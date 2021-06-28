«У Черчесова выбор из 15 футболистов. Не вижу в лимите ни одного плюса». Интервью бывшего спортивного директора «Локомотива»

Эрик Штоффельсхаус — о проблемах российского футбола, главном тренере и сборной Германии.

Интервью «СЭ» дал Эрик Штоффельсхаус. Мы обсудили с бывшим спортивным директором «Локомотива» игру сборной России, проблемы нашего футбола и пути выходы из кризиса, а также сборную Германии и общие тенденции Евро-2020.

Большие сборные уверены в себе

— Эрик, как вам выступление сборной России на Евро?

— Будем объективны, у вашей команды был сложный старт. Бельгия в большом порядке, считаю эту команду явным фаворитом. Как говорится, такому сопернику можно проиграть. Потом была Финляндия и заслуженная победа. Я хорошо знаю Миранчука по «Локомотиву», его гол — супер! Это высший технический пилотаж.

Все решалось в матче с Данией. На стороне соперника было много факторов: шикарная атмосфера на стадионе, психологически команда после всех перипетий с Эриксеном была предельно настроена на победу. Если судить по первому тайму, даже почти по первому часу, то игра могла пойти по другому сценарию. Но россияне свои моменты не реализовали, а датчане использовали первый же шанс. А потом случился курьезный гол после передачи назад, и ваша команда потеряла структуру. Даже один ответный мяч ничего не изменил, а великолепная игра вратаря Сафонова не помогла избежать крупного поражения.

— Народ в бешенстве...

— Еще бы. Так всегда после крупных турниров, когда команда вылетает на групповой стадии. Что говорить, если Германия прошла по лезвию, лишь на последних минутах вырвав ничью с Венгрией. Это мог быть второй подряд конфуз после ЧМ-2018. Была бы катастрофа. Однако большие сборные отличает уверенность в своих силах. Подопечные Йоахима Лева все же перевернули ход матча. И Англия при не самой яркой игре прошла дальше, и другие фавориты. А России не хватило запаса прочности, той самой веры в себя. Люди хотят видеть, что команда атакует до последних минут, цепляется за шансы. У вашей же команды этого не получилось, поэтому разочарование болельщиков можно понять.

Где качественные футболисты?

— Сейчас идет мощная дискуссия по поводу Станислава Черчесова. Ваше мнение?

— Я далековат от эпицентра событий, чтобы делать категоричные выводы. Любого тренера оценивают по результатам. На ЧМ-2018 он у Стани был супер. Хотя многие прочили провал, но я еще до турнира говорил, что верю в работу тренерского штаба. Вся страна тогда была в эйфории — сборная оказалась в числе восьми лучших команд планеты, вылетели только по пенальти. Сейчас все сложилось совсем не так хорошо. И Черчесов не стал уходить от ответственности, он ее взял на себя на пресс-конференции. При этом я его хорошо знаю — Стани не уйдет сам, он будет бороться, чтобы доказать, что возможно повторение успеха ЧМ.

Здесь важно задавать правильные вопросы и трезво оценивать ситуацию. Давайте посмотрим. Тренер итальянцев меняет полсостава, и мы не видим разницы. Там вторая команда сыграет не хуже первой. А у Черчесова выбор практически из 15 человек. В заявке 26 игроков, но у многих разрыв в классе с лидерами очень высок, на них особо нет расчета. Думаю, и болельщики не назовут тех, кто реально готов усиливать сборную, помимо тех, которых задействовал тренерский штаб. И здесь, наверное, не вина Черчесова, а его беда. Он работает с теми, кого готовят в клубах. Где качественные футболисты? Сколько из них могут играть на уровне Евро? Где поколение новых молодых звезд? Это все вопросы по детскому футболу.

Квалифицируются ли ваши юношеские сборные в финальные турниры? Как часто? А выходят там из группы? Когда мы последний раз видели Россию на молодежном чемпионате Европы? Сейчас наконец прошли определенную стадию, но в финальную майскую часть снова не попали. Почему такое происходит? Вот где надо разбираться. Вот где причины искать.

