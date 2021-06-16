Пресс-конференция главных тренеров после матча России с Финляндией.

— Возвращение на схему с тремя центральными защитниками получилось удачным? Как оцените игру Миранчука, забившего победный мяч? — первые вопросы главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

— Мы довольны тем, как сработала эта схема. Мы были уверены, что она принесет успех. Что касается отдельных игроков, то мы говорим только о команде. Главное, что команда была командой, игроки выполняли полученное задание. Алексей забил великолепный гол. Естественно, мы рады.

— Не обидно, что не улучшили разницу мячей? Какой был план на игру?

— План на игру легко читался. Получать мячи через инсайдные зоны, развивать атаки, задействовать фланги, потому что середина у них была занята тремя центральными защитниками. Это работало. Моменты были и у нас, и у соперника. Запланировать голы невозможно. Главное — создавать моменты, что мы и делали. Игра держала всех в напряжении. Мы выиграли, мы остаемся в турнире. Ждем результата завтрашней игры соперников, готовимся к следующему матчу.

— Алексей Миранчук прибавил за год в «Аталанте»?

— Я ему говорил, что поддерживаю решение о переходе в «Аталанту». Так он мог расти и развиваться как игрок и, самое главное, как личность. Ему нужно было выходить из зоны комфорта. В одной из лучших лиг мира ему нужно было доказывать свою состоятельность. В этом сезоне мы видели, как он, выходя на 5—10 минут, ценит свое время. С ним мы здесь разговаривали два раза. Он четко знал, что он будет играть и какая у него роль. Мы довольны его прогрессом. Другое дело, мы не форсируем развитие игроков, не давим на них. Надеемся, что в следующем сезоне в «Аталанте» он будет получать больше времени и выходить на лидирующие роли. Это пойдет на пользу как сборной, так и ему.

— Почему сегодня играл Сафонов, а не Шунин?

— Мы в турнире, я же не с улицы вратаря взял. Он заявлен, имеет право играть, как и другой вратарь. Мы смотрим внимательно и принимаем решения.

— Сборная сегодня смотрелась физически более готовой, чем в игре с Бельгией. Была задача вывести команду на пик формы ко второму и третьему матчу?

— Мы играли против команд разного уровня. Если бы сегодня опять играли с Бельгией, возможно, впечатление осталось бы другое. Надо посмотреть наши циферки. После первого тура они говорили, что мы набежали больше всех. Это хорошо, но надо подправлять, куда бежать и когда бежать. Нужно делать все, чтобы эта работа приносила больше результата. Сегодня мы довольны тем, как игроки подошли к матчу, все выполняли свои роли. Мы в турнире, нам предстоит важный матч, будем готовиться.

Маркку Канерва: «Было бы интересно посмотреть на игру России, если бы наш гол засчитали»

— Мы разочарованы результатом, мы хотели играть на победу, — начал главный тренер сборной Финляндии. — В футболе очень много различных драматичных моментов. Такой случился в начале игры, когда не был засчитан наш гол. Мы были близки к победе. Не знаю, как отмененный мяч повлиял на игру. У нас было больше возможностей забить, чем в игре с Данией, но мы не смогли ими воспользоваться. В обороне мы сыграли в целом хорошо. Да, конечно, был момент, когда сборная России забила, но в остальном все было неплохо. Горжусь игроками, они выложились по полной программе.

— Сборная России вас чем-то удивила?

— Мы знали, что не будет Жиркова, поэтому перестановки в составе были ожидаемыми. Ждали изменений и после поражения от Бельгии. Россия играла примерно так, как мы и рассчитывали. Мы исследовали их игру — много атак через фланги, передачи в штрафную. Было бы интересно, как бы повел себя соперник, если бы наш мяч в начале игры был засчитан. Мы тщательно готовились к игре. Миранчук хорошо играет левой ногой, мы знали об этом. Когда он забил, наша защита допустила ошибку. Но надо признать, что это был красивый гол. Жаль, что мы не смогли предотвратить его.

— С чем связана замена Пукки во втором тайме?

— Нужно иметь в виду все, что с ним было до турнира. Мы хотели добавить немного скорости в атаке. Игру нужно было освежить. Мы хотели прессинговать соперника более агрессивно. Остальными заменами мы хотели добавить больше силы в атаку и немного поменять схему.

— Похоже, что начало атак и контратак не было настолько динамичным, как бы этого хотелось. С чем это связано?

— Это хорошее замечание. Я тоже это заметил. Мы создали довольно много шансов у ворот соперника, но эффективность нашей команды сегодня была не слишком высокой. Защитники российской команды успешно блокировали все наши шансы и возможности забить. В целом игра нашей атаки была неплохой, мы довольно часто получали мяч на чужой половине. Но статистика не имеет значения, важен только итоговый счет.

— Дзюба жестко атаковал Тойвио. Что думаете об этом моменте?

— Да, очень неприятно, когда такой крупный игрок так тебя атакует. Когда я играл, такая борьба была нормальной. Но теперь правила изменились. То, что сделал Дзюба, — это не совсем правильно.

— Кто из игроков придумал сделать футболки в поддержу Эриксена?

— Мы обсудили это с игроками и тренерским штабом. Я поддержал эту идею. Спасибо менеджерам команды, которые смогли выполнить это в короткие сроки. Это многое говорит о наших игроках. Сегодня мы выложились по полной, но есть вещи важнее футбола. Хорошо, что игроки уделяют этому внимание.

— Вы все еще имеете шансы выйти из группы. Чего ждете от игры с Бельгией?

— Мы хотели победить сегодня и заслуживали одно очко. Бельгия — одна из сильнейших команд, нам будет очень сложно. Но мы уже показали, что можем играть на высоком уровне и воплощать мечты наших болельщиков в реальность.