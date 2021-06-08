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«СЭ» продолжает серию публикаций о Евро — с момента зарождения турнира и до наших дней. В ней рассказываем не только о том, что происходило на футбольных полях, но и о событиях, вызвавших широкий резонанс в мире и нашей стране.

Сами чемпионаты Европы мы разделили на блоки по десятилетиям. Первый был посвящен трем розыгрышам 60-х, второй — двум 70-х. Сегодня вспоминаем три ЧЕ из 80-х — 1980, 1984 и 1988 годов.

ЕВРО-1980: последний бронзовый матч и успех немцев

Поменялась формула турнира. Теперь к финальной части были допущены восемь команд, а не четыре, как прежде. Одно место при этом автоматически отдавалось хозяину финального турнира. В первом случае им стала Италия, которая принимала матчи в четырех городах: Рим, Неаполь, Милан и Турин.

В отборочном турнире участвовала 31 команда. Было образовано семь групп: в трех из них было по пять сборных, в четырех — по четыре. Лидерами своих групп стали Англия, Бельгия, Испания, Голландия, Чехословакия, ФРГ и Греция — главный сюрприз отборочного турнира. А вот главным разочарованием оказалась команда из той же группы 6, в которой победила Греция. Это сборная СССР, занявшая последнее, четвертое место.

А ведь все начиналось очень радужно: 20 сентября 1978-го команда под руководством Никиты Симоняна победила в Ереване со счетом 2:0 как раз Грецию. Однако 11 октября того же года случилось поражение 0:2 в Будапеште, в мае 1979 года сборная СССР не смогла обыграть венгров дома (2:2), а в июле сыграла 1:1 в Хельсинки. 12 сентября 1979 года команда Симоняна уступила 0:1 в Афинах, а 31 октября сыграла дома 2:2 с финнами. В итоге греки, начавшие с двух поражений с общим счетом 0:5, заняли первое место с семью очками, Венгрия и Финляндия набрали по шесть, а сборная СССР — пять.

На финальной стадии турнира восемь команд были разделены на два квартета. Группу А составили ФРГ, Чехословакия, Голландия и Греция. В группу В вошли Бельгия, Италия, Англия, Испания. Сборные ФРГ и Бельгии заняли первые места и вышли в финал, а Чехословакия и Италия, которые стали вторыми, сыграли в утешительном финале за третье место, который после этого турнира был отменен.

Матч за бронзу состоялся 21 июня в Неаполе. Основное и дополнительное время завершились 1:1. В серии пенальти со счетом 9:8 (!) победила сборная Чехословакии. Единственную ошибку среди всех бьющих допустил Фульвио Колловати, а решающий пенальти реализовал Йозеф Бармош.

22 июня Бельгия и ФРГ провели финальный матч Евро-1980 в Риме. Немец Хорст Хрубеш открыл счет уже на 10-й минуте. Бельгиец Рене Вандерейкен сравнял счет с пенальти на 75-й минуте. А на 88-й минуте все тот же Хрубеш ударом головой после углового в исполнении Румменигге забил решающий гол. Так сборная ФРГ второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Проведение Евро-1980 наложилось на знаменитый скандал с договорными матчами в Италии, из-за чего временно разочарованная в футболе местная публика не очень активно посещала турнир. Лишь матчи с участием сборной Италии собирали более или менее приличную аудиторию, тогда как даже топовый матч ФРГ — Голландия не собрал в Неаполе 30 тысяч зрителей. Финал в Риме посетило 47 860 человек при общей вместимости стадиона около 70 тысяч. А наименьшее число зрителей привлек матч Чехословакия — Греция на вместительном неаполитанском стадионе, где собралось всего около 8 тысяч.

Финал

Бельгия — ФРГ — 1:2 (0:1)

Голы: Хрубеш, 10 (0:1). Вандерэйккен, 75 — с пенальти (1:1). Хрубеш, 88 (1:2).

Бельгия: Пфафф, Геретс, Меувс, Миллекампс, Ренкен, Колс, ван Мур, Вандерэйккен, Момменс, ван дер Эльст, Кулеманс.

ФРГ: Шумахер, Кальц, Дитц, Штилике, Ферстер, Бригель (Кулльман, 56), Шустер, Х.Мюллер, Румменигге, Хрубеш, Аллофс.

