«Кто-то, наверное, очень хочет, чтобы Англия выиграла чемпионат Европы». Резкое мнение из Чехии о финале Евро
— Шарка, как тебе полуфинал Англия — Дания?
— Хорошая игра. Но тяжело сравнивать команду, которая почти все игры проводила дома и сборную, путешествующую по всей Европе и прилетевшую на матч в Лондон из Баку. Датчане очень устали в дополнительное время, и я это понимаю. Не вижу ничего удивительного в победе Англии.
— Что думаешь о пенальти?
— Его не должны были назначать. Во-первых, на поле в это время было два мяча, а во-вторых, Стерлинг мог бы выиграть «Оскар» за свое падение.
— Стерлинг — плохой парень?
— Нет, он вовсе не плохой. Стерлинг просто использовал ситуацию. Многие игроки сделали бы то же самое на его месте. Этот пенальти — вина главного арбитра и ВАР.
— Можно ли сказать, что сборную Англии тащат за уши?
— Думаю, да. Кто-то, наверное, хочет, чтобы Англия впервые в истории выиграла чемпионат Европы...
— В финале твои симпатии будут на стороне...
— После вылета Чехии я симпатизировала датчанам из-за истории с Кристианом Эриксеном. Ну и из-за того, что можно было бы сказать, что мы проиграли будущему победителю (улыбается). А сейчас мои симпатии на стороне итальянцев. Мне нравится их страсть и то, что им никто не помогает. Если брать весь чемпионат, то Италии пришлось путешествовать, как и всем командам. Повторюсь, им никто не помогал — они шли ровно по всему турниру. А Англия провела почти все матчи дома и вышла в финал благодаря пенальти, которого не было. Англичане не устали от переездов, как датская команда, которая летела в Лондон из Баку, и играли при поддержке своих болельщиков. Некоторые из них вели себя ужасно глупо.
— Что ты имеешь в виду?
— Я не понимаю, как можно было светить лазерными указками в глаза Касперу Шмайхелю во время исполнения пенальти. Я бы надолго запретила этому болельщику посещение футбольных матчей.
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