Обозреватель «СЭ» — о матчах Чехия — Дания и Украина — Англия.

Шилгавы-2021 = Черчесов-2018

Победа сборной Дании — абсолютно закономерна. Но и чехи в этом хорошем, качественном четвертьфинале выглядели очень достойно. Выход 40-й команды июньского рейтинга ФИФА (даже ниже России!) в такую стадию — отнюдь не стечение обстоятельств, как я предположил в одном из предыдущих материалов в «СЭ». Беру свои слова назад.

Смотрел на них, команду без больших талантов, но с отличным прессингом и четкой организацией, классно отреагировавшую на почти убийственную ситуацию с 0:2 перед самым перерывом, — и думал, что как раз такой могла стать, но не стала на Евро-2020 сборная России.

Данией быть мы не можем — индивидуального мастерства и присутствия игроков в топ-лигах, мягко говоря, недостаточно. А вот Чехией можем вполне. В победном матче с Нидерландами в 1/8 финала четыре человека были из своего чемпионата, один — из чемпионшипа...

Соучеки, Цоуфалы и Шики там в меньшинстве. Зато они — лидеры на поле. Прямо видео было, как Соучек держал центр поля, а Шик был ШИКарным, лучшим на этом турнире наконечником. Наши потенциальные лидеры, будь то Головин или Дзюба, таковыми не стали. И главный тренер так выжать из скромной по потенциалу команды максимум, как его чешский коллега, и близко не смог. Станислав Черчесов сделал плюс-минус то же самое, но в 2018-м, а не в 2021-м.

Главный тренер чехов Ярослав Шилгавы, что в переводе с чешского — Косоглазый, сработал совсем не косоглазо. Для меня он — в тройке лучших тренеров Евро-2020 наряду с Роберто Манчини и датчанином Каспером Хьюлманном.

И еще одна важная деталь — в Чехии есть «Славия», играющая в очень современный футбол, что сильно облегчило задачу Шилгавы. Клуб, которым руководит один из самых перспективных тренеров Европы с труднопроизносимым именем Йиндржих Трпишовски, в прошлом сезоне в группе Лиги Европы обыграл «Байер» и дважды «Ниццу», в плей-офф прошел, ни разу не пропустив, «Лестер», затем обыграл «Рейнджерс» и только в четвертьфинале (как и сборная на Евро) споткнулся на «Арсенале».

Двумя годами ранее он добился ровно того же, пройдя в плей-офф, ни много ни мало, «Севилью». А годом ранее играл вничью на «Камп Ноу» с «Барселоной» и на «Сан-Сиро» с «Интером» в группе Лиги чемпионов, хотя там этими двумя очками дело и ограничилось.

Кстати, Трпишовски в «Славию» пришел как раз вместо Шилгавы. То есть там еще и преемственность.

А что у нас в еврокубках в последние годы, во что играют наши ведущие клубы — вы знаете и без меня.

Украина развалилась, но у нее нет сильных защитников

В компанию Манчини, Хьюлманна и Шилгавы запишу и Гарета Саутгейта, но только если Англия дойдет до финала. С Украиной случились 4:0.

Англия набирает — первый раз на турнире больше двух забила. И все три во втором тайме — головой, с близкого расстояния, классически и как-то до обидного элементарно.

Тут можно вспомнить 0:3 Украины от Италии на ЧМ-2006 после победы над Швейцарией по пенальти в 1/8 финала. И тоже Дзамбротта в начале забил — только не на 4-й, а на 6-й. Но тогда по игре шансов у команды Олега Блохина, насколько помню, было куда больше, просто итальянцы забивали вообще все.

В первом тайме при 0:1 у украинцев было три неплохих подхода, прилично смотрелся Яремчук. Поймай команда Андрея Шевченко пусть даже шальной шанс в этих полумоментах — может, и могло бы получиться хотя бы что-то.

Не поймала, получила со стандарта на первой минуте второго тайма — и все, развал, занавес. Все-таки по-настоящему сильных защитников, особенно центральных, у Украины нет. И отсутствие даже в заявке Малиновского — невосполнимая для Украины потеря. Это у датчан есть кем Эриксена заменить, а у Шевченко ресурс крайне ограничен. Вести игру оказалось некому.

А Англия — Дания на «Уэмбли» — это будет круто. Забьет кто-нибудь этим британцам уже наконец? Пара Магуайр — Стоунс на турнире играет образцово, а уж на фоне обороны Украины это вообще другая галактика. И тот случай, о котором сэр Алекс Фергюсон говорил: «Нападение выигрывает матчи, оборона выигрывает титулы». Я ничего не прогнозирую, а говорю о роли определенной линии и конкретных игроков для команды.

Наконец-то покатило у Кейна — второй гол немцам снял с него психологическое напряжение и он просто начал делать то, что умеет. Тем более что и доставка не хромает.

А так полуфинальная четверка — в целом по делу. Вопросы вызывает только Испания. Три остальные команды — самые качественные и сбалансированные на турнире. Но и испанцы могут прибавить за счет тренерского мастерства Луиса Энрике. Это вам не Фернандо Йерро на ЧМ-2018. Все говорили, что Испания едет на Евро с самым слабым составом за пару десятков лет, а глядите-ка — уже в полуфинале.

Очень хочется, однако, чтобы из первой пары в финал вышла Италия, которая этим турниром доломала былые стереотипы о себе. Хотя и серия А давно должна была их разбить, и если кто-то помнит «Скуадру адзурру» Чезаре Пранделли на Евро-2012 — там тоже игра была с акцентом на атаку и никаким каттеначчо не пахло.

Хорошая должна быть концовка турнира. Надеюсь, незакрытая и результативная. В этом плей-офф в 12 матчах забит 41 мяч, то есть 3,41 за игру. Достойно и зрелищно.