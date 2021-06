На Евро-2020 Голландия поедет без капитана и с худшим тренером в истории АПЛ

Нет ван Дейка, зато есть Мемфис и Френки де Йонг.

Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда

Когда чемпионат Европы был отложен на год, в Голландии этому даже успели порадоваться. Ведь перенос турнира означал, что Мемфис Депай успеет как следует восстановиться после травмы крестообразных связок колена и набрать форму к старту Евро. Однако потом дела пошли хуже, и радости заметно поубавилось. Капитан «оранжевых» Виргил ван Дейк порвал «кресты», пропустил почти весь сезон и не сыграет на Евро-2020. А главный тренер Роналд Куман, выведший голландцев на первый крупный турнир с ЧМ-2014 и завершивший, как ее называли в стране, «Большую засуху», покинул свой пост и уехал в «Барселону».

Потеря ван Дейка стала большим ударом по сборной, поскольку защитник «Ливерпуля» играл важную роль не только на поле, но и в раздевалке. Плюс ко всему Дэйли Блинд получил травму голеностопа, из-за чего пропустил довольно много матчей в последние два месяца. Так что сменщику Кумана Франку де Буру предстоит проделать большую работу, чтобы убедить всех — главным образом болельщиков, — что он подходящий человек для этой работы.

При Кумане голландцы периодически испытывали трудности в отборочном турнире, особенно в матчах против уступающих в классе соперников — Эстонии, Белоруссии, Северной Ирландии. Но затем случилась победа над Германией в Гамбурге со счетом 4:2. В той игре Голландия показала характер и тактическую гибкость, после чего в эту команду поверили.

Перед тем как покинуть свой пост, Куман заявил, что Голландия не входит в число фаворитов Евро-2020. Де Бур согласен с ним: «Если оценивать силы команд, то мы находимся где-то между четвертым и восьмым местом. Но мы достаточно хороши, чтобы выйти в полуфинал. И, конечно, мы хотим выиграть турнир. Для этого крайне важны хорошая атмосфера и уверенность в себе».

Про это же говорит и Депай, которому нравится происходящее со сборной. «Я могу охарактеризовать эту команду одним словом — это честность. Мы всегда можем спокойно сказать друг другу все, что думаем. Нам нужно и дальше так же помогать друг другу и подгонять друг друга», — заявил форвард «Лиона».

Тактика

Костяк команды — ван Дейк, Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Мартен де Рон, Жоржиньо Вайналдум и Депай. Базовой схемой является 4-2-1-3, однако иногда голландцы перестраивались на 3-5-2. Во время Евро-2020 де Бур планирует менять расстановку прямо по ходу матчей, если это будет нужно. «Для игроков это не является чем-то необычным, многие из них знакомы с этим в их клубах», — считает он.

Ориентировочный состав сборной Голландии. Фото «СЭ»

Тренер

Возможно, это судьба — чтобы Франк де Бур возглавлял Голландию на домашнем чемпионате Европы (все три матча в группе «оранжевые» проведут в Амстердаме). В конце концов, он ведь уже делал это раньше. На Евро-2000 де Бур был капитаном одной из сильнейших сборных в истории страны и забил роскошный гол со штрафного в ворота сборной Франции на групповом этапе. Но дальше что-то пошло не так: де Бур не забил два 11-метровых в полуфинале с Италией.

Потом были провалы уже в качестве тренера в «Интере» и «Кристал Пэлас». В Лондоне голландец проработал только 77 дней из своего трехлетнего контракта. В итоге над де Буром посмеялся даже Жозе Моуринью, назвав его «худшим тренером в истории премьер-лиги». Де Бур ответил: «У него было право так сказать, потому что действительно было очень плохо. Повторю, это его право, и я не из тех людей, что будут что-то говорить в ответ. Но я считаю, что кармически ему за это воздастся».

Не особенно получилось у де Бура и в США, где он тренировал «Атланту». Однажды он назвал местных фанатов избалованными, за что потом извинялся. Так что ему определенно есть что доказывать этим летом.

Ну и забавный факт. Жена Франка, Хелен, в 2008 году открыла магазин мебели и предметов интерьера. И в какой-то момент де Бур — тогда безработный — занимался доставкой грузов клиентам.

Герой

Френки де Йонга по-настоящему любят в Голландии, и на это есть несколько причин: его фамилия, его улыбка, которая не сходит с лица, и, самое главное, его игра. Если всех других игроков комментаторы называют по фамилии, то его чаще всего зовут просто Френки. Де Йонг — очень распространенная в стране фамилия, но Френки — уникальный игрок. В чем-то он похож на легендарного Йохана Кройфа — так же ведет мяч и принимает такие же нестандартные и рискованные решения, при этом делая все с невероятной уверенностью.

Де Йонг экстравагантен в своей нормальности. У него нет татуировок, больших дорогих машин и кучи украшений. Он скромен, часто говорит о своих слабостях, и почти вся Голландия обожает его.

Кто выиграл от переноса Евро-2020

Вут Вегхорст за минувший год вырос в бундеслиге в топ-бомбардира, а у Юррьена Тимбера был прорывной сезон в «Аяксе». Депай залечил свое колено и хочет перейти из чемпионата Франции в более крутую лигу.

Что поют фанаты

Viva Hollandia в исполнении Волтера Кроса. Текст довольно банальный, но у песни запоминающийся веселый припев. Это кавер на Viva Colonia, которую поют во время карнавала в Кельне и на матчах местного клуба. Viva Hollandia была очень популярна во время Евро-2008, когда «оранжевые» одержали три победы в группе, в том числе над Италией и Францией. Потом были новые версии песни. Сейчас, когда Голландия спустя семь лет снова будет играть на большом турнире, в припеве есть такая строчка: «Мы снова тут, и это офиге-е-е-е-е-нно, Viva Hollandia».

Что говорят фанаты

«Het is stroperig, we komen er niet doorheen, het is teveel breien, het moet opportunistischer» — «Слишком много катаем мяч, это невозможно, нужно играть более гибко».

«De frons van Frank de Boer lijkt dieper dan ooit» — «Хмурый взгляд Франка де Бура никогда не был еще более мрачным».

«De verlenging loopt op zijn eind en dan ga je toch een beetje aan Tim Krul denken» — «Когда заканчивается дополнительное время, начинаешь думать о Тиме Круле».

Герой эпохи пандемии

Франк де Бур вместе с актером Франком Ламмерсом появился в рекламном ролике голландско-бельгийского сериала Ferry, который стал хитом Netflix. Главный тренер сборной смотрелся очень убедительно. По сценарию Ламмерс, играющий в сериале бандита по имени Ферри, угрожает убить де Бура, если тот не скажет ему, кого он возьмет в команду на Евро-2020, и если в составе будет слишком мало игроков ПСВ (актер — фанат клуба из Эйндховена).

Барт Флитстра, Volkskrant