская команда выиграла со счетом 3:1. Первый, исторический гол Евро забил спартаковец Анатолий Ильин.

Пройдя Венгрию, наши в 1/4 финала попали на Испанию, за которую тогда выступал великий Альфредо Ди Стефано — обладатель «Золотых мячей» — 1957 и -1959. Между странами в тот период не было дипломатических отношений — диктатор Франко дал приказ «Красной фурии»: с Советами не играть! Так СССР автоматически вышел в финальную пульку — вместе с Югославией, Францией и Чехословакией.

Регламент предусматривал, что турнир должен пройти в одной из четырех стран-полуфиналистов. Выбор пал на Францию, которая заняла третье место на ЧМ-1958, имея в составе суперзвезд Фонтэна, Копа и Пьянтони. По состоянию на 1959 год «Трехцветные» занимали в европейском рейтинге второе место после Венгрии.

При таких вводных хозяева рассчитывали взять трофей, однако травмы вывели из состава Фонтэна (перелом ноги), Пьянтони (повреждение колена) и Копа. Как итог — последнее, четвертое место.

Чемпионат прошел в двух городах — Париже и Марселе. На тот момент футбол прилично уступал во Франции велосипедному спорту и регби, поэтому посещаемость стадионов оказалась низкой. К тому же июль-1960 оказался в Париже дождливым. Так что четыре матча на стадионах «Парк де Пренс» и «Велодром» собрали в общей сложности всего 78 958 зрителей. Самой посещаемой (и до сих пор самой результативной в 60-летней истории финальных стадий ЧЕ) игрой стал парижский полуфинал Франция — Югославия (4:5) — 26 370 болельщиков. А встречу за третье место в Марселе Франция — Чехословакия (0:2) посетили всего 9438 человек.

Финал СССР — Югославия с трибун смотрели 17 966 зрителей. Интересно, что в 1956 году эти же две сборные разыгрывали в Мельбурне золото Олимпиады. Тогда Советский Союз победил со счетом 1:0, а решающий гол забил тот же Ильин. В 1960-м в нашей команде было трое участников олимпийского финала-1956 — Яшин, Масленкин и Нетто, а у соперника только Шекуларац.

Впрочем, югославы Видинич, Шошкич, Юсуфи, Дуркович, Занетич, Перушич, Матус, Галич, Кнеж и Костич, уступившие нам титул на Евро, через месяц возьмут олимпийское золото в Риме, победив в решающем матче Данию со счетом 3:1.

Так сложилось, что сборных, занявших первые три места на ЧЕ-1960, сейчас уже не существует: СССР, Югославия и Чехословакия распались в начале 90-х.

1960 год. СССР — Югославия. Опасный момент у ворот Льва Яшина. Фото —

Матчи СССР*

1/2 финала

Чехословакия — СССР — 0:3 (Иванов, 35, 58. Понедельник).

Финал

СССР — Югославия — 2:1 д.в. (Метревели, 49. Понедельник, 113 — Галич, 43).

* Здесь и далее — в финальном турнире.

Финал

СССР 2

ЮГОСЛАВИЯ 1

Голы: Галич, 43 (0:1). Метревели, 49 (1:1). Понедельник, 113 (2:1).

СССР: Яшин, Чохели, Крутиков, Масленкин, Войнов, Нетто, Метревели, Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи.

Югославия: Видинич, Дуркович, Миладинович, Юсуфи, Жанетич, Перушич, Матуш, Шекуларац, Еркович, Галич, Костич.

Судья: Эллис (Англия).

10 июля. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 17 966 зрителей.

«Золотой мяч» — 1960: предшественник Месси

В декабре обладателем «Золотого мяча» стал игрок испанской «Барселоны» Луис Суарес, набравший 54 очка. Второе место занял легендарный венгр Ференц Пушкаш из «Реала» (37), третье — знаменитый немец Уве Зеелер из «Гамбурга» (33). Голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин набрал 28 очков и стал пятым.

Мир-1960: первая атомная бомба Франции, рождение гения Марадоны

13 февраля. Франция испытала в Сахаре свою первую атомную бомбу.

21 апреля. Город Бразилиа официально стал новой столицей Бразилии. До этого этот статус был у Рио-де-Жанейро.

30 мая. Под Москвой скончался Борис Пастернак, лауреат Нобелевской премии-1958 по литературе за роман «Доктор Живаго».