Наказания: Миллекампс, 35. Вандерэйккен, 55. Ферстер, 59. Ван дер Эльст, 89 (предупреждения).

Судья: Райня (Румыния).

22 июня. Рим. Олимпийский стадион. 47 864 зрителя.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» — 1980: триумф легенды «Баварии»

Форвард Карл-Хайнц Румменигге, звезда «Баварии» и сборной ФРГ, выиграл свой первый «Золотой мяч» в карьере (через год он сделает это второй раз). Румменигге набрал 122 очка, уверенно опередив всех преследователей. Вторым стал немец Бернд Шустер с 34 баллами, третьим — француз Мишель Платини (33). Никто из советских футболистов в тот год в список номинантов предсказуемо не попал.

Мир-1980: «чудо на льду» и «Имя розы»

5 января. Вышел роман «Имя розы» итальянского писателя Умберто Эко. Это произведение стало мировым бестселлером.

9 февраля. Любимый многими в СССР итальянский певец Тото Кутуньо выиграл фестиваль в Сан-Ремо с песней Solo noi.

22 февраля. На Олимпиаде в Лейк-Плэсиде произошло «чудо на льду». Сборная США под руководством Херба Брукса, составленная из студентов, сенсационно обыграла в финальной пульке звездную сборную СССР со счетом 4:3. После этого американцы победили еще и финнов, став олимпийскими чемпионами.

2 марта. В итальянском футболе разразился грандиозный скандал, связанный с подпольными ставками на матчи. Одним из игроков, угодивших в него и получивших дисквалификацию, стал Паоло Росси — будущая звезда чемпионата мира-1982, обладатель «Золотого мяча-1982».

14 апреля. В Риме на 60-м году жизни умер итальянский детский писатель Джанни Родари, издававшийся в СССР миллионными тиражами. По его произведениям в СССР были сняты такие фильмы для детей, как «Чиполлино» и «Волшебный голос Джельсомино», знаменитый мультфильм «Чиполлино».

2 августа. Произошел теракт на главном железнодорожном вокзале города Болоньи в Италии. В результате подрыва бомбы погибли 85 человек, а еще около 200 получили ранения.

11 ноября. В Италии официально начал вещание первый в стране частный общенациональный канал, получивший название Canale 5 и принадлежащий Сильвио Берлускони.

23 ноября. В Южной Италии произошло страшное землетрясение, которое унесло с собой жизни 2745 человек. Ранения получили около 9000 человек, около 300 тысяч жителей юга Италии остались без крова.

СССР-1980: Афганистан и Олимпиада

11 февраля. Состоялся премьерный показ культового советского фильма «Москва слезам не верит», который в 1981 году получил «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке.

9 апреля. Командир корабля «Союз-35» Леонид Попов и бортинженер Валерий Рюмин отправились в космос, чтобы вернуться на Землю только через полгода, что было рекордом для того времени.

23 июня. Пленум ЦК КПСС единодушно одобрил решение Политбюро о вводе советских войск в Афганистан.

19 июля. В Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.

28 июля. В Москве состоялось знаменитое прощание с Владимиром Высоцким, который скончался утром 25 июля. Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище.

3 августа. В Лужниках состоялась официальная церемония закрытия XXII летних Олимпийских игр.

1983 год. Валерий Лобановский. Фото —

ЕВРО-1984: Скандальный французский судья и невероятная сборная Франции

Турнир прошел примерно по той же формуле, что и четырьмя годами ранее. На финальной стадии играли восемь команд, разделенные на две группы. Отличие от Евро-1980 состояло в том, что на этот раз матч за третье место предусмотрен не был, а из группы выходили по две команды, а не по одной, что позволило провести два полуфинала и добавить турниру интриги. Франция как организатор финальной стадии автоматически получила право сыграть там без отбора. Помимо Парижа матчи прошли еще в шести городах.

Команды — участницы отборочного турнира к Евро-1980 был разбиты на семь групп. В четырех сыграли по пять команд, а в трех — по четыре. Сборная СССР попала в группу 2 вместе с Португалией, Польшей и Финляндией. В третий раз подряд сборная СССР, которой в этом цикле руководил Валерий Лобановский, не смогла пробиться в финальную часть Евро.

