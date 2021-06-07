На Евро-2020 Украина сыграет в скандальной форме. Но запомниться она может не только этим

На родине от команды Андрея Шевченко ждут очень многого.

Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда

Украина в третий раз сыграет в финальном турнире чемпионата Европы. При этом команда впервые пробилась туда напрямую, выиграв свою отборочную группу. В 2012 году украинцы принимали участие в Евро на правах хозяев, а в 2016-м им пришлось пробиваться через стыковые матчи. А то, что сейчас в отборе Украина опередила действующего чемпиона континента — Португалию, делает факт первого места в группе еще более приятным.

Это большой шаг вперед для сборной, и теперь все надеются, что этим летом у нее получится впервые в истории выйти из группы и сыграть в плей-офф. Это не кажется чем-то невозможным. Болельщики ждут от команды очень многого, но главный тренер Андрей Шевченко старается немного охладить их пыл. «Задача-минимум — выйти из группы. У нас хорошая молодая команда, и если мы хорошо подготовимся и получится избежать травм, у нас есть все шансы сделать это», — говорит он.

Немного поумерили оптимизм и три ничьих в трех мартовских матчах в отборе к ЧМ-2022. Кроме того, неясно и будущее Шевченко. Он не скрывает, что однажды хотел бы поработать в Италии. «Когда мой путь со сборной Украины будет завершен, я хотел бы тренировать клуб. Сейчас я полностью сконцентрирован на сборной и на подготовке к чемпионату Европы, но после него мне нужно будет оглядеться по сторонам и все обдумать», — сказал Шевченко.

Андрей Шевченко. Фото Reuters

Тактика

При Шевченко команда сделала большой шаг вперед в тактическом плане. Во время отборочного турнира Украина в основном использовала схему 4-3-3, но после пандемии тренерский штаб начал пробовать другие варианты, и расстановка с тремя защитниками стала вполне рабочим вариантом.

Вся игра строится вокруг двух полузащитников: Александра Зинченко (в «Манчестер Сити» действует слева в обороне, но в сборной выходит в центре поля) и Руслана Малиновского из «Аталанты». Кроме того, им помогает Тарас Степаненко из «Шахтера», который берет на себя черновую работу. Вперед выдвинут Роман Яремчук из «Гента» — от того, как у него пойдет игра, зависит многое. Однако сильнейшей линией является вратарская, где конкурируют Георгий Бущан из «Динамо» и Андрей Лунин из мадридского «Реала».

Сборная Украины.

Тренер

Обладатель «Золотого мяча» — 2004 Шевченко — один из героев современной Украины, но это не спасает его от критики. Например, многим не нравится то, что он так и не заговорил по-украински, общаясь на русском, английском и итальянском. Шевченко пообещал, что скоро будет общаться на пресс-конференциях на украинском. Когда Шеву спросили о его идентичности, он ответил: «Я живу в Лондоне, моя жена — американка, у моих детей двойное гражданство, но при этом я остаюсь украинцем».

Руслан Малиновский. Фото AFP

Герой

Руслан Малиновский в некотором роде парадоксальная фигура. Он невероятно популярен на Украине, но при этом является примерным семьянином и активно участвует в разного рода общественных инициативах.

«Нет предела совершенству, всегда нужно стремиться стать еще лучше. Я всегда требую от себя максимум. Мне всегда кажется, что я мог бы сыграть еще лучше и принести больше пользы команде», — говорит он.

На Украине внимательно отслеживают каждое упоминание Малиновского в итальянских СМИ. Он много снимается в рекламе, а семейные видео полузащитника, которые делает его жена Роксана, всегда привлекают внимание в соцсетях.

Кто выиграл от переноса Евро

К таким игрокам, без сомнения, относится Артем Беседин. В декабре 2019-го нападающий получил годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, так что летом 2020-го он был вне игры. «Было много шуток о том, что именно я был тем, кто ввел карантин. Хотя я действительно едва ли не единственный, кто выиграл от всей этой ситуации. Но, разумеется, ничего хорошего в пандемии нет, я это прекрасно понимаю», — говорил Беседин.

Что поют фанаты

«Червона рута» — это вечно популярный украинский хит, считающийся символом единства и стойкости нации. Его часто поют на украинских стадионах, считается, что на больших турнирах именно он выражает украинскую культуру. В 2018 году была создана специальная версия для сборной страны. «Только Украина, только сборная! Пусть «Червона рута» вдохновит нашу команду на новые победы и свершения», — заявлял глава местной федерации Андрей Павелко.

Что говорят фанаты

«Ми на Євро» — «Мы на Евро». Простая, но хорошо понятная фраза для всех украинцев. Стала популярной после того, как ее сказал Александр Зинченко во время празднования победы над Португалией в отборочном турнире.

«Шева — кум Павелка» — «Шева — кум Павелко». Фраза, которую произносят критики сборной после поражений или просто слабой игры. Шевченко действительно является крестным отцом одного из детей Павелко.

«Зіна і Маліна» — «Зина и Малина». Прозвища двух ключевых футболистов сборной — Зинченко и Малиновского — хорошо рифмуются вместе.

Герой эпохи пандемии

На многих произвело впечатление поведение Андрея Лунина. На тренировочной базе «Реала» многие игроки сливочных по понятным причинам не хотели общаться с фанатами, которые приезжали взять автограф. Однако голкипер всегда уделял время болельщикам, постоянно нося при этом маску. Его даже ставили в пример в Испании.

??? El ejemplar gesto de Lunin y su pareja al parar con los aficionados.



? Muchos deber?an aprender...@diarioas pic.twitter.com/2ywFD5gKf5 — AStv (@AS_TV) February 22, 2021

Игорь Семен, ua-football.com