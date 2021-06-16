Наша национальная команда обыграла Финляндию (1:0) и сохранила шансы на выход из группы на Евро

Чемпионат Европы. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1 (0:1)

Гол: Миранчук, 45+2.

Финляндия: Градецки, О`Шонесси, Араюури, Тойвио (Йенсен, 84), Райтала (Соири, 75), Камара, Лод, Шюллер (Кауко, 67), Уронен, Пукки (Лаппалайнен, 75), Похьянпало.

Россия: Сафонов, Марио Фернандес (Караваев, 26), Джикия, Дивеев, Кузяев, Зобнин, Баринов, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85), Головин.

Предупреждения: Камара, 22. Баринов, 27. Оздоев, 34. Джикия, 88. О`Шонесси, 90.

Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Пажес, Бризар (оба — Франция).

16 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Нынешний формат чемпионата Европы позволяет рассчитывать на выход из группы и с нулем очков после двух туров, так что даже поражение от финнов не ставило крест на надеждах. Но кто вообще хотел об этом думать? Пусть Суоми и сотворила сенсацию против Дании, но объективно это слабейшая сборная в нашем квартете по подбору исполнителей. И матч со скандинавами лишний раз подтвердил соотношение сил — по ударам Финляндия уступила со счетом 1-22. Но в обороне сражалась так, что забить не позволила и в итоге вырвала победу в Копенгагене. Дав четкий сигнал России — легко нашим не будет.

Хотя мы и так это знали. И выступления клубов РПЛ в еврокубках, и спрос на ее футболистов в топ-лигах ясно дают понять: российский футбол точно не на подъеме. Обойма мало-мальски крепких по европейским меркам исполнителей крайне узкая, выбор у главного тренера серьезно ограничен.

Станислав Черчесов по сравнению со встречей с Бельгией сделал три замены в стартовом составе. Одна вынужденная, при этом с акцентом на более атакующую игру — уехавшего с Евро Жиркова заменил Миранчук. «Итальянец» отправился вперед в помощь Головину и Дзюбе, а Кузяев из центра полузащиты передвинулся на левый фланг обороны. Опробованный вариант. Напортачившего Семенова сменил Дивеев — то, о чем так просила общественность. При этом Баринов из опорной зоны сместился на позицию третьего центрального защитника. Как в недавнем спарринге с Болгарией.

Самой же неожиданной стала рокировка на вратарской позиции — Сафонов вместо Шунина. Впрочем, после товарищеского матча с Польшей в начале июня она не столь внезапна. Уже тогда показалось, что Черчесова смущает нервозность динамовца, поэтому во Вроцлаве на последние полчаса вышел краснодарец. Тренер наверняка хотел посмотреть, занервничает ли на уровне сборных молодой «бык». Матвей не задергался, дав понять, что на него можно рассчитывать, если что.

Это «если что» и случилось против Бельгии, судя по выбору в пользу Сафонова. Черчесов сам был отличным голкипером, у него есть опытнейший ассистент Гинтарас Стауче, им виднее, насколько серьезно ошибался Шунин в стартовой встрече, «пожарил» ли, как руководил обороной, вводил мяч в игру и так далее. Им отвечать за свой выбор головой.

За перспективы россиян стало страшно уже на 4-й минуте. Первая же попытка прессинга от финнов завершилась взятием ворот Сафонова. Мы ругали Семенова за фатальные ошибки, но заменивший его Дивеев перехватил эстафетную палочку — именно после его обреза отличился Похьянпало. К счастью, в шоке вся страна пребывала недолго — ВАР рассмотрел небольшой офсайд.

Первый тайм получился живым. Многие предсказывали финскую стену, но соперник не только отсиживался у своей штрафной, но и неплохо вылетал в контратаки. В одном случае выручил своевременный выход из ворот Сафонова, а во втором — подкат в исполнении Дивеева в последний момент. Да и вообще каждое появление финнов на нашей половине вызывало тревогу — плотности между линиями, скажем прямо, не наблюдалось.

Отчасти это объяснимо тем, что Россия атаковала большими силами — надо было забивать. Нельзя сказать, что моментов возникало очень уж много, но на гол до перерыва наши наиграли. Оздоев бил из шикарной позиции, со «второго этажа» опасные удары наносили все тот же Оздоев, а также Марио Фернандес, Дивеев и Дзюба. Едва не замкнул дальнюю штангу Караваев. При этом зенитовец так ударился о штангу, что стало страшно — один правый защитник к тому моменту из-за травмы уже выбыл. Фернандес повредил позвоночник, его отвезли в больницу. Натурализованному бразильцу хочется пожелать здоровья, это большая потеря для сборной.

Вообще травмы прилично потрепали оборону — Кудряшов, Жирков, теперь Фернандес. Хорошо хоть «золотой актив» вовремя включился. В добавленное к первому тайму время Миранчук после скидки Дзюбы без замаха роскошным ударом поразил дальнюю «девятку» — 1:0.

Стало полегче. Но только относительно. Мы-то знаем, что дать сбой наша оборона может в любую секунду. После перерыва то Баринов на ровном месте падал в своей штрафной, то левый фланг оставался совершенно пустым и туда спокойно врывался соперник. Справлялись наши в последний момент с огромным трудом.

Здесь бы второй гол соорудить. И возможности у Жемалетдинова с Кузяевым были отличные — чуть не хватало точности. С ударом зенитовца справился Храдецки, а железнодорожник в первом случае катнул мяч рядом со штангой, а во втором из убойной позиции пробил выше ворот — уже в добавленное ко второму тайму время. Как бы этот упущенный гол не аукнулся нам при подсчете дополнительных показателей при определении участников плей-офф...

В итоге дело так и закончилось минимальной победой сборной России. Рабочей. Трудовой. Первой за девять лет в финальных турнирах Евро — с 8 июня 2012 года, когда разгромили Чехию со счетом 4:1.

Больших восторгов игра, конечно, не вызовет — феерии мы не увидели. Но самое главное сборная сделала — набрала три очка.

Теперь все для России решится в Копенгагене. Для выхода из группы наверняка хватит ничьей, поражение же грозит вылетом с чемпионата.