Над Испанией многие смеялись после группового этапа. Но она гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд

Матч с Хорватией станет отличным тестом на профпригодность.

К заключительному туру группового этапа сборная Испании подходила самой невезучей командой — согласно xG, коллектив Луиса Энрике должен был забить четыре гола, а в реальности смог лишь единожды поразить ворота соперника. Это ставило «красную фурию» перед выбором — победа над Словакией или вылет. Звучит, конечно, немного смешно.

А тут еще и Альваро Мората запорол пенальти в самый неподходящий момент. Забивай и весь матч делай то, что умеешь лучше всего, — держи мяч на половине поля соперника до финального свистка. И вот все девять «явных голевых моментов», созданных испанцами за первые два матча, пролетают перед глазами — в том числе не забитый Жераром Морено 11-метровый в матче с поляками.

Но волейбольный автогол вратаря словаков Мартина Дубравки лишил его звания героя матча, а дальше испанцев прорвало. Итог — впечатляющая победа 5:0. Но почему испанцы дотянули до последнего момента и не закрыли вопрос с выходом в плей-офф раньше? Нельзя же абсолютно все списывать на невезение. Давайте разбираться.

Владение, владение и еще раз владение

85, 76, 66 — именно столько в процентах владела мячом сборная Испании в матчах группового этапа. 87, 77, 87% - показатели территориального доминирования команды (касания и передачи в финальной трети поля от общего количества). Больше всех пасов среди всех команд на групповом этапе (в среднем 800 за матч), больше всех передач в штрафную площадь (14 за матч), больше всего продвигающих передач (57 за матч).

Испанцы трансформировали свою фирменную тики-таку в более радикальную версию. Конечно, и соперники были подходящие: ни компактно и организованно паркующаяся Швеция, ни Польша с их 5-3-1-1 при обороне, ни беспомощная Словакия — никто не собирался даже помыслить о том, чтобы бодаться с испанцами за владение.

«Владение мячом? Однажды я провел с девушкой ночь в баре, а другой парень в 5 утра повел ее в туалет, и там они занялись любовью»

Так афористично выразился экс-тренер сборных Чили и Аргентины и нынешний наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли после поражения со счетом 0:3, в котором его команда владела мячом 73% времени. Рассмотрим, что предпринимает Луис Энрике, чтобы никто не мог увести победу из-под носа его команды.

Альба — ключевой элемент атакующей мощи Испании

Во всех трех матчах Испания крайне мало атаковала через центр. По 19% в играх со Швеций и Польшей и 26% во встрече со Словакией. Это обусловливается несколькими вещами.

1) Инсайды играют ближе к флангам, образуя треугольники с крайними защитниками и нападающими. Педри смещается ближе к левому краю, а Коке — к правому. Там они взаимодействуют и меняются местами, образуя перегруз и создавая моменты. Фланговые форварды — Дани Ольмо, Ферран Торрес, Пабло Сарабия — очень вариативны. К примеру, нападающий «Лейпцига» в матче со шведами ситуативно брал на себя роль второго центрфорварда в паре с Моратой, когда Альба оказывался в выгодной позиции для прострела.

2) Особенно в плане вариативности хочется выделить Маркоса Льоренте, проведшего фантастический сезон в чемпионском «Атлетико». Его универсальность настолько впечатляет, что в системе Диего Симеоне игрок иногда может располагаться в дуэте нападающих с Луисом Суаресом, а иногда играть и правого защитника.

Именно так его использовал Луис Энрике, что лимитирует лучшее качество Льоренте — рывок из центра в полуфланг. Но в полузащите он не выходит из-за недостаточно сильного умения контролировать темп игры. Возможно, в матчах плей-офф Энрике попробует Льоренте на позиции крайнего нападающего.

3) Оппоненты (особенно Швеция) больше всего нацелены на перегруз «зоны 14» (пространство перед штрафной площадью), потому что статистически именно отсюда идет больше всего угрозы, особенно от креативных испанцев, вжимающих соперников в их штрафную.