30 июня. Образована Демократическая Республика Конго во главе с Патрисом Лумумбой. Страна получила независимость от Бельгии.

16 августа. Независимым государством стал Кипр.

10-14 сентября. На международной конференции в Багдаде Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла создали ОПЕК — организацию стран — экспортеров нефти.

30 октября. В аргентинском Ланусе родился Диего Армандо Марадона, величайший игрок в истории мирового футбола наряду с бразильцем Пеле.

8 ноября. Президентом США стал Джон Кеннеди.

1960 год. Лев Яшин в чемпионской раздевалке после финального матча. Фото —

СССР-1960: сбитый шпион Пауэрс, Белка и Стрелка в космосе

11 января. В Звездном Городке в Подмосковье создан Центр подготовки космонавтов. В первом отряде были 9 летчиков ВВС СССР, 6 летчиков ПВО и 5 летчиков морской авиации в возрасте от 23 до 35 лет. Позднее из них выделили группу из шести космонавтов, успешно сдавших экзамен. До первого в истории человечества полета в космос Юрия Гагарина оставалось 15 месяцев.

5 февраля. Советское правительство приняло решение об учреждении в Москве Университета дружбы народов.

7 марта. Авиационная группа американского авианосца «Кирсардж» обнаружила примерно в тысяче миль северо-западнее острова Мидуэй баржу Т-36 с советскими солдатами Анатолием Крючковским, Филиппом Поплавским, Иваном Федотовым и Асхатом Зиганшиным на борту, дрейфовавшими без воды и еды 49 дней от Курильских островов. 17 января буря сорвала судно со швартовых и унесла в открытое море. Как потом говорили врачи, жить четверке оставалось совсем немного: смерть от истощения могла наступить в ближайшие часы. Мэр Сан-Франциско, куда доставили воинов, вручил им «золотой ключ» от города.

По возвращении в СССР героев ждал прием на высшем уровне — в их честь был организован митинг, солдат приняли Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и министр обороны Родион Малиновский. Крючковского, Поплавского, Федотова и Зиганшина наградили орденами Красной Звезды, про их плавание сняли фильм, написали несколько книг.

27 апреля. На экраны СССР вышла 1-я серия экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», созданная Александром Ивановым («Ленфильм»). Фильм стал лидером проката: его посмотрели 30,2 миллиона человек.

1 мая. Над территорией СССР сбит американский самолет-разведчик U-2, пилотируемый Фрэнсисом Гэрри Пауэрсом. Летчик катапультировался, остался жив и был задержан властями. 19 августа Пауэрса осудили на 10 лет лишения свободы. 10 февраля 1962 года в Берлине на мосту Глинике Фрэнсиса Гэрри обменяли на советского разведчика Вильяма Фишера — оперативный псевдоним Рудольф Абель.

4 мая. На ХIII Международном кинофестивале в Каннах премию «За высокий гуманизм и превосходное художественное качество» получили советские картины «Баллада о солдате» и «Дама с собачкой».

7 мая. Советский гроссмейстер Михаил Таль стал 8-м чемпионом мира по шахматам.

16 мая. Из Ленинградского электротехнического института связи им. Бонч-Бруевича проведена первая опытная цветная телепередача.

1 июля. Американский самолет-разведчик RB-47 нарушил воздушную границу СССР в районе Кольского полуострова — несмотря на то что с момента уничтожения U-2 Пауэрса прошло всего два месяца.

Летчик капитан Поляков, обнаружив противника, доложил, что американцы не реагируют на маневры советского истребителя. Выждав максимально возможное время, Поляков взял инициативу в свои руки — расстрелял RB-47 очередями из двух 30-мм пушек, выпустив в него 111 снарядов. Машина загорелась и рухнула в море. Командир, второй пилот и штурман катапультировались. Капитан Палм, командир экипажа, погиб от переохлаждения. Для специалистов по фото- и радиоэлектронной аппаратуре — капитана Поуза и лейтенантов Гоуфорта и Филлипса — катапульты не предусматривались, они погибли в горящем самолете.

Полякова наградили орденом Красного Знамени, а американцы навсегда усвоили, что не нужно вторгаться в воздушное пространство СССР.

1 июля. В тот же день Советский Союз успешно запустил в космос первых животных, двух собак — легендарных Белку и Стрелку. Обе благополучно вернулись на Землю.