Начиналось же все очень неплохо и перспективно. 13 октября 1982 года сборная СССР обыграла в Москве Финляндию со счетом 2:0. А 27 апреля 1983 года и вовсе разгромила в Лужниках Португалию 5:0. В конце мая — начале июня наша сборная сначала сыграла вничью 1:1 в Польше, а затем победила 1:0 в гостях Финляндию. 9 октября Анатолий Демьяненко и Олег Блохин забили в Лужниках два безответных гола полякам. После этого оставалось не проиграть 13 ноября в гостях Португалии, и тогда сборная СССР попадала на Евро-1984. Но очень сомнительный пенальти, назначенный французским арбитром Конратом в ворота нашей сборной, решил исход дела в пользу Португалии. За счет победы в Лиссабоне со счетом 1:0 она набрала десять очков в группе и заняла первое место, опередив СССР на одно очко.

Главным сюрпризом отборочного турнира стал провал сборной Италии, которая была действующим чемпионом мира. В своей группе из пяти команд итальянцы умудрились занять лишь четвертое место, опередив только Кипр. А выше Италии расположились Румыния (сенсационное первое место), Швеция и Чехословакия. Другим сюрпризом стало второе место в группе 3 сборной Англии, которая проиграла в Лондоне 0:1 опередившим ее датчанам.

Помимо Португалии, Румынии и Дании, на Евро-1984 отобрались также Бельгия, Югославия, ФРГ и Испания. При этом Испания опередила Голландию лишь по дополнительным показателям, что до сих пор вызывает пересуды. 17 декабря 1983 года Голландия уверенно победила в Роттердаме Мальту со счетом 5:0 и набрала 13 очков с внушительной разницей забитых и пропущенных мячей: «+16». 21 декабря Испания принимала ту же Мальту в Севилье.

Догнать по очкам Голландию было не проблемой, но испанцам нужна была не просто крупная, а невероятная победа — с разницей как минимум в 11 мячей. И Испания ее добилась, обыграв Мальту с неприличным счетом 12:1. Набрав те же 13 очков, что и Голландия, Испания сравнялась с ней и по разнице мячей: «+16». Вот только голов у испанцев оказалось на два больше, чем у Голландии, — 24 против 22. Вот так Испания вышла на Евро-1984, где затем добралась до финального матча.

На финальной стадии группу А образовали Франция, Дания, Бельгия и Югославия. Франция последовательно обыграла Данию (1:0), Бельгию (5:0) и Югославию (3:2) и заняла первое место, а второе досталось скандинавам. Бесподобный Мишель Платини забил в этих трех матчах шесть голов, сделав по хет-трику против Бельгии и Югославии. Некоторые источники записывают сегодня на его счет и гол в ворота сборной Дании, однако по состоянию на 1984 год тот мяч был признан автоголом датчанина Буска.

В группе В сошлись Испания, ФРГ, Португалия и Румыния. Явным аутсайдером была Румыния, а сборная ФРГ уступила в итоге дорогу в полуфинал Испании и Португалии. Они сыграли между собой 1:1, набрали по четыре очка, а первое место в группе заняли испанцы — за счет того, что забили на один гол больше.

23 июня в очень напряженном матче, который состоялся в Марселе, Франция обыграла Португалию в дополнительное время, причем Мишель Платини забил решающий, третий гол на 119-й минуте. А на следующий день в Лионе датчане с испанцами и вовсе довели дело до серии послематчевых пенальти. В ней удачливее оказались испанцы, а победный удар нанес Мануэль Сарабиа.

Финальный матч состоялся 27 июня в Париже на знаменитом стадионе «Парк де Пренс». Мишель Платини забил гол на 57-й минуте благодаря вопиющей ошибке голкипера испанцев Арконады. А Бруно Беллон установил в контратаке окончательный счет на 90-й минуте встречи против Испании. Так сборная под руководством Мишеля Идальго заслуженно стала чемпионом Европы. Ну а Мишель Платини — лучшим снайпером финального турнира с восемью голами. Кто хочет, тот может считать, что и с девятью!

