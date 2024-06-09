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Испанцы разгромили североирландцев, Венгрия потеряла двух игроков в матче с Израилем, Холанн и Эдегор не смогли победить датчан

Сборная Испании разгромила команду Северной Ирландии в товарищеском матче
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Испании радуются голу Педри (№20) в матче против Северной Ирландии.
Фото AFP
Обзор главных матчей сборных.
Товарищеские матчи.
08 июн, 16:00. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
1:1
Болгария

Матч между сборными Словении и Болгарии получился максимально равным — команды забили друг другу в первые 15 минут матча и завершили игру вничью. Уже на четвертой минуте встречи болгары открыли счет с пенальти, забил Десподов. Словения тоже забила со стандарта — Спорар поймал скидку Млакара после подачи с углового и сравнял.

Результат матча — скорее звоночек для Словении. Практически основному составу сборной было очень тяжело против Болгарии, которая вообще-то на Евро-2024 не едет. Ничего не смог придумать Беньямин Шешко — перспективного нападающего ни разу не нашли точным навесом, а сам он отметился только попаданием в офсайд. Его заменили на 72-й минуте.

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А вот Болгария показала хороший футбол — игроки старались владеть мячом и поймать соперников на ошибке. В конце встречи вообще был шанс вырвать победу, но Крастев промахнулся в решающий момент. В общем, болгары были не похожи на команду, которая не выиграла ни одной встречи в квалификации на главный турнир лета.

Венгрия разгромила Израиль

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:00. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Венгрия
3:0
Израиль

Израиль ожидаемо проиграл фавориту встречи — сборная Венгрии забила три мяча в первые 22 минуты и доигрывала матч на автопилоте. В составе венгров блистал, кстати, не Собослаи: счет открыл Шаллаи, а позже дублем отметился Варга.

Сборная Израиля старалась играть в свою игру, но у них ничего не получалось: 16 нанесенных ударов могут сбить с толку, ведь совокупная их опасность оценивается всего в 0,58 xG. Венгры были куда опаснее: создавали очень хорошие моменты и больше владели мячом.

Радость от победы Венгрии может продлиться недолго: в первом тайме с поля из-за травмы ушел Каллум Стайлз, а после перерыва поле пришлось покинуть Доминику Собослаи. Пока неизвестно, что с игроком «Ливерпуля», говорят, что его замена — просто мера предосторожности.

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Сербия неожиданно обыграла Швецию

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:00. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
0:3
Сербия

Сборная Сербии сенсационно разгромила шведов, забив три безответных мяча. В первом тайме отличился Милинкович-Савич, во втором забили Митрович и Тадич. Правда, результат все же обманчив: из него не следует, что у Сербии вдруг появились большие шансы на выход из группы Евро-2024.

На самом деле, встреча была более равной, чем показывает счет. Команды создали примерно одинаковые по опасности моменты, а Швеция намного больше владела мячом и куда чаще била: 21 удар против семи у Сербии. Круто показал себя голкипер Райкович, выбив аж девять сейвов. За сербами стоит последить — есть вероятность, что они будут выдавать матчи с обилием голов.

Австрия и Швейцария очень старались, но не выявили победителя

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
1:1
Австрия

Снова матч двух равных команд. Игра началась многообещающе: Баумгартнер вывел Австрию вперед уже на пятой минуте встречи, а швейцарцы ответили голом на 26-й.

Второй тайм выдался более спокойным. Тренеры скорее рассматривали матч как возможность набрать форму и тонус — использовали все замены и посмотрели в деле на всех футболистов.

По игре сильнее смотрелась скорее Швейцария — старались контролировать ход матча и больше атаковали, а вот австрийцы чаще фолили и старались сбить ритм игры. Победителя в итоге выявить не удалось.

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Норвегия показала, почему не играет на Евро

Товарищеские матчи.
08 июн, 20:30. Brondby (Бреннбю)
Дания
3:1
Норвегия

Датчане выбрали интересную тактику на матч с норвежцами: полностью отдали мяч соперникам и старались ловить их на контратаках. План сработал: Дания забила два быстрых гола в первом тайме, на которые уже после перерыва ответил Холанн. Дожать датчан не удалось: уже под конец встречи вышедший на замену Поульсен установил окончательный счет 3:1.

В составе сборной Норвегии лучшими ожидаемо оказались Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор — они и придумали единственный мяч своей сборной. Холанн, кстати, мог забивать еще, но первая его попытка была отменена из-за офсайда.

На бумаге Дания и Норвегия выглядят примерно равными командами, но датчане все равно решили играть от обороны — и выиграли. Интересно, будут ли они придерживаться такого же стиля на Евро-2024.

Ромелу Лукаку оформил дубль в матче против Люксембурга.
Фото AFP

Лукаку победил Люксембург

Товарищеские матчи.
08 июн, 21:00. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
3:0
Люксембург

Люксембург в последние годы сильно прибавил — сборную стали представлять футболисты, выступающие в топ-дивизионах за рубежом. Тем не менее, команда все еще не готова давать бой фаворитам — в матче с Бельгией Люксембург ожидаемо проиграл.

По игре вопросов никаких нет: сборная Люксембурга нанесла всего один удар, и тот мимо. Зато бельгийцы расстреливали ворота соперников с разных позиций: 26 ударов, 9 в створ и больше 4,5 ожидаемых голов. В общем, забивать стоило больше.

Удивительно, что Де Брейне ушел с поля без голевой передачи. Блистал молодой Жереми Доку, свою копилку с голами пополнил Ромелу Лукаку, отметился Леандро Троссард. Люксембургу до крупных турниров еще далеко — будем надеяться, что в ближайшем будущем у них все же начнет что-то получаться.

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Северная Ирландия разозлила Испанию быстрым голом

Товарищеские матчи.
08 июн, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Испания
5:1
Северная Ирландия

Матч Испании с Северной Ирландией начался неожиданно: фавориты получили гол в свои ворота уже на второй минуте. Ответ не заставил себя долго ждать: сравнял Педри, потом забивали Мората, снова Педри, Руис, а во втором тайме отметился Оярсабаль.

Североирландцам не повезло забить так рано: после пропущенного испанцы очень быстро собрались и показали, кто здесь один из главных фаворитов на победу на Евро. Отметим Ламина Ямаля — футболист отметился двумя голевыми передачами и наверняка убедил Де Ла Фуэнте в том, что он должен получить время на турнире.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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