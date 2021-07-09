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«Кто-то, наверное, очень хочет, чтобы Англия выиграла чемпионат Европы». Резкое мнение из Чехии о финале Евро

Александр Чурилин
Александр Чурилин
Ответственный секретарь
Сегодня, 14:15
Шарка Пекова.
Шарка Пекова.
Теги:
Спортивная журналистка и блогер из Чехии Шарка Пекова считает, что англичане на этом турнире находятся в особых условиях.
7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1. Харри Кейн забивает второй гол в&nbsp;ворота датчан.После левого пенальти в пользу Англии — только Forza Italia! Рабинер — о втором полуфинале Евро

— Шарка, как тебе полуфинал Англия — Дания?

— Хорошая игра. Но тяжело сравнивать команду, которая почти все игры проводила дома и сборную, путешествующую по всей Европе и прилетевшую на матч в Лондон из Баку. Датчане очень устали в дополнительное время, и я это понимаю. Не вижу ничего удивительного в победе Англии.

— Что думаешь о пенальти?

— Его не должны были назначать. Во-первых, на поле в это время было два мяча, а во-вторых, Стерлинг мог бы выиграть «Оскар» за свое падение.

— Стерлинг — плохой парень?

— Нет, он вовсе не плохой. Стерлинг просто использовал ситуацию. Многие игроки сделали бы то же самое на его месте. Этот пенальти — вина главного арбитра и ВАР.

— Можно ли сказать, что сборную Англии тащат за уши?

— Думаю, да. Кто-то, наверное, хочет, чтобы Англия впервые в истории выиграла чемпионат Европы...

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт с&nbsp;футболистами национальной команды.Англия ответит за спорный пенальти? В финале Евро судьи могут «убить» даже Италию

— В финале твои симпатии будут на стороне...

— После вылета Чехии я симпатизировала датчанам из-за истории с Кристианом Эриксеном. Ну и из-за того, что можно было бы сказать, что мы проиграли будущему победителю (улыбается). А сейчас мои симпатии на стороне итальянцев. Мне нравится их страсть и то, что им никто не помогает. Если брать весь чемпионат, то Италии пришлось путешествовать, как и всем командам. Повторюсь, им никто не помогал — они шли ровно по всему турниру. А Англия провела почти все матчи дома и вышла в финал благодаря пенальти, которого не было. Англичане не устали от переездов, как датская команда, которая летела в Лондон из Баку, и играли при поддержке своих болельщиков. Некоторые из них вели себя ужасно глупо.

— Что ты имеешь в виду?

— Я не понимаю, как можно было светить лазерными указками в глаза Касперу Шмайхелю во время исполнения пенальти. Я бы надолго запретила этому болельщику посещение футбольных матчей.

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года