Средняя посещаемость финальной стадии турнира составила примерно 40 тысяч зрителей. Больше всего болельщиков собралось в Марселе, где Франция играла с Португалией в полуфинале: его посетило 54 848 человек. Меньше всего пришло в Сент-Этьене на матч Испания — Румыния: 16 972 зрителей.

Финал

Франция — Испания — 2:0 (0:0)

Голы: Платини, 57 (1:0). Беллон, 90 (2:0)

Франция: Батс, Баттистон (Аморос, 73), Ле Ру, Боссис, Домерг, Жиресс, Фернандез, Платини, Тигана, Лякомб (Женгини, 80), Беллон.

Испания: Арконада, Уркиага, Сальва (Роберто, 86), Гальего, Камачо, Сеньор, Хулио Альберто (Сарабия, 75), Франсиско, Виктор Муньос, Сантильяна, Карраско.

Наказания: нет.

Судья: Христов (Чехословакия).

27 июня. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 47 368 зрителей.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ-1984»: великолепный Платини

Ни у кого не могло быть никаких сомнений, кто выиграет «Золотой мяч» в этот год. Чемпион Европы в составе сборной Франции и обладатель скудетто-1984 в составе «Ювентуса» Мишель Платини сделал это второй год подряд (следующий, 1985-й, принесет ему третий «Золотой мяч»). Лучший бомбардир Евро-1984 (восемь голов) и серии А в сезоне-1983/84 (20 голов) набрал 128 очков в опросе журналистов. Его соотечественник Жан Тигана занял второе место с 57 баллами, а датский форвард Пребен Элкьяер — третье (48). В список номинантов на приз попал советский голкипер Ринат Дасаев, набравший в опросе «Франс Футбол» одно очко.

Ринат Дасаев. Фото Сергей Колганов

Мир-1984: бойкот Олимпиады и первый Apple

24 января. Выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh, его цена составила 2495 долларов США.

7 февраля. Экипаж шаттла «Челленджер» впервые вышел в открытый космос в свободном полете, то есть без механической связи с кораблем. Первым это сделал Брюс Маккэндлесс, а затем его примеру последовал Роберт Стюарт.

28 июля. Стартовали летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые бойкотировали Советский Союз и ряд других стран социалистического лагеря.

31 октября. В Нью-Дели смертельно ранена двумя телохранителями-сикхами премьер-министр Индии Индира Ганди. В тот же день она скончалась, а в стране был объявлен 12-дневный траур.

6 ноября. Президент США Роналд Рейган был переизбран на второй срок.

12 ноября. Вышел в свет знаменитый альбом поп-дивы Мадонны Like a Virgin, прославивший ее на весь мир.

СССР-1984: смерть Андропова и битва Карпова и Каспарова

9 февраля. В возрасте 69 лет скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.

13 февраля. Новым Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Константин Черненко.

6 июня. Выпущена знаменитая компьютерная игра «Тетрис», автором которой стал советский программист Алексей Пажитнов.

25 июля. Состоялся первый выход в открытый космос женщины-космонавта. Ею стала Светлана Савицкая.

9 сентября. В Москве стартовала историческая дуэль за мировую шахматную корону между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Изнурительный для участников и организаторов марафон был остановлен 15 февраля 1985-го (после 48 сыгранных партий) без объявления победителя, а повторная дуэль состоялась осенью того же года.

13 сентября. Сборная СССР по хоккею уступила в Калгари в полуфинале Кубка Канады хозяевам турнира со счетом 2:3, после чего канадцы в финальной серии до двух побед переиграли шведов.

21 ноября. Ленинградский «Зенит» выиграл под руководством Павла Садырина свой единственный чемпионский титул в истории чемпионатов СССР.

Рууд Гуллит и Ринат Дасаев. Фото —

ЕВРО-1988: последний финал СССР

Финальную часть турнира принимала ФРГ. Она автоматически получила путевку и не проходила отбор. Остальные семь сборных традиционно определялись по итогам квалификационного турнира, где три группы состояли из четырех команд, а четыре — из пяти.

Сборная СССР попала в группу 3 из пяти сборных. Соперниками подопечных Валерия Лобановского были Франция, ГДР, Исландия и Норвегия. По итогам турнира сборная СССР заняла первое место, набрав 13 очков. ГДР довольно неожиданно заняла вторую позицию — 11 баллов. А вот действующие чемпионы Европы французы провалились в квалификации, набрав всего шесть очков.