12 октября. Состоялось знаменитое эмоциональное выступление Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН. Лидер СССР стучал ботинком по трибуне и обвинял страны НАТО в подавлении всякого рода проявлений борьбы народов их колоний за свободу и независимость.

24 октября. Произошел взрыв опытной межконтинентальной ракеты Р-16 на полигоне в Байконуре. В результате погибло 74 человека, в том числе — Председатель Государственной комиссии, Главный маршал артиллерии СССР Митрофан Неделин.

1964 год. Сборная Испании — победитель ЧЕ-1964. Фото AFP

Евро-1964: наше поражение в финале на глазах у испанского диктатора

На этот раз в Кубке европейских наций приняли участие уже 28 команд, включая Италию и Англию. А вот сборная ФРГ опять на старт не вышла. Главный тренер немцев Зепп Хербергер заявил, что Западная Германия не должна участвовать ни в каких других официальных соревнованиях, кроме чемпионата мира. Кроме того, Евро-1964 пропустили Шотландия, Финляндия, Кипр, а также Греция, которая отказалась выходить на поле против Албании.

Формула турнира осталась прежней: предварительный раунд, 1/8 финала, четвертьфиналы — и финальная пулька в одной стране. Чтобы оставить 24 команды на первой стадии, УЕФА решил допустить четыре сборные сразу в 1/8 финала: СССР как победителя ЧЕ-1960, а также Австрию, Албанию и Люксембург в результате жеребьевки.

Первый матч Евро-1964 состоялся в норвежском Осло 21 июня 1962 года, где хозяева уступили Швеции — 0:2.

Путь СССР в финальную стадию состоял из четырех встреч. Вначале по сумме двух игр мы прошли Италию: 2:0 в Москве 13 октября 1963 года, 1:1 в Риме 10 ноября. На выезде легендарный Лeв Яшин взял пенальти от молодого нападающего «Скуадры адзурры» Сандро Маццолы. В том числе и за это Льву Ивановичу вручили «Золотой мяч» — 1963.

Через полгода советские футболисты убрали с дороги шведов: 1:1 в Стокгольме (13 мая 1964), 3:1 в Москве (27 мая).

Англия вылетела с Евро-1964, едва начав. Обидчиками родоначальников футбола стали французы: 1:1 в английском городе Шеффилд и разгром 5:1 в Париже.

Голландия сенсационно уступила Люксембургу, который затем в четвертьфинале пропустил в финальную стадию Данию в серии из трех матчей, включая дополнительный. В Люксембурге зафиксирована ничья — 3:3, в Дании — тоже, только 2:2. Правила выездного гола тогда не существовало, поэтому предстояла переигровка на нейтральном поле в Амстердаме. Скандинавы победили 1:0. При этом все 6 мячей в их составе забил Оле Мадсен, который в финальном турнире добавил к ним еще четыре.

Решающие матчи Евро-1964 состоялись в Испании. До этого хозяева не без проблем справились с Северной Ирландией и Ирландией.

Две игры финальной стадии состоялись в Мадриде и две — в Барселоне. Официальное количество проданных билетов составило 156 243 штуки, то есть в среднем около 40 000 за матч.

В одном полуфинале Испания превзошла Венгрию благодаря победному голу в дополнительное время Амансио из «Реала», который отличился на 113-й минуте. Счет открыл испанец Переда, а сравнял его венгр Бене, после чего его команда упустила еще несколько отличных моментов.

СССР без проблем обыграл в полуфинале Данию со счетом 3:0 за счет голов Валерия Воронина, Виктора Понедельника и Валентина Иванова.

Главной звездой сборной Испании был Луис Суарес, который именно в тот год взял с «Интером» Кубок чемпионов. В финале миланцы превзошли «Реал», за который еще выступали звездные ветераны Ди Стефано, Пушкаш и Сантамария. Главный тренер «Красной фурии» Хосе Вильялонга не вызвал их ветеранов на ЧЕ, решив освежить состав.

Именно Суарес стал одним из лучших игроков в финале, который прошел на тяжелом от дождя поле. Луис отдал голевой пас на Переду, выступавшего за «Барселону». Две минуты спустя счет сравнял Галимзян Хусаинов. Но за шесть минут до конца основного времени испанцы забили решающий мяч. Это ударом головой сделал Марселино Маринес, футболист «Реал Сосьедада».

Любопытно, что из прямой трансляции выпал момент голевого паса. Передачу записали на счет «реалиста» Амансио из-за того, что диктатор Франко болел именно за мадридский суперклуб. Между тем повторы показали, что пас отдал Переда, — а «Барсу» каудильо недолюбливал.

