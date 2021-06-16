Миранчук забил шедевральный гол в ворота финнов. Леша ответил Черчесову за «золотой актив»

Черчесов давно хотел совместить на поле Головина и Миранчука, и в игре с финнами это сработало.

Россия после первого тайма ведет у Финляндии во втором туре группового этапа Евро-2020 — 1:0. Единственный гол пока забил Алексей Миранчук, впервые на турнире вышедший в стартовом составе. Это первый гол России на турнире.

В концовке тайма хавбек обыгрался с Артемом Дзюбой в штрафной, переложил мяч под левую ногу и нанес крученый удар в дальнюю «девятку». Шедевральное исполнение в фирменном для Миранчука стиле.

Еще недавно Черчесов не особо надеялся на Миранчука и не всегда давал ему место в старте. В этом году Алексей ни разу не провел полный матч за сборную и лишь раз выходил в основном составе до игры с финнами — против Польши в контрольном матче перед Евро.

А до этого была ставшая мемом фраза Черчесова про «золотой актив» с претензиями в адрес молодого футболиста. В эфире «Матч ТВ» после 0:5 с Сербией в Лиге наций тренер сборной отвечал за неудачные результаты и прошелся в том числе по Миранчуку.

«Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже. Потому что они у себя дома, золотой актив, а я перед вами», — таким был месседж Черчесова в ноябре.

Перед стартом Евро тренер говорил, что хочет совместить на поле Головина и Миранчука.

«То время, которое мы здесь, используем для того, чтобы совместить этих двух игроков. Они многое умеют впереди, показывают нестандартные вещи. Другой вопрос, как нам распределить роли, чтобы они оба выглядели качественно. Это как наша хорошая головная боль, так и игроков, которые должны побольше друг с другом коммуницировать», — рассказывал Черчесов.

С Бельгией тем не менее в старте Миранчук не вышел, сыграв лишь 28 минут после выхода со скамейки. После игры, кстати, Черчесов похвалил Миранчука, что можно было воспринять как сигнал перед матчем с финнами.