Вот как завершились матчи с участием звездной команды Валерия Лобановского: Исландия — СССР — 1:1 (Рейкьявик, 26 сентября 1986 года), Франция — СССР — 0:2 (Париж, 11 октября), СССР — Норвегия 4:0 (Симферополь, 29 октября), СССР — ГДР 2:0 (Киев, 29 апреля 1987 года), Норвегия — СССР 0:1 (Осло, 3 июня), СССР — Франция 1:1 (Москва, 9 сентября), ГДР — СССР 1:1 (Берлин, 10 октября), СССР — Исландия 2:0 (Симферополь, 28 октября). Из 14 забитых голов четыре на счету Игоря Беланова, дважды отличился Александр Заваров, по голу забили Геннадий Литовченко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Василий Рац и Тенгиз Сулаквелидзе.

Помимо ФРГ и СССР в финальную часть попали Испания, Италия, Англия, Голландия, Дания и Ирландия. Восемь команд разбили на две группы, а матчи прошли в Гамбурге, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Ганновере, Мюнхене и Штутгарте.

Группу А образовали ФРГ, Испания, Дания и Италия. Немцы и итальянцы одержали по две победы и сыграли между собой вничью 1:1. За счет чуть лучшей разницы мячей первое место в группе заняла сборная ФРГ.

Соперниками СССР по группе В стали Англия, Голландия и Ирландия. 12 июня гол Василия Раца на 52-й минуте принес сборной СССР победу над Голландией в Кельне. 15 июня подопечные Лобановского сыграли 1:1 в Ганновере с Ирландией, а гол в составе нашей сборной забил Олег Протасов, сравнявший счет на 75-й минуте. 18 июня во Франкфурте Сергей Алейников (3-я минута), Алексей Михайличенко (26-я минута) и Виктор Пасулько (73-я минута) принесли сборной СССР победу со счетом 3:1 над Англией. Набрав пять очков, сборная СССР заняла первое место, а второе досталось Голландии с четырьмя баллами. На групповых матчах с участием нашей сборной побывало соответственно 54 336, 38 308 и 48 335 зрителей.

21 июня в полуфинальном матче в Гамбурге сошлись сборные ФРГ и Голландии. Во втором тайме счет с пенальти открыл Лотар Маттеус, а затем, также с пенальти, ответный гол забил Роналд Куман. За минуту до окончания основного времени матча Марко ван Бастен принес победу голландцам.

22 июня в Штутгарте — в присутствии 61 660 зрителей — сборная СССР провела один из своих самых убедительных матчей за всю историю выступлений на чемпионатах мира или Европы. Голы Геннадия Литовченко (61-я минута) и Олега Протасова (63-я минута) позволили обыграть сборную Италии и выйти в финал. Ложкой в бочке меда стала разве что желтая карточка центрального защитника Олега Кузнецова, которого очень не хватило из-за дисквалификации в финальном матче против Голландии.

Он состоялся 25 июня в Мюнхене и собрал 62 770 зрителей. Звездная Голландия под руководством Ринуса Михелса победила со счетом 2:0, а голы у нее забили Рууд Гуллит (35-я минута) и Марко ван Бастен (55-я минута). На 73-й минуте Игорь Беланов не реализовал пенальти.

Голландцы с третьей попытки выиграли финал — на фоне двух поражений в финалах чемпионатов мира (1974, 1978). Марко ван Бастен с пятью голами стал лучшими бомбардиром решающей стадии турнира и был признан лучшим ее игроком.

Для сборной же СССР это был четвертый и последний в истории страны под таким названием финал чемпионатов Европы. Из восьми первенств континента, которые пришлись на эпоху Советского Союза, сборная страны четырежды играла в финале (1960, 1964, 1972, 1988) и однажды взяла чемпионский титул (1960). Еще один раз она попала в полуфинал (1968), где уступила лишь по жребию. В 1976 году сборная СССР проиграла по итогам двух четвертьфинальных матчей будущему чемпиону — сборной Чехословакии. И лишь перед Евро-1980 и 1984 наша команда не выбиралась из квалификации.

Матчи СССР*

Групповой турнир

Голландия — СССР — 0:1 (Рац, 52).