По официальным данным, финал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» посетили 79 115 зрителей, однако городские легенды говорят, что на самом деле на трибунах было аж 125 000 человек!

Разумеется, среди зрителей находился и сам диктатор. На следующий день газета La Vanguardia, близкая к правительству, выдала гигантский заголовок: «Франко присутствовал при победе нашей сборной». Точно такими же стали «шапки» итальянских газет в 1934 году после триумфа «Скуадры адзурры» на чемпионате мира, только вместо Франко там был дуче Бенито Муссолини.

Поражение в финале, что сейчас признали бы большим успехом, стоило должности главному тренеру нашей национальной команды Константину Бескову. Советские власти не могли простить ему неудачу, которую сборная потерпела на глазах у Франко, идеологического противника Советского Союза.

1964 год. Сборная Испании — сборная СССР — 2:1. Фото —

Матчи СССР

1/2 финала

СССР — Дания — 3:0 (Воронин, 19. Понедельник, 40. Иванов, 87).

Финал

Испания — СССР — 2:1 (Переда, 6. Марселино, 84 — Хусаинов, 8).

Финал

ИСПАНИЯ 2

СССР 1

Голы: Переда, 6 (1:0). Хусаинов, 8 (1:1). Марселино, 84 (2:1).

Испания: Ирибар, Ривилья, Оливелья, Кальеха, Соко, Фусте, Амансио, Переда, Марселино, Луис Суарес, Лапетра.

СССР: Яшин, Аничкин, Шустиков, Шестернев, Мудрик, Воронин, Корнеев, Численко, Иванов, Понедельник, Хусаинов.

Судья: Холланд (Англия).

21 июня. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 79 115 зрителей.

«Золотой мяч» — 1964: Лоу — победитель, Яшин — восьмой

22 декабря обладателем «Золотого мяча» стал игрок «Манчестер Юнайтед» Деннис Лоу. Он набрал в опросе журналистов 61 голос. Луис Суарес из «Интера» и Амарао Амансио из «Реала» заняли соответственно второе и третье места, набрав 43 и 38 очков. Лев Яшин, который взял «Золотой мяч» годом ранее, на этот раз оказался восьмым с 15 голосами. Московский торпедовец Валерий Воронин — десятым (11).

Мир-1964: пожизненный срок Манделы, США бомбардируют Вьетнам

9 февраля. Великий английский квартет «Битлз» впервые выступил в США. Американский дебют состоялся на передаче Ed Sullivan Show в телестудии номер 50 в Нью-Йорке. Там присутствовали 728 человек, которых отобрали из числа 50 000 поданных заявок. Телеаудитория выступления составила 73 миллиона.

14 мая. Президент Египта Гамаль Абдель Насер и лидер СССР Никита Хрущев открыли знаменитую Асуанскую плотину.

28 мая. Учреждена Организация освобождения Палестины.

12 июня. В ЮАР осужден на пожизненный срок борец с апартеидом Нельсон Мандела.

19 июня. Родился нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

6 июля. Вышел первый фильм о «Битлз» «A Hard Day's Night».

5 августа. США начали бомбардировки социалистической части Вьетнама. Война продлится до апреля 1975 года.

12 августа. В возрасте 56 лет скончался английский писатель Ян Флемминг, создатель легендарного образа супершпиона Джеймса Бонда.

18 сентября. В Великобритании вышел третий фильм про агента 007 — Goldfinger.

21 сентября. Мальта получила независимость от Великобритании.

14 октября. Мартин Лютер Кинг получил Нобелевскую премию мира.

3 ноября. Линдон Джонсон выиграл выборы и остался президентом США на второй срок.

СССР-1964: Брежнев вместо Хрущева, трубопровод длиной 6 тысяч километров

22 апреля. Произведен обмен советского разведчика Конона Молодого на английского агента Гревилла Винна. Молодый, действовавший на Западе как канадский бизнесмен Гордон Лонсдейл, был приговорен к 25 годам заключения в Великобритании. Винн проходил по «делу Пеньковского» и получил в СССР восемь лет. Молодый стал прообразом главного героя в фильме «Мертвый сезон» режиссера Саввы Кулиша.

Лето. В спортивную жизнь советских детей ворвался «Кожаный мяч».