4) Жорди Альба — мастер внезапных рывков за спину. На этом качестве он построил карьеру и образовал убийственную связку с Лео Месси в «Барселоне». На Евро-2020 Альба — один из лучших созидателей среди игроков всех позиций (1-е место по передачам в штрафную площадь, 3-е место по передачам под удар с игры, 4-е место по продвигающим передачам, 5-е место по передачам в финальную треть поля). Создается ощущение, что его подключения подобны финту легендарного бразильца Гарринчи — все знали, что он сделает, а противоядия так и не придумали.

Бускетс показал, почему Родри ему не ровня

Одной из причин неудач Испании в первых двух матчах можно считать слабую игру Родри. Полузащитник «Манчестер Сити» заменял Серхио Бускетса, лечившегося от коронавируса, и не смог компенсировать отсутствие капитана. В матче со Швецией его перекрывала пара нападающих Маркус Берг — Александр Исак, а когда мяч все-таки до него доходил, Родри не находил вариантов для обострения или быстрой смены направления атаки. Луис Энрике косвенно признал это, заменив игрока в середине второго тайма.

В матче со Словакией Бускетс вернулся, и скорости сразу увеличились. Его влияние на игру порой недооценивают, но не зря экс-тренер сборной Испании Висенте Дель Боске однажды сказал: «Смотришь футбол — не видишь Бускетса. А когда смотришь на Бускетса, видишь футбол».

Рассмотрим пару эпизодов, которые показывают всю важность полузащитника «Барселоны».

Эпизод матча Словакия — Испания на Евро-2020.

Аут на половине поля Испании. Игроки сборной Словакии пусть и не плотно, но контролируют все варианты розыгрыша на левом фланге обороны «красной фурии». Альба вбрасывает мяч на Бускетса, и тот одним движением разворачивается в противоположную сторону и отдает передачу на центрального защитника.

Эпизод матча Словакия — Испания на Евро-2020.

Спустя десять секунд Бускетс уже переместился в свободную зону ближе к правому краю и сигнализирует партнеру о том, что готов принять мяч.

Эпизод матча Словакия — Испания на Евро-2020.

В этом эпизоде Серхио видит свободное пространство за спиной соперника и уже начинает движение туда, хотя Коке еще даже не принял мяч. Отдельно стоит отметить, что полузащитник словаков Юрай Куцка в этот момент оборачивается и видит Бускетса за своей спиной. Уже через пару-тройку секунд Серхио окажется в свободной зоне и организует разрезающую передачу на Сарабию.

Да, слабая игра словаков не позволяет всецело оценить важность Бускетса для команды, но матчи плей-офф точно расставят все по местам.

В 1/8 финала испанцам предстоит встреча с хорватами. О предстоящем матче весьма точно выразился защитник шашечных Домагой Вида: «Нас ждет ад».

Помимо ожидаемого доминирования Испании во владении мячом, большим подспорьем для команды Энрике стал коронавирус у Ивана Перишича. Хорватия потеряла лучшего игрока по числу ударов (7), второго по ударам за 90 минут после Ребича (2,4 против 2,7), лучшего по числу передач под удар (7), лучшего по ожидаемым ассистам (0,6 ожидаемой голевой передачи), лучшего по касаниям в чужой штрафной (21, на втором месте Никола Влашич — лишь 7), лучшего по касаниям в чужой штрафной за 90 минут (7,2). Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уже заявил, что заменить Перишича в полной мере не удастся.

Тем не менее вице-чемпионы мира — самый сильный соперник испанцев на этом турнире. И вполне вероятно, что мы не увидим настолько высокого процента владения мячом, как это было на групповом этапе. В полузащите у Хорватии играют Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич. А Ребич, Крамарич и Влашич обладают миксом таланта, мобильности и мощи, что может поставить не самую сильную по игре «один в один» защиту испанцев в затруднительное положение.