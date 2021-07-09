«Кто-то, наверное, очень хочет, чтобы Англия выиграла чемпионат Европы». Резкое мнение из Чехии о финале Евро

Спортивная журналистка и блогер из Чехии Шарка Пекова считает, что англичане на этом турнире находятся в особых условиях.

— Шарка, как тебе полуфинал Англия — Дания?

— Хорошая игра. Но тяжело сравнивать команду, которая почти все игры проводила дома и сборную, путешествующую по всей Европе и прилетевшую на матч в Лондон из Баку. Датчане очень устали в дополнительное время, и я это понимаю. Не вижу ничего удивительного в победе Англии.

— Что думаешь о пенальти?

— Его не должны были назначать. Во-первых, на поле в это время было два мяча, а во-вторых, Стерлинг мог бы выиграть «Оскар» за свое падение.

— Стерлинг — плохой парень?

— Нет, он вовсе не плохой. Стерлинг просто использовал ситуацию. Многие игроки сделали бы то же самое на его месте. Этот пенальти — вина главного арбитра и ВАР.

— Можно ли сказать, что сборную Англии тащат за уши?

— Думаю, да. Кто-то, наверное, хочет, чтобы Англия впервые в истории выиграла чемпионат Европы...

— В финале твои симпатии будут на стороне...

— После вылета Чехии я симпатизировала датчанам из-за истории с Кристианом Эриксеном. Ну и из-за того, что можно было бы сказать, что мы проиграли будущему победителю (улыбается). А сейчас мои симпатии на стороне итальянцев. Мне нравится их страсть и то, что им никто не помогает. Если брать весь чемпионат, то Италии пришлось путешествовать, как и всем командам. Повторюсь, им никто не помогал — они шли ровно по всему турниру. А Англия провела почти все матчи дома и вышла в финал благодаря пенальти, которого не было. Англичане не устали от переездов, как датская команда, которая летела в Лондон из Баку, и играли при поддержке своих болельщиков. Некоторые из них вели себя ужасно глупо.

— Что ты имеешь в виду?

— Я не понимаю, как можно было светить лазерными указками в глаза Касперу Шмайхелю во время исполнения пенальти. Я бы надолго запретила этому болельщику посещение футбольных матчей.