Огромная армия советских мальчишек благодаря ему получила возможность участвовать во всесоюзном турнире дворовых, уличных и поселковых команд на приз, учрежденный ВЛКСМ.

1 августа. Состоялась первая передача радиостанции «Маяк». В качестве позывных была выбрана используемая и по сей день мелодия «Подмосковные вечера».

12 октября. Запущен советский пилотируемый корабль «Восход-1». Экипаж составили Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Впервые в мире в космос отправился многоместный аппарат.

14 октября. Пленум ЦК КПСС освободил от занимаемой должности Никиту Хрущева и избрал Первым секретарем ЦК КПСС Леонида Брежнева.

15 октября. Введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба».

Трубопровод протяженностью около 6000 километров является крупнейшей подобной системой в мире. Северный участок проходит, помимо России, по территории современных Белоруссии, Польши и Германии, а южный — Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

1968 год. Бобби Чарльтон забивает гол в ворота сборной СССР в матче за 3-е место. Фото ТАСС

Евро-1968: СССР проиграл монете, Италия стала чемпионом после двух финалов

В чемпионате Европы по футболу-1968 (новое официальное название турнира) приняла участие уже 31 сборная. Из-за нечетного количества их разбили на семь групп по четыре команды, а в одной оказались всего три.

Только победители выходили в четвертьфинал. Финальный этап состоялся в Италии по той же схеме, что в 1960-м и 1964-м: два полуфинала, финал, встреча за 3-е место.

Первый отборочный матч прошел 23 октября 1966 года: Ирландия и Испания разошлись нулевой ничьей в Дублине.

Первый гол Евро-1968 забил ирландский полузащитник Фрэнк О'Нил на 60-й минуте игры с Турцией (2:1) в том же Дублине 16 ноября 1966 годa.

Впервые в истории ЧЕ в соревнованиях наконец-то приняла участие сборная ФРГ, на тот момент действующий вице-чемпион мира. Она попала в группу 4 — единственную из трех команд. Но первое место в ней осталось за Югославией. Фатальной для немцев стала ничья 0:0 в Тиране против Албании.

«Тиранский подарок», «Чудо свершилось» — с такими заголовками вышли югославские газеты после той встречи. В случае победы Западная Германия опережала бы СФРЮ по разнице забитых и пропущенных мячей.

Катастрофическую неудачу немцев можно объяснить тем, что в столице Албании по разным причинам на поле не выходили Зепп Майер, Франц Беккенбауэр, Уве Зеелер. Но особенно ощущалось отсутствие великого бомбардира Герда Мюллера, который при счете 6:0 в Гамбурге забил тем же албанцам четыре мяча!

Действующий чемпион Европы Испания не без труда заняла первое место в группе 1, опередив на одно очко Чехословакию. ЧССР могла в последнем туре обойти «Красную фурию», но неожиданно уступила в Праге Ирландии — 1:2.

Сборная СССР уверенно обошла всех в группе 3, набрав 10 очков из 12 возможных. Единственное поражение случилось в Австрии в предпоследнем туре. Но неудача 0:1 ничего не решала, потому что к тому моменту наши уже обеспечили себе путевку в четвертьфинал.

Зато захватывающей получилась встреча с австрийцами в Москве 11 июня 1967 года. Все закончилось со счетом 4:3 в пользу советских футболистов, а решающий гол забил на 80-й минуте Эдуард Стрельцов, вернувшийся менее года назад в национальную команду после восьмилетней паузы.

Действующие чемпионы мира англичане первенствовали в группе 8, опередив три другие британские сборные: Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. При этом «Три льва» с десятью обладателями мирового золота в составе потерпели историческое поражение со счетом 2:3 на «Уэмбли» против Шотландии во главе с ее главной звездой Деннисом Лоу.

В первом матче четвертьфинала СССР 4 мая 1968 года получил 0:2 в Будапеште, однако в ответной встрече 11 мая советские футболисты совершили суперкамбэк в Лужниках на глазах 91 200 зрителей. Решающий гол забил 22-летний талант из киевского «Динамо» Анатолий Бышовец.

Югославия сыграла 1:1 в Марселе, а затем просто уничтожила Францию 5:1 в Белграде.

Англия победила Испанию и дома (1:0), и в гостях (2:1). При этом в Мадриде действующий обладатель титула повел, но «Три льва» ответили двумя мячами во многом из-за того, что соперник заканчивал встречу, по сути, вдесятером: Гальего получил травму, но не покинул поле, потому что замены полевых футболистов тогда еще не были разрешены.

