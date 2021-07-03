Такая разная Дания. Чехию разбили ее же оружием и получили первый полуфинал за 29 лет

Дания впервые в этом веке вышла в полуфинал одного из главных турниров мирового футбола.

Евро-2020. 1/4 финала

Чехия — Дания — 1:2 (0:2)

Голы: Дилэйни, 5 (0:1). Дольберг, 42 (0:2). Шик, 49 (1:2).

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Челустка (Брабец, 65), Боржил, Холеш (Янкто, 46), Соучек, Барак, Масопуст (Крменчик, 46), Шевчик (Дарида, 80), Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмайхель, Вестергор, Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Стрюгер Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 81), Мехле, Брэйтуэйт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).

Предупреждения: Крменчик, 84. Калас, 86.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Нидерланды).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Нидерланды), Мели, Иррати (оба — Италия).

Резервный судья — Сергей Карасев (Россия)

3 июля. Баку. Стадион Олимпийский. 16306 зрителей.

Кажется, про Данию мы уже знаем почти все. Про уровень ее игры, поднявший скандинавов на десятое место в рейтинге ФИФА. Про потрясающий командный дух, проявившийся в полной мере в тот момент, когда врачи сражались за жизнь Кристиана Эриксена. А также изучили истории героев нынешнего турнира — Дольбега и Дамсгора, Кьера и Брэйтуэйта. После всего пережитого многие симпатизируют датчанам точно так же, как их легендарным предшественникам, которые выиграли Евро-1992.

А Чехии — в большей степени по инерции — уделяли внимания меньше, чем остальным четвертьфиналистам. Оценивали ее несколько приземленно и представляли как коллектив работяг, прорвавшийся в восьмерку лучших исключительно благодаря своему трудолюбию и характеру. Отчасти это действительно так, но все это вместе с системным подходом, дисциплиной, тактической выучкой и готовностью прыгнуть выше головы — конек чешского футбола, который не пытается объять необъятное, но держит стабильный уровень.

В том числе и в еврокубках, где «Славия» за последние три розыгрыша дважды выходила в четвертьфинал Лиги Европы. Фактически это базовый клуб сборной, в заявке которой пять человек играют за пражскую команду сейчас, основной центральный защитник Кудела не попал на турнир из-за дисквалификации, а Соучек, Цоуфал и Крал за последнюю пару лет уехали за границу именно из «Славии». Главный тренер сборной Ярослав Шилгавы — тоже выходец из этого клуба, откуда его, правда, уволили, решив изменить стиль пражан.

Сборная все-таки более прагматична, и акценты перед четвертьфиналом ее наставник расставлял предельно четко. Не проиграть в самоотдаче и настрое и ловить ошибку соперника, либо забить со стандарта. На бумаге все было очевидно, а в реальной обстановке проявилось некоторое сходство с Данией, о котором говорил Шилгавы. Вот тут и проявилась разница в уровне исполнителей.

Если против Нидерландов с ее природной склонностью к авантюризму чешские рецепты работали, то умеющие быть разными датчане превзошли номинальных хозяев в их родной стихии. А рецепт голевой атаки словно позаимствовали у соперника, заставив его допустить просчет при подаче углового. Несколько скандинавов увели опекунов за собой и расчистили пространство для обычно таскающего рояль для других Дилэйни. Вот вам и новый герой Дании, у которой на этом турнире забивали уже семь футболистов.

Такого количества бомбардиров нет ни в одной сборной, и это еще один козырь обидчика России в групповом турнире. По счету он тоже играть умеет, а растаскивать эшелонированную оборону — тем более. Убаюкивающая перепасовка в любой момент может смениться взрывом в виде паса Вестергора под забегание Мехле и изумительной по исполнении подаче «шведой» поймавшего кураж защитника «Аталанты». Сделано все было столь быстро, что чехи просто не успели перестроиться, и Боржил упустил Дольберга.

Дания так буднично заработала к перерыву перевес в два мяча, что смотрелось это как-то несерьезно по отношению к статусу матча. И Чехия все-таки показала, за счет чего она забралась так высоко. Не получилось отмычкой — взяли в руки лом. Перешли на 4-4-2, добавив второго форварда — Крменчика, и принялись грузить в штрафную. В результате Шик одним ударом сравнялся в списке лучших снайперов турнира с Криштиану Роналду (по 5 мячей) и повторил чешский рекорд результативности на европейских чемпионатах за авторством Милана Бароша.

Только эта Дания слишком хороша, чтобы ее можно было затоптать. Скандинавы ощетинились, включили агрессивный прессинг, под которым ранее ломалась еще казавшаяся неуязвимой Бельгия, а в борьбе потомки викингов вполне могли дать фору даже столь жесткому сопернику. Эта команда, как и ее главный тренер Каспер Хьюлманн, не может жить без мотивации и действительно хочет выиграть что-то серьезное. В том числе и ради Эриксена.