На клубном уровне, скажем в юношеской Лиге чемпионов, как ваши академии себя проявляют? Как далеко проходят? Думаю, вопросы шире и глобальнее, перестановкой на посту главного тренера сборной их не решить.

Многие маленькие страны — те же Бельгия, Голландия — системно подходят к вопросу детско-юношеского футбола и пожинают плоды. Хотя по количеству населения несопоставимы с Россией. Но у них есть выработанная философия, четкая стратегия. В этом плане у вас большие резервы.

Хотя во время моей работы в «Локомотиве» слышал, что есть план, который должен принести плоды через десять лет. Возможно, ему следуют, и к 2027-2028 году будет прорыв. Так-то инфраструктуру я видел вполне неплохую, центры подготовки резервов открыты. Надо только очень-очень усердно работать по разработанному плану.

Детско-юношеский футбол — самый важный аспект в футболе. Если академии не дают игроков высокого уровня, то какие успехи будут у сборной? ЧМ-2018 вызвал эйфорию, но сборная впервые за 30 лет вышла из группы на мировом первенстве, успех был исключением.

И трудности не только в России. Думаете, в Германии все гладко? Нет, конечно. Многие говорят о том, что французы ушли вперед, что у англичан целая россыпь молодых звезд, а у нас на всю страну нет ни одного мощного форварда, которого можно взять в сборную. В итоге в центре нападения играет невысокий Гнабри. Значит, где-то есть просчет в подготовке талантов, не на тех критериях сделан акцент.

Йоахим Лев попытался омолодить состав, но довольно быстро понял, что ветеранов пока некем заменить, и вернул перед Евро Хуммельса и Мюллера. Говорили, что они слишком старые, но попробовали — без них только хуже.

Второй момент. Я работал в России, у меня сформировалась четкая позиция, что лимит на легионеров тормозит развитие футбола. Здесь критерий простой. За десять лет существования лимита стало лучше? Если ответ отрицательный, значит, лимит не достигает своих целей.

Я противник любых ограничений. Да, говорят, что в топ-клубах выпускникам академий без лимита не найдется места. Но давайте обратимся к Германии. Разве в «Баварии» играет много выпускников? Нет, они растут в других командах. Как Киммих, который прошел «Штутгарт», «Лейпциг», только после этого оказавшись в Мюнхене. Нойер пришел из «Шальке». И так далее.

Так и в России — если в «Зените» уровень конкуренции слишком высокий для выпускника академии, то он может совершенно спокойно начать с «Урала» или «Уфы», там прогрессировать и дорастать до топ-клуба. Это нормальный путь. А если ты настолько крут, как Миранчук, то никакой лимит тебя не остановит. Разве кто-то отказался бы от 18-летнего Головина в пользу иностранца? Нет. Это не вопрос денег — вопрос качества.

Объясняю самый естественный и логичный путь для спортивного директора клуба. Первое — смотрим, кто есть в академии для основы. Это подготовленный своими силами игрок, у него есть особое отношение к клубу, он бесплатный. Если нет подходящего, то изучаем варианты в России — местные знают язык, адаптированы к лиге. И только если не находишь подходящего варианта в стране, то обращаешь внимание на зарубежный рынок. Любой руководитель клуба будет работать только так, не станет искусственно тащить иностранца, если есть россиянин не хуже.

С лимитом же все встает с ног на голову. Ты не смотришь, какой игрок сильнее, ты жестко ограничен. Скажем, у тебя установка — на правый фланг обороны найти россиянина. Потому что легионеры требуются тренеру в атаке, в центре. Но ты видишь, что соответствующего уровню твоего клуба доступного правого защитника — россиянина нет. И что делать? Начинаются искусственные вещи. Играют те, кто этого, возможно, и не заслуживает. А потом удивляемся — почему в еврокубках уступили. А потому что действия вне логики. И вся команда это видит.

Я уж не говорю про завышенные зарплаты и возможное падение мотивации из-за этого. А какие в лимите плюсы?

