Англия закатала Украину в римский газон. Команде Шевченко отгрузили четыре мяча

Это было больно, но справедливо.

Чемпионат Европы. 1/4 финала

Украина — Англия — 0:4 (0:1)

Голы: Кейн (Стерлинг), 4 (0:1). Магуайр (Шоу), 46 (0:2). Кейн (Шоу, Стерлинг), 50 (0:3). Хендерсон (Маунт), 63 (0:4).

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Кривцов (Цыганков, 35), Караваев, Сидорчук (Макаренко, 64), Зинченко, Шапаренко, Миколенко, Яремчук, Ярмоленко.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Шоу (Триппьер, 65), Санчо, Маунт, Райс (Хендерсон, 57), Филлипс (Беллингем, 65), Стерлинг (Рэшфорд, 65), Кейн (Калверт-Льюин, 73).

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт, Данкерт (все — Германия).

3 июля. Рим. Стадион Олимпийский.

Гарет Саутгейт может теперь смело советовать всем своим критикам смотреть на табло. Под его руководством сборная Англии добралась до полуфинала на втором крупном турнире подряд. После ЧМ-2018 это случилось и на Евро-2020. Знаете, когда такое было в последний раз? Более чем 50 лет назад — после победы на ЧМ-1966 сборная «трех львов» стала третьей на ЧЕ-1968. А в полуфинале Евро англичане до нынешнего турнира были 25 лет назад — в 1996-м.

В 2000-х у Англии была команда, по сумме таланта игроков точно не уступавшая нынешней, а, на мой взгляд, превосходившая. Гари Невилл, Фердинанд, Терри, Кэмпбелл, Эшли Коул, Бекхэм, Джеррард, Лэмпард, Макманаман, Руни, Оуэн... Ну, вы помните. Но даже до полуфинала большого турнира эти ребята так и не добрались. Хотя тренировали их Свен-Йоран Эриксен и Фабио Капелло — люди заслуженные и авторитетные. Понятно, что обстоятельства были разные — тут и ляп Симэна после штрафного Роналдиньо, две подряд проигранные серии пенальти, незасчитанный чистый гол Лэмпарда на ЧМ-2010 в ЮАР. Но кого это сейчас волнует.

Кстати, и при Эриксене, и при Капелло это золотое английское поколение на больших турнирах играло в довольно тоскливый и перестраховочный футбол, смотреть за которым можно было только в том случае, если ты болельщик сборной Англии. То есть происходило все примерно то же самое, что и сейчас. Только концепция Саутгейта дала результат. Пока — промежуточный. Но это уже больше, чем было все последние 20 лет до него.

В конце концов, Саутгейт, в отличие, например, от полевого командира Станислава Черчесова, получил всех футболистов в свое распоряжение меньше чем за две недели до первого матча. 29 мая «Челси» и «Манчестер Сити» с десятком сборников в составе рубились в финале Лиги чемпионов, а уже 13 июня Англия играла с Хорватией. Дошло ведь до того, что в товарищеских матчах перед Евро выходили футболисты, не попавшие в окончательную заявку — тем, кто попал, банально нужен был отдых.

Хотя сейчас, когда Англия отгрузила Украине четыре, даже как-то неловко говорить про скуку. Да, матч в Риме не был феерическим зрелищем, от которого не оторваться, а последние 30 минут, когда все уже было понятно, и вовсе превратились в тренировку. Но англичане четко реализовали свое преимущество в классе. И, наконец, начали забивать со стандартов. На ЧМ-2018 это было их фишкой (помните тот паровозик?), сейчас же полетело только в 1/4 финала. Хотя Саутгейт — маньяк стандартов, летает даже в США на матчи НБА, чтобы изучать баскетбольные заслоны и прочие тонкости.

Украину же, кажется, накрыло похмелье после матча со Швецией в 1/8 финала. Все силы и эмоции остались там, в Глазго. Все примерно как у России в полуфинале с Испанией на Евро-2008. Хотя есть и другое сравнение — ЧМ-2006, где Украина в 1/8 финала обыграла в серии пенальти Швейцарию, а затем была раздавлена Италией (0:3). Единственное, что запомнилось — это красивый жест Андрея Шевченко, который в концовке хотел выпустить на поле резервистов: Довбика, Судакова и Тымчика. Но не успел — остановок до финального свистка и не было. Но вряд ли они сильно расстроились, как и вся Украина — выход в четвертьфинал там будут вспоминать еще долго.