Ирландия — СССР — 1:1 (Уилан, 39 — Протасов, 75).

Англия — СССР — 1:3 (Адамс, 15 — Алейников, 3. Михайличенко, 26. Пасулько, 73).

1/2 финала

СССР — Италия — 2:0 (Литовченко, 61. Протасов, 83).

Финал

СССР — Голландия — 0:2 (Гуллит, 32. Ван Бастен, 54).

* В финальном турнире.

Финал

СССР — Голландия — 0:2 (0:1)

Голы: Гуллит, 32 (0:1). Ван Бастен, 54 (0:2).

Нереализованный пенальти: Беланов, 70 (вратарь).

СССР: Дасаев, Демьяненко, Алейников, Хидиятуллин, Рац, Литовченко, Заваров, Михайличенко, Гоцманов (Балтача, 68), Протасов (Пасулько, 71), Беланов.

Голландия: ван Брекелен, ван Арле, Райкард, Р.Куман, ван Тиггелен, Ваненбург, Ваутерс, Мюрен, Э.Куман, Гуллит, ван Бастен.

Наказания: Демьяненко, 31. Литовченко, 33. Ваутерс, 37. Хидиятуллин, 42. ван Арле, 50 (предупреждения).

Судья: Вотро (Франция).

25 июня. Мюнхен. Олимпийский стадион. 72 308 зрителей.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ-1988»: в тройке только голландцы

Весь пьедестал заняли звездные голландцы. Марко ван Бастен заслужил трофей, набрав 129 очков (впоследствии он выиграет «Золотой мяч» еще дважды). Вторым в голосовании стал Рууд Гуллит с 88 баллами. Франк Райкард занял третье место с 45 очками.

Очень достойное 4-е место в опросе заработал Алексей Михайличенко, набравший 41 очко. Кроме него, еще целых четыре игрока сборной СССР попали в список номинантов: Александр Заваров (пять очков), Олег Кузнецов (четыре очка), Ринат Дасаев и Анатолий Демньяненко (по три очка).

1998 год. Сборная СССР на Олимпиаде. Фото Игорь Уткин

Мир-1988: олимпийское золото СССР в футболе и баскетболе

13 февраля. В канадском Калгари стартовали зимние Олимпийские игры, где в общем медальном зачете доминировали сборные СССР и ГДР. Эти две страны исчезнут до проведения следующей Олимпиады.

4 марта. В Париже открыта стеклянная «Пирамида», ставшая новым главным входом в один из лучших музеев мира Лувр.

14 апреля. В Женеве был подписан пакет соглашений между Афганистаном и Пакистаном при участии СССР и США в качестве гарантов. В частности, предусматривался скорый вывод советских войск из Афганистана.

20 августа. Завершилась ирано-иракская война, длившаяся восемь лет.

30 сентября. Мужская сборная СССР по баскетболу выиграла олимпийский финал в Сеуле со счетом 76:63, победив Югославию.

1 октября. Сборная СССР по футболу со счетом 2:1 победила бразильцев в финале Олимпийского турнира в Сеуле.

9 ноября. Джордж Буш-старший, который был вице-президентом при Роналде Рейгане, стал 41-м президентом США.

СССР-1988: Марадона «перешел» в «Спартак»

12 февраля. В Нагорном Карабахе начались митинги за присоединение к Армянской ССР.

8 марта. Многодетная семья Овечкиных совершила кровавую попытку захвата и угона за границу самолета «Ту-154», который должен был лететь по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград.

1 апреля. В газете «Известия» вышла «новость» о том, что великий Диего Марадона готовится перейти из итальянского «Наполи» в московский «Спартак». Многие всерьез восприняли эту беспрецедентную для газет той эпохи первоапрельскую шутку.

15 мая. Начался вывод советских войск из Афганистана.

25 июля. Команда НБА «Атланта Хоукс» сыграла в Тбилиси против сборной СССР. Это был первый в истории приезд клуба НБА в нашу страну. Чуть позже проведено еще два матча — в Вильнюсе и Москве.

1 октября. Михаил Горбачев занял пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

16 октября. На советском телевидении начался показ первой «мыльной оперы» — бразильского сериала «Рабыня Изаура».

Георгий Кудинов

Александр Кузьмин

Россано Доннини