Италия в 1/4 финала вначале проиграла 2:3 в Софии. Там получил травму голкипер Энрико Альбертози, и его сменил Лидо Вьери — дядя будущей звезды сборной Италии Бобо Вьери. Это была одна из первых в истории европейского футбола замен: для голкиперов в регламенте делалось исключение. В ответном матче «Скуадра адзурра» взяла реванш в Неаполе, забив болгарам по голу в каждом тайме.

Финальный турнир открывал 5 июня полуфинал Италия — СССР — на том же неапольском стадионе «Сан-Паоло». Хозяева довольно быстро лишились из-за травмы своей звезды Джанни Риверы, который все оставшееся время фактически отбывал номер. На последней минуте основного времени Анджело Доменгини попал в штангу. Упорная битва продолжилась в дополнительное время, в которое счет тоже не изменился. Послематчевых серий пенальти тогда еще не существовало, и судьбу путевки в финал решил жребий.

Монетку бросали не на поле, а в комнатке немецкого арбитра Курта Ченчера. От соперников в процедуре участвовали капитаны — Джачинто Факкетти и Альберт Шестернев.

Одна из версий звучит так: арбитр вытащил из кармана старую австрийскую монету. Факкетти и Шестернев выбрали свою сторону, но она упала в щель между досками в полу — пришлось перебрасывать. Фортуна улыбнулась Факкетти, который в восторге прибежал обратно на поле к партнерам и отпраздновал выход в финал на глазах ликующих 68 582 зрителей.

Второй полуфинал Югославия — Англия состоялся в тот же день через пару часов во Флоренции при аудитории в 21 834 болельщика. Не прошло и пяти минут, как югослав Ивица Осим получил травму колена и превратился фактически в призрак. Зато Добривое Тривич перекрыл кислород звезде англичан Бобби Чарльтону, и матч вроде бы катился к овертайму. Но в самом конце основного времени лидер балканской команды Драган Джаич принял мяч на грудь и перебросил его левой ногой через знаменитого Гордона Бэнкса. Шла 86-я минута.

Англичане разозлились и стали хамить. Алан Маллери совершил грубейший фол против того же Тривича и был удален с поля.

В матче за третье место, 8 июня в Риме, Англия, за которую играли восемь чемпионов мира, победила сборную СССР со счетом 2:0 на глазах 68 817 человек.

Через несколько часов в том же Риме Италия билась с Югославией за золото Евро-1968. Гости выглядели лучше и заслуженно открыли счет на 39-й минуте — вновь отличился Джаич. После этого югославы могли несколько раз увеличить преимущество, но за десять минут до конца основного времени Доменгини после штрафного сравнял счет. Дополнительное время ничего не изменило.

Через два дня в Вечном городе состоялась предусмотренная регламентом переигровка. Людей на трибунах Олимпийского стадиона собралось ничтожно мало для решающей схватки за трофей — всего 32 886. Италия поменяла сразу шесть футболистов в составе, Югославия — всего одного. Более свежая «Скуадра адзурра» забила два безответных мяча: Джиджи Рива на 12-й минуте и Пьетро Анастази на 31-й заставили все Апеннины рыдать от счастья.

1968 год. Факкетти Джачинто с кубком чемпионов. Фото —

Матчи СССР:

1/2 финала

Италия — СССР — 0:0.

Матч за 3-е место

Англия — СССР — 2:0 (Б.Чарльтон, 39. Херст, 63).

Финал. Первый матч

ИТАЛИЯ 1

ЮГОСЛАВИЯ 1

Голы: Джаич, 39 (0:1). Доменгини, 80 (1:1).

Италия: Дзофф, Бурньич, Гуарнери, Кастано, Факкетти, Лодетти, Феррини, Юлиано, Доменгини, Анастази, Прати.

Югославия: Пантелич, Фазлагич, Паунович, Холцер, Дамьянович, Тривич, Павлович, Ачимович, Петкович, Мусемич, Джаич.

Судья: Динст (Швейцария).

8 июня. Рим. Олимпийский стадион. 68 817 зрителей.

Финал. Переигровка

ИТАЛИЯ 2

ЮГОСЛАВИЯ 0

Голы: Рива, 12 (1:0). Анастази, 31 (2:0).

Италия: Дзофф, Бурньич, Гуарнери, Сальвадоре, Розато, Факкетти, Маццола, Де Систи, Доменгини, Анастази, Рива.

