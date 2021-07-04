«Сборная Украины конкурентоспособная. А какие перспективы у сборной России?» Взгляд из Киева на поражение от Англии

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о крупном поражении от сборной Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020

— Что это было? Объективная реальность? Встретились команды с разных планет?

— Считаю, что в определенный момент матча наша сборная дернулась, попыталась отыграться и получила по голове. Команда Шевченко захотела повести себя благородно, поиграть в футбол, а не осторожничать. Но случилось то, что случилось. Жаль. Что и говорить: плохое завершение нашего пребывания на Евро.

— Слово «позор» применимо к этому поражению? Или же сам выход в четвертьфинал, на ваш взгляд, все перекрывает?

— Нет, слово «позор» тут применять нельзя. Но и слово «триумф» тоже, конечно, не подходит для оценки выступления сборной Украины на этом турнире. Я вас очень прошу не использовать эти два понятия. Все-таки счет 0:4 абсолютно не располагает к песням о подвиге... Хотя я понимаю, что через пару дней некоторые у нас все-таки начнут петь дифирамбы и так далее.

— Думаете?

— Предполагаю. Я же, в свою очередь, предлагаю посмотреть на арифметику нашего выступления. Из пяти матчей мы проиграли три, победили Македонию. А основное время встречи со шведами завершилось вничью. Мы же добили их только в дополнительное.

— И общая разница мячей у вас 6-10.

— Разница мячей — все-таки вещь специфическая. Вопрос, повторяю, в количестве побед и в том, куда мы добрались. До турнира я считал четвертьфинал для сборной Украины очень большим успехом. Но то, как мы пробились туда... Я сейчас даже про то, как мы вышли из группы. Вот это и порождает всякие сомнения.

— У вас есть вопросы к Андрею Шевченко по составу, по тактике?

— По горячим следам у меня возникает только один вопрос. На мой взгляд, Зинченко против шведов хорошо проявил себя на месте левого бровочника. Так зачем было его оттуда сдвигать в центр? Нет, этот вопрос ни к чему не обязывает Шевченко, но тем не менее. Ну и думаю, мы где-то недоработали. Чего-то не хватило в средней линии, чтобы сдержать англичан.

— Этот разгром можно списать на травму Кривцова? Шевченко заметил, что после его потери пропала конкурентная борьба на «втором этаже».

— Учитывая то, что вместо Кривцова выпустили атакующего полузащитника Виктора Цыганкова, сложно было рассчитывать, что кто-то будет выигрывать верховые единоборства у своих ворот. Мы в этот момент пошли на риск. Извините, тогда не стоит списывать на кого-то свои грехи. Рискнули — получили.

— Считаете, Шевченко поспешил перестроиться на игру в четыре защитника?

— Здесь мне не хотелось бы упрекать моего тренера. Я понимаю, что он хотел сделать.

— Что же?

— Хотел сыграть в футбол и отыграться. Нет, я не могу Шевченко в этом упрекнуть. Но вы же знаете, что итоговый счет — мерило истины. К сожалению, все на табло...

Очень сложно донести эту мысль до болельщиков, до читателей. Повторю еще раз: я понимаю, почему мы дернулись! Но в итоге — 0:4. После такого результата непросто рассказывать об успешном выступлении на Евро.

— А вы считаете, Украина не заслуживала такого разгрома?

— На мой взгляд, Англия не настолько сильнее Украины, чтобы выносить ее со счетом 4:0. Ну вот так все сложилось в этом матче.

— Можно ли этот матч сравнить с поражением России от Бельгии или Дании?

— Это разные истории, потому что происходили на разных стадиях турнира. Я здесь усматриваю параллель с 2006 годом, когда сборная Украины проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата мира — 0:3. Именно это сопоставление напрашивается. А сравнивать с Россией здесь неуместно.

— Главный итог выступления сборной Украины на этом Евро?

— Итог, безусловно, очень противоречивый. А главный вывод, который лично я сделал, заключается в том, что у нас конкурентоспособная сборная.

— Конкурентоспособная?

— Если она сделает работу над ошибками, извлечет правильные уроки, мы сможем с оптимизмом смотреть на наши шансы сыграть на чемпионате мира. Нет, я точно не буду вам рассказывать, что украинцы такие замечательные, что мы устроили фестиваль, обошли «москалей» и так далее... Нет, нет. Наша сборная выдала противоречивое выступление, которое можно трактовать и так и так. Жизнь вообще не допускает однозначных толкований...

— Один из самых популярных комментариев российских болельщиков после вашего крупного поражения от Англии примерно такой: Украина средненькая команда, которой перестало везти, вот она и получила по полной программе.

— Дружище, а я никогда и не называл сборную Украины ведущей командой Европы. Нет, у нас достаточно средняя сборная. Другой вопрос, как правильно использовать свой потенциал, как способствовать развитию своих футболистов, какие у сборной перспективы в следующем цикле. И вот, на мой взгляд, с этими вещами у украинцев вполне нормальная ситуация. А вот у сборной России...

— Так?

— Большой вопрос, что вы собираетесь дальше делать и какие у вас перспективы. Это мое личное мнение. Но я вам искренне желаю успехов и поскорее разобраться в случившемся.