Столько не платят в Испании и Германии

— Главный аргумент сторонников лимита: без него в каждой команде будет играть по 11 средненьких бразильцев, африканцев и сербов, а на академии клубы вообще махнут рукой.

— Вариантов решения проблемы масса. Например, если есть риск, что клубы махнут рукой на академии, значит, может вмешаться федерация. Как во Франции, где создали 12 центров, в том числе в Клерфонтене, где выросли Галлас, Анелька, Матюиди, Мбаппе и другие. Любая проблема решается, есть еще масса вариантов. Как-то ведь в 1980-е годы появилась плеяда в Киеве, которая определяла лицо сборной и под руководством Валерия Лобановского стала вице-чемпионом Европы. Уверен, что там была философия и концепция.

При этом не думаю, что клубы махнут рукой на академии. Это фундамент, на котором все держится. Могу сказать, что в «Локомотиве» мне нравилось, как работает школа, каких дает выпускников. У нас играли братья Миранчуки, Лысов нормально конкурировал с Рыбусом, жаль, потом появились проблемы со здоровьем, Баринов подходил, вернулся Жемалетдинов, в «Казанке» были Куликов, Магкеев, Рыбчинский, другие ребята, которые сейчас играют. Какой бы ни был лимит, всем им логично давать шанс. Если не тянут — вперед, через ФНЛ, через «Уфу», «Урал», «Ростов», другие клубы. Это будет хорошо для всего российского футбола. Ведущая академия может выпускать 20 человек, из которых останется только один — самый лучший, а еще 19 станут приносить пользу другим командам.

В «Баварии» Штиллер с десяти лет в академии, они постарались его внедрить в основу, выпускали на поле, но он не потянул с первого захода. ОК, нет проблем, в 20 лет парень этим летом бесплатно переходит в «Хоффенхайм». Возможно, через 2-3 года прибавит и вернется в «Баварию». Кто-то быстрее развивается, кто-то медленнее. Иные до топ-клуба дорастают в 29-30 лет.

У лимита, кроме необходимости задействования более слабых игроков, есть второй негативный аспект — спрос на россиян очень высок, поэтому за них идет война, зарплаты взлетают до 2-3 миллионов евро. Да столько в Испании и Германии мало кому платят!

— На ваш взгляд, мы должны желать лучшим российским игрокам отъезда в ведущие зарубежные клубы? Или это еще сильнее понизит уровень РПЛ?

— Я думаю, что тут тоже все должно идти совершенно естественным путем. Футболисту и его окружению надо принять решение — где лучше развиваться. Скажем, есть вариант уехать в Англию. Но подходит ли тебе местный чемпионат? Сможешь ли там пробиться или зачахнешь? В каком возрасте лучше уехать — немного окрепнув в РПЛ или пораньше? Тут все индивидуально. Самый главный совет: в молодом возрасте смотреть на зарплату в самый последний момент. Если ты правильно выстроишь карьеру, то деньги никуда не денутся — ни в европейских чемпионатах, ни в российском. А вот погнавшись на старте за жирным контрактом, можно себе все испортить, сделав неправильный выбор.

Считаю, что 27-28 лет — вполне нормальный возраст для отъезда. Миранчук, скажем, отправился в «Аталанту» в 24 года — у него оптимальное развитие. Стал лидером в родном клубе, возмужал, отправился в серию А. Дай бог, там все получится.

Тут самое главное, чтобы футболист всегда оставался голодным до успеха, до побед. Как Киммих, который выиграл все трофеи с «Баварией», но ненавидит проигрывать даже во дворе. Или как Мюллер, который из-за повреждения колена не вышел в основе против Венгрии. Другой бы поберегся, а Томас в сложный момент даже не задумывался — вышел на замену, сказав: «Если я нужен, то буду играть».

Вылет России — отражение реального состояния дел

— Вернемся к российской сборной. Кого-то в составе можете выделить?

