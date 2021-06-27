Чехия выбила Голландию с Евро. Карасев удалил де Лигта, а Промес уже не спас

Чешская сборная провела образцовый матч, не оставив шансов ярко отыгравшим групповой турнир голландцам.

Евро-2020. 1/8 финала

Нидерланды — Чехия — 0:2 (0:0)

Голы: Холеш, 68 (0:1). Шик, 80 (0:2).

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергхайс, 81), де Фрай, де Лигт, Дюмфрис, Вейналдум, де Рон (Вегхорст, 73), де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57).

Чехия: Вацлик, Челустка, Кадержабек, Калас, Холеш (Крал, 85), Цоуфал, Масопуст (Янкто, 79), Соучек, Шевчик (Хложек, 85), Барак (Садилек, 90+2), Шик (Крменчик, 90+2).

Предупреждения: Дюмфрис, 46. Цоуфал, 56. де Йонг, 84.

Удаление: де Лигт, 55.

Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все — Россия).

ВАР: Аттуэлл. Беттс, Кавана (все — Англия), Гиль (Польша).

27 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена». 52 834 зрителя.

Если вынести за скобки занимающую первое место в рейтинге ФИФА Бельгию, то на одном дыхании и со стопроцентным результатом групповой этап прошли те, кто изголодался по большим турнирам. Пропустившая ЧМ-2018 Италия и не игравшие в финальных раундах после бронзы ЧМ-2014 голландцы напоминали путешественников, которые вышли из пустыни, израсходовав все припасы, и, оказавшись в оазисе, никак не могут утолить жажду и голод. Болельщиков, которые окрасили Будапешт в оранжевые цвета и дали жару на улицах венгерской столицы, это тоже касалось. В плане эмоций и атмосферы это, кажется, главный город Евро-2020. Как бы ни пытались перевернуть ситуацию борцы за толерантность, которым не слишком нравятся принимаемые в Венгрии законы.

Футбол все равно берет свое. А для голландцев важным было не растратить все эмоции на первом этапе. Италия тяжелым матчем с австрийцами наличие проблемы лишь подтвердила. Соответственно, и «Оранжевым» никто не мог гарантировать легкой жизни против Чехии. А вопросов у Франка де Бура было два — схема и кандидатура второго нападающего. С первым все выглядело очевидным, ведь по классическим голландским 4-3-3 в порядке эксперимента в группе сыграли один тайм из шести. А в напарники Депаю, который заиграл раскованнее и ярче после подписания контракта с «Барселоной», определили Малена. Форвард ПСВ отлично проявил себя как после выхода на замену в игре с Австрией, так и получив место в старте против македонцев.

Мален и воскресный матч начал бодро, заработав опасный угловой. В целом же за первый тайм хвалить стоило чехов, которые вроде бы ничего особенного не демонстрировали, но при этом оказались отлично подготовлены ко всем ходами соперника. Депай, кроме шального шанса перед самым перерывом, ничем не запомнился, а герою группового раунда Дюмфрису просто не давали разбежаться. Несколько раз защитник все же обострял игру, но даже рекордные пять контактов с мячом в чужой штрафной и три заработанных стандарта не позволяли говорить о качестве игры уровня группового этапа.

Очень показательно смотрелась статистика первых десяти минут, по ходу которых генеральный конструктор игры «Оранжевых» Вайналдум из четырех передач до адресата довел только одну. Прагматичным же чехам в принципе много не требовалось. Свои шансы они караулили мастерски, и если Соучеку пробить головой в створ было сложно, то от гола Барака спасла только выставленная нога де Лигта. Голландцы же выдали первый на турнире тайм без хотя бы одного попадания в створ, и цена эпизода по такой игре возрастала многократно.

Yellow or red card? pic.twitter.com/B3HaYI9mV9 — ESPN FC (@ESPNFC) June 27, 2021

Важнейший момент номер один — сольный прорыв Малена, который вырвался один на один с вратарем, но не сумел перехитрить Вацлика. Практически сразу — уже у противоположной штрафной — де Лигт не удержался на ногах в единоборстве с Шиком и, возможно, посчитал, что сейчас последует свисток Сергея Карасева. Отсюда попытка выбить мяч в сторону рукой, но, так как нарушение допустил голландец, его действия оказались отягчающим обстоятельством. ВАР обратил на это внимание, практически незаметный до этого российский арбитр отправился «смотреть кино», и «Оранжевые» остались в меньшинстве.

Этот эпизод окончательно развернул ход матча, а де Буру пришлось перестраиваться. Решение он выбрал одновременно смелое, но казавшееся логичным. Оставил на поле четверку защитников, а Малена поменял на Промеса, который оказался в привычной для себя роли на левом фланге гибридной расстановке 4-4-1. То есть слева образовалась связка Квинси с ван Анхолтом, тогда как справа, по замыслу де Бура, было достаточно активности Дюмфриса и того, что пространство в зоне инсайда заполнялось включениями Вайналдума.

Дюмфрис действительно пытался успеть везде и даже предотвратил гол Кадержабека. Тренерский замысел был понятен, но, как выяснилось, трио центральных защитников маскировало проблемы «Оранжевых» в обороне. А так как в атаке мало что получалось и в равных составах, в меньшинстве в чешских тисках голландские тюльпаны завяли. Потом же их безжалостно растоптали мощью соорудивших первый гол Каласа и Холеша.

Дальше была попытка пойти ва-банк и упростить игру в нападении за счет габаритов Вегхорста, однако игра шла по сценарию Чехии. Настолько, что Холеш, фактически вытеснивший из состава появившегося только в концовке спартаковца Крала, оставил в дураках одновременно Дюмфриса и Вайналдума. Шику после передачи партнера оставалось просто попасть в створ. Образцовый план Ярослава Шилгавы его команда реализовала на все сто. Теперь чешский орешек в четвертьфинале попробует разгрызть Дания, и далеко не факт, что у нее это получится.