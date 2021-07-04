«Не видел такого избиения со времен боя с Кличко». Как в Англии отреагировали на разгром Украины

Реакция на выход сборной «Трех львов» в полуфинал Евро-2020

После четвертьфинала Евро-2020 с Украиной (4:0) английские СМИ и болельщики раздали множество комплиментов игрокам и даже главному тренеру Гарету Саутгейту.

Не обошлось без знаменитого хита «Футбол возвращается домой» (Football coming home) — песни, написанной к проходившему в Англии Евро-1996. Английские фанаты с удовольствием распевали ее в Риме.

«??'? ??? ???, ???'? ??? !!!»



The #ENG fans in Rome are ??? after tonight's win! ?



Can England go all the way in #Euro2020? ? pic.twitter.com/aD8B0kLnz3 — talkSPORT (@talkSPORT) July 3, 2021

Twitter английской радиостанции talkSPORT изобразил капитана сборной Харри Кейна с кубком победителей Евро.

«Харри и Харри бууууууууум», — написал знаменитый в прошлом английский нападающий Алан Ширер.

«Он возвращается домой», — ответил ему гольфист Ли Уэствуд.

It's coming home Al ??? — Lee Westwood (@WestwoodLee) July 3, 2021

«Происходит что-то особенное. Мы начали турнир медленно, но прибавляли с каждой игрой. Голова просит меня успокоиться, но мое сердце уносится», — сказал потом Ширер в эфире ВВС.

Бывший норвежский футболист Ян Оге Фьортофт, большую часть карьеры проведший в Англии, настолько вошел во вкус после трех голов Харри (два от Кейна и одного от Магуайра), что после четвертого гола в шутку назвал этим именем и Джордана Хендерсона: «Харри Хендерсон делает счет 4:0».

Harry Henderson makes it 4-0 https://t.co/kLYcyk2sbp — Jan Aage Fjortoft ??? ?? (@JanAageFjortoft) July 3, 2021

Журналист BBC Джон Беннетт иронично оценил уверенную игру англичан: «Я смотрю Англию в плей-офф... без напряжения и головной боли. Что за безумие?»

I'm watching England in a knockout game... And I don't have a tense, nervous headache.



What is this madness? #ENGUKR — John Bennett (@JohnBennettBBC) July 3, 2021

«Я не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе», — пошутил боксер Тайсон Фьюри. Для справки: в этот день Фьюри победил украинца Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO, WBA и The Ring.

После пятой подряд игры на ноль и выхода в полуфинал Евро-2020 отношение к Саутгейту значительно улучшилось. И есть из-за чего. В послематчевой статистической сводке BBC назвал его «первым после Рэмси». Речь не о полузащитнике сборной Уэльса Аароне, а о сэре Альфе Рэмси — тренере, приведшем Англию к победе на ЧМ-1966.

«Гарет Саутгейт лишь второй тренер, приведший Англию к полуфиналам чемпионата мира и Евро. Первым был Альф Рэмси, которому удалось подобное в 1966 и 1968 годах», — написано в тексте BBC.

«Я начинаю думать, что Гарет Саутгейт знает о футболе немного больше всех нас», — написал британский рестлер и актер Стюарт Беннетт.

Brilliant #Eng!



I'm starting to think Gareth Southgate knows a bit more about football than the rest of us ?



Nailing it ??#EURO2020 #ENGUKR — Stu Bennett (@StuBennett) July 3, 2021

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд тоже не остался в стороне и похвалил решения главного тренера: «Все выходящие на поле игроки влияют на игру в позитивном ключе, тренер отлично пользуется ресурсами команды. Каждый игрок оправдывает свой вызов в сборную. Против них тяжело играть».

Как пишет TalkSport, болельщики даже придумали песню в честь Саутгейта. За основу взяли хит британской группы Atomic Kitten 2001 года Whole again. В ней поется о том, что фанаты не могут забыть первой встречи с Саутгейтом, он до сих пор заводит их и вдобавок везет футбол домой.

Один внимательный английский болельщик обратил внимание на важный момент в преддверии полуфинала с Данией. «4:0 — отличный результат. Мы не получили лишних желтых карточек!»

? «4-0, what a result. No extra yellow cards! Let's have it!!»



??? «Can they win it? Let's wait & see... COME ON ENGLAND!!»



This #ENG fan is buzzing after reaching the #Euro2020 semi-finals pic.twitter.com/Gkn975fhWE — talkSPORT (@talkSPORT) July 3, 2021

Саутгейт был в курсе возможных дисквалификаций Магуайра, Райса и Филлипса. По ходу второго тайма он заменил двух последних.

СМИ не дремлют и ждут полуфинального матча.

«Сборная «Трех львов» уже успокоилась после победы над Германией и обыграла Украину. Теперь нужно пройти энергичную команду Дании. Ожидания болельщиков достигли невиданного за многие годы уровня», — пишет Mirror.