— Если говорить в общем, то трудно после плохого турнира говорить о ком-то в позитивных тонах. Ладно, Миранчук забил супергол. Голкипер Сафонов вытащил несколько сложнейших мячей. Но если при счете 1:4 первым вспоминается вратарь, то это плохой признак для всех остальных. И от игры в обороне, конечно, ждали больше, и от атакующего трио Головин — Миранчук — Дзюба.

— Черчесов прямо по ходу турнира ввел в состав вместо опытных Шунина и Семенова молодых Сафонова и Дивеева. Тренер не должен был определиться с этим вопросом до Евро?

— Сколько помню крупных турниров, всегда состав команд постепенно меняется. Не вижу в этом ничего особенного. Команда прошла отборочный путь, наигрывался определенный состав. Но крупный турнир всегда вскрывает какие-то слабости, поскольку уровень совсем другой и психологическое давление — тоже. После крупного поражения от Бельгии тренер решил поменять какие-то детальки в схеме. У Финляндии выиграли, дальше с датчанами уже минимальные изменения. Тут проблем не вижу, пусть замена на вратарской позиции и не совсем привычна.

— В целом вылет России на стадии группового турнира — это реальное отражение уровня футбола в стране?

— Думаю, да. Мы же видим, что в еврокубках в последние годы российские клубы почти не выходят в весеннюю часть. Уступают даже тем, кого сильнее на бумаге. Надо много работать, чтобы это изменить. О причинах и возможных изменениях мы уже говорили выше.

Италия сильнее всех. Но только пока

— К другим событиям на Евро. Вас радует, когда видите в стартовом составе поляков Рыбуса и Крыховяка, которых приглашали в «Локо»?

— Я рад видеть всех игроков, с которыми работал. Рыбус и Крыховяк — топ-профи, они лидеры московской команды, у них правильный менталитет, никогда не сдаются. Для клуба счастье, что нам удалось их получить, оба идентифицируют себя с «Локо». Был убежден, что мы делаем правильный выбор, когда их приглашали. А Крыховяка многие в прошлом сезоне называли лучшим в РПЛ.

— Сборная Германии. Вы уже сказали о неоднозначном выступлении команды. А как оцениваете решение Йоахима Лева после ЧМ-2018 отказаться от Хуммельса и Мюллера, а перед Евро вернуть их?

— Считаю, это супер, что он вернул ветеранов. У Лева был план по омоложению состава. Но он имел мужество признать, что допустил ошибку, план не сработал. Только большой тренер способен на такое.

— Ваш прогноз на матч 1/8 финала Германия — Англия?

— Из меня не самый лучший прогнозист. Скажу одно: всё, что было на групповом этапе, можно забыть. Думаю, у матчей этих двух сборных самая богатая история — с драмами, незасчитанными голами, сериями пенальти... Это классика европейского футбола. Так что эмоции в любом случае будут бить через край. Матч пройдет в Англии, но считаю, что фаворита в паре нет — Германия много раз выигрывала на «Уэмбли». Как предсказать? Скажем, может случиться автогол, как у Хуммельса с Францией, и всему плану на игру настанет капут. В любом случае нахожусь в предвкушении классного матча. Конечно, буду переживать за команду Лева.

— А в целом кто фаворит на Евро?

— И здесь все непредсказуемо. Скажем, кто бы поставил на Португалию на Евро-2016 после группового этапа? Где они ни разу не выиграли, вышли с третьего места, пропустив вперед Венгрию и Исландию, а потом стали чемпионами... По игре на групповом этапе самое сильное впечатление произвела Италия, которая и оборонялась круто, и атаковала мощно. Но это не значит, что они выиграют турнир. В 1/8 финала уже столкнулись с большими трудностями в матче с Австрией.

— Что в целом отметите на Евро?

— То, что в основном выигрывает тот, кто доминирует, владеет мячом, атакует. Похоже, позади времена, когда преимущество было у тех, кто парковал автобусы и убегал в контратаки. Сейчас на коне тот, кто с мячом, кто умеет с ним обращаться. И это хорошо для зрелищности футбола.