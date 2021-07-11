Осталось сделать последний шаг.

В 23 года Федерико Кьеза уже успел блеснуть в «Фиорентине», перейти в «Ювентус», став самым дорогим итальянским игроком в истории, и провести 30 матчей за сборную. Начав Евро-2020 на скамейке запасных, он стал спасителем Италии, забив в 1/8 финала в дополнительное время Австрии и открыв счет в полуфинале против испанцев.

Размеренное начало

На Евро Кьеза ехал в качестве запасного игрока — его место на правом фланге атаке в первых двух матчах уверенно занимал Доменико Берарди из «Сассуоло». Феде отыграл против Турции и Швейцарии всего 40 минут, дважды выходя на замену вместо Лоренцо Инсинье на левый фланг. И хоть он готов играть на любой позиции в тройке атаки, весь сезон в «Ювентусе» Кьеза провел ближе к правой бровке.

Одной из причин, по которой Кьеза не начал турнир в основе, стала его недостаточная аккуратность в обращении с мячом, считает обозреватель The Athletic Джеймс Хорнкасл, отвечающий в издании за итальянский футбол. Однако универсализм Федерико позволял ему все равно получать минуты на поле.

В стартовом составе Кьеза впервые вышел в заключительном матче группового этапа против Уэльса и сразу выдал 12 продвижений с мячом минимум на 5 метров ближе к чужим воротам (уступил по этому показателю только Марко Верратти — у того 16), а также стал лучшим по успешным попыткам дриблинга (3 из 6) и прессинг-действиям (11). Кьеза очень резок с мячом и отличается мобильностью и заряженностью на поле.

«Мы совершенно не сомневались в Кьезе. Он полностью отдает себя на тренировках и всегда сконцентрирован. Это одни из лучших качеств футболиста», — говорил бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Однако на матч 1/8 финала с Австрией с первых минут вновь вышел Берарди.

Выход на замену против австрийцев — переломный момент

Хоть Италия и выглядела очевидным, Давид Алаба и компания стали первым соперником, готовым и умеющим интенсивно прессинговать. Впервые у команды Роберто Манчини не было солидного преимущества во владении мячом: только 52 на 48 процентов. Да и основное время завершилось со счетом 0:0, а Марко Арнаутович изрядно потрепал нервы болельщиков «скуадры адзурры», замкнув передачу Алабы из небольшого офсайда.

Кьеза появился на поле на 84-й минуте. И уже спустя пять минут после начала дополнительного времени забежал к краю вратарской, справился с неудачным отскоком, сначала остановив мяч лицом, а затем убрав с пути пытавшегося спасти ситуацию Конрада Лаймера. Через доли секунды мяч оказался в воротах после уверенного удара с нерабочей левой ноги. Италия выдохнула, пусть победный гол в итоге забил не Кьеза, а Маттео Пессина.

В четвертьфинале против Бельгии и полуфинале с испанцами Феде уже выходил с первых минут.

В чем преимущество Кьезы над Берарди?

Берарди на групповом этапе отличался работоспособностью в прессинге, а его прострелы вдоль штрафной выносились статистикой в отдельный кластер передач, продвигающих мяч на 25% ближе к центру ворот соперника. Однако большая проблема Доменико, преследующая его и на клубном уровне, проявляется в количестве заблокированных ударов. До полуфинала с Испанией за три матча на турнире Берарди нанес 9 ударов (0 в створ), и 5 из них оказались заблокированными (55,5%). За минувший сезон в серии А этот показатель тоже кажется вопиющим (36.2%). У того же Инсинье всего 27.7% за 38 туров.

Кьеза же показал на Евро, что обладает инстинктом убийцы. Среди всех футболистов на Евро-2020, нанесших 10 и более ударов в сторону ворот, он занимает 8-е место по проценту попадений в створ (6 из 13, 45,5%). У Берарди этот показатель всего лишь 15,2% (2 из 13). Эта разница может стать решающей. В полуфинале с Испанией мы видели, как распорядился своим моментом Кьеза, хладнокровно справившись с опекой Эрика Гарсии и поразив дальний угол.

И видели, как Берарди запорол момент, который ему создал как раз Кьеза. Он имел время на мяче и находился у края вратарской, но мяч полетел точно в голкипера Унаи Симона. Против англичан, пропустивших свой первый гол на турнире только в полуфинале (и то со стандарта), таких моментов будет очень немного. И их нужно реализовывать.

Скорость Кьезы позволит ему еще и помогать в обороне правому защитнику. А в контексте связки Люка Шоу и Рахима Стерлинга и на левом краю атаки Англии, эта помощь будет попросту необходима. Кроме этого, Федерико входит в топ-5 лучших дриблеров турнира — на его счету 10 обводок. Также Кьеза входит в тройку лучших игроков своей сборной по проходам в штрафную с мячом — 1,79 за матч. Эти инструменты будут ключевыми при ситуациях один в один или игре на скорости — в составе англичан посоперничать в скорости с Кьезой сможет только Кайл Уокер, но он располагается на противоположном фланге.

Федерико прошел путь от запасного до одного из важнейших футболистов в предстоящем финале. Сильные качества итальянца могут стать основным способом взлома сверхнадежной обороны Англии, а инстинкт убийцы способен сделать из Кьезы настоящего героя нации и помочь ему добиться того, чего так и не смог его отец Энрико — победы на чемпионате Европы.