Югославия: Пантелич, Фазлагич, Паунович, Холцер, Дамьянович, Тривич, Павлович, Ачимович, Хошич, Мусемич, Джаич.

Судья: Ортис (Испания).

10 июня. Рим. Олимпийский стадион. 32 886 зрителей.

«Золотой мяч» — 1968: Бест is the best

24 декабря был объявлен победитель — им стал легендарный Джордж Бест из «Манчестер Юнайтед». Он набрал 61 очко, на 8 баллов опередив своего одноклубника Бобби Чарльтона и на 15 — югослава Драгана Джаича из «Црвены Звезды». В списке лучших оказались два советских футболиста: Альберт Шестернев занял 14-е место с 6 очками, а Муртаз Хурцилава набрал 1 очко и остался 24-м.

Мир-1968: трагедия Сонгми, «Пражская весна»

2 января. Кардиохирург Кристиан Барнард успешно провел вторую в историю операцию по пересадке сердца — через месяц после первой. Пациент Филипп Блайберг прожил после этого 19 месяцев и успел написать книгу.

5 января. Александр Дубчек избран Первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии. С его именем связаны события «Пражской весны».

16 марта. Солдаты армии США устроили бойню во вьетнамской деревне Сонгми, уничтожив абсолютно всех ее жителей — от детей до стариков.

22 марта. В пригороде Парижа Нантерре учащиеся захватили здание местного университета — так началась знаменитая французская «студенческая революция».

31 марта. Президент США Линдон Джонсон заявил, что не будет вновь баллотироваться на пост, и объявил о прекращении бомбардировок социалистической части Вьетнама. Но война в итоге не прекратилась, продлившись еще несколько лет.

4 апреля. В американском Мемфисе в возрасте 39 лет был убит проповедник Мартин Лютер Кинг, лидер борьбы за гражданские права темнокожих и лауреат Нобелевской премии мира-1964. Его застрелил белый Джеймс Эрл Рей.

10 мая. После беспорядков в Париже разгорелся социальный конфликт, получивший название «Красный май» и потрясший всю Францию вплоть до смены правительства и отставки президента Шарля де Голля.

6 июня. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди, младший брат убитого в 1963 году Джона Кеннеди, застрелен в Лос-Анджелесе.

1 июля. В Москве подписан Договор о нераспространении ядерного оружия между СССР, США и Великобританией, который вступил в силу в марте 1970 года.

21 августа. Войска стран Варшавского договора вошли в Прагу. Это дата считается окончанием периода «Пражской весны».

5 октября. В Северной Ирландии разгорелись серьезные беспорядки, давшие начало тридцатилетнему периоду глубокого этнополитического конфликта, известного под термином Troubles.

1 ноября. Республиканец Ричард Никсон стал 37-м президентом США.

27 декабря. На Землю вернулся экипаж американского космического корабля «Аполлон 8», впервые в истории достигший орбиты Луны.

СССР-1968: смерть Гагарина, полет Ту-144

22 февраля. В Западной Антарктиде приступила к работе круглогодичная советская полярная станция «Беллинсгаузен».

8 марта. В Тихом океане погибла советская подлодка К-129. Дизельная ракетная подводная лодка затонула после столкновения с неустановленной (предположительно, американской) подлодкой. Погибли 98 членов экипажа.

27 марта. В ходе тренировочного полета погибли первый в мире космонавт Юрий Гагарин и его напарник Владимир Серегин. Версии гибели истребителя МиГ-15УТИ эксперты обсуждают по сей день.

3 августа. Скончался Константин Рокоссовский — один из выдающихся советских полководцев Великой Отечественной войны. «Суворовых в Красной армии нет. Есть Рокоссовский», — говорил о нем Иосиф Сталин.

15 сентября. Советская космическая станция «Зонд-5» первой в мире совершила полный облет Луны с последующим возвращением на Землю.

3 октября. Состоялся первый полет Ту-154 — самого массового советского реактивного пассажирского самолета, который до начала XXI века оставался одним из основных лайнеров на маршрутах средней дальности в России.

31 декабря. Первый полет опытного сверхзвукового самолета Ту-144. Советская машина побывала в воздухе на два месяца раньше англо-французского конкурента — «Конкорда», который совершил пробный вылет 2 марта 1969 года.

Георгий Кудинов

Александр Кузьмин

Россано Доннини