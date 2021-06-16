Маккели не удалил Баринова. Сборной России повезло с судьей?

Разбираем работу бригады Данни Маккели, судившей матч 2-го тура чемпионата Европы-2020 Финляндия — Россия (0:1).

Гол Похьянпало

На 4-й минуте второй ассистент Ян де Фрис ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Йоэля Похьянпало, который открыл счет. Пришлось вмешаться видеоассистентам, которые в итоге общими усилиями вынесли правильный вердикт, и гол был не засчитан.

К сожалению для арбитра Данни Маккели, его помощники допускают в этом году запоминающиеся ошибки. Весной из-за неверного решения Марио Дикса не был засчитан гол Криштиану Роналду, забитый в конце отборочной встречи ЧМ-2022 Сербия — Португалия (2:2). На 90+3-й минуте мяч после удара звездного португальца пересек линию ворот. Однако Маккели гол не засчитал, не получив сигнал от Дикса. После игры голландский рефери, посмотрев видеозапись, понял, что его ассистент ошибся. В итоге судья принес извинения главному тренеру команды Португалии Фернанду Сантушу. Спустя пару дней после того матча Маккели сказал Диксу, что больше не доверяет ему и собирается включить в бригаду другого ассистента. Вместо него в голландское трио вошел Де Фрис.

В стартовой игре Евро-2020 Турция — Италия (0:3) первый ассистент Хессел Стегстра зафиксировал «космический» офсайд у Доменико Берарди, получившего пас от Лоренцо Инсинье, выполнившего угловой удар.

Фол Баринова на Камара

На 11-й минуте допустил ошибку уже сам Маккели, не зафиксировав фол Дмитрия Баринова. Тот в единоборстве с Гленом Камара наступил шипами на ногу соперника. Игрок финской сборной избежал перелома, а наш футболист — желтой карточки. Будь удар сильнее, а действия Баринова агрессивнее, можно было бы говорить даже об удалении.

Финляндия — Россия.

Фол Баринова на Пукки

Удаление должно было случиться на 40-й минуте. Однако Маккели снова допустил ошибку, простив Баринова. Тот попал рукой в лицо Теему Пукки и мог получить вторую желтую карточку. Но судья не применил к нему никаких дисциплинарных санкций.

Фолы Похьянпало и Арауюри

На 76-й и 90+5-й минутах Маккели простил уже финнов — Похьянпало и Паулюса Арауюри. Странно, что капитан сборной Финляндии избежал желтой карточки, — его фол (попадание локтем в лицо Баринову) был очевиден.

Назначение

Как уже сообщал «СЭ», Маккели получил назначение на игру Финляндия — Россия во многом из-за изменения статуса этой встречи. Он поменялся после победы финнов над датчанами (1:0), в результате чего они стали одними из претендентов на выход из группы.

Полицейский из Роттердама на хорошем счету у руководства судейского комитета УЕФА, но в иных обстоятельствах матч в Санкт-Петербурге 16 июня наверняка судил бы другой рефери. Сейчас же потребовался тот, кому доверяют больше других. Хотя игра в городе на Неве показала, что 38-летнему голландцу еще очень далеко, к примеру, до его более опытного коллеги Бьорна Кайперса. Маккели допустил сравнительно много мелких ошибок при определении или неопределении фолов.

Напомню, что при этом голландец неплохо провел стартовую игру турнира Турция — Италия, не назначив три 11-метровых удара — на 17-й, 21-й и 45-й минутах. В последнем случае правая рука турка Зеки Челика была отставлена в сторону, когда в нее попал мяч. Однако на Евро-2020 уже применяются новые правила. И как раз в данном случае Маккели их использовал, решив, что при таком характере движения защитника его рука оказалась в естественном положении.