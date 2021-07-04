Италия прошла Бельгию, Англия выбила Украину и ждет Данию. Главные события 1/4 финала Евро

Чем запомнится второй раунд плей-офф чемпионата Европы.

Испания прошла Швейцарию в серии пенальти, а Италия победила Бельгию — в первом полуфинале в Лондоне будет повторение киевского финала-2012.

Дания переиграла Чехию, а Англия разгромила Украину — во втором полуфинале на «Уэмбли» сыграют главная сенсация этого чемпионата и хозяева решающей части турнира.

Евро-2020: сетка плей-офф.

Новая серия от Швейцарии

Швейцария довела до серии пенальти второй подряд матч, но не смогла первой в истории чемпионата Европы выиграть обе. После яркого противостояния с Францией команда Владимира Петковича вернулась в игру и затянула в дополнительное время еще одного фаворита.

Испания в Санкт-Петербурге быстро повела после того, как Альба включился в атаку, а Закария отправил мяч в ворота Зоммера. Это был десятый автогол Евро-2020 — больше, чем на всех предыдущих чемпионатах (9) и у лучшего снайпера отдельных турниров (9 у Мишеля Платини).

Швейцария во втором тайме поймала ошибку чужой обороны (забил Шачири), осталась вдесятером (справедливость удаления Фройлера вызвала вопросы) и выстояла до серии пенальти (дисквалифицированный Джака снова завел речью). Унаи Симон вытащил испанцев в полуфинал и скромно назвал лучшим в этот питерский вечер отразившего больше ударов в игре Зоммера.

Рекордная победа Италии

Италия победила Бельгию в матче двух фаворитов Евро-2020. Команда Роберто Манчини контролировала ход встречи, своей активностью и прессингом не дала развернуться сопернику, здорово бежала, разыгрывала, накрывала и ловила моменты.

Все голы четвертьфинала в Мюнхене уместились в 15 минут перед перерывом. Мяч Бареллы поднял на ноги всех своих, в том числе упавшего в чужой штрафной Иммобиле. Инсинье новым красивым ударом удвоил перевес. Лукаку сократил отставание с пенальти и во втором тайме был наиболее близок ко второму мячу в чужие ворота. Спинаццола отразил попытку удара форварда и заслужил поцелуй от Доннаруммы. Позже защитник получил тяжелую травму ахилла.

Бельгия выбыла из борьбы на главном турнире для своего золотого поколения. Лидерство в рейтинге ФИФА, статус одного из фаворитов — команда Роберто Мартинеса в нужный момент не показала свою мощную игру. Травмированный Эден Азар смотрел за вылетом со стороны, а Де Брейне с тяжелым повреждением бился до последнего.

Италия продолжает переписывать рекорды: 15 подряд побед в этом цикле чемпионата Европы (бельгийцы остановились на 14), в том числе пять — в финальном турнире. Также команда Манчини продлила серию до 32 игр без поражений (мировой рекорд у Бразилии и Испании — 35).

Редкий выход Дании

Дания переиграла Чехию в Баку. Команда Каспера Хьюлманда после двух ярких побед над Россией (4:1) и Уэльсом (4:0) добилась еще одной, не менее важной. Северяне впервые за 29 лет дошли до полуфинала крупного турнира, выше их достижение было только в 1992-м — на победном Евро.

Датчане провели быстрый гол после подачи углового, когда Дилэйни остался без соперника в центре чужой штрафной. Второй мяч перед перерывом — это классная передача Мехле с фланга и результативный выпад Дольберга, автора дубля в 1/8 финала. И у Дилэйни, и у Дольберга, как и у Брейтуэйта, есть свои истории.

Чехи сократили отставание перед перерывом, Шик преобразовал прострел в штрафную Шмейхела в свой пятый гол на турнире. Форвард сравнялся в списке бомбардиров Евро-2020 с Роналду, но и его личный счет больше не пополнится. Датчане сохранили свое при всем старании и отдаче Шика, игравшего с разбитой головой Соучека и их партнеров.

Выездной разгром от Англии

Украина — Англия — 0:4

Англия с крупным счетом победила Украину, оторвавшись сразу после перерыва матча в Риме. Команда Андрея Шевченко пыталась зацепиться за игру в первом тайме, но ее оборона рассыпалась и рухнула.

У Англии на Евро-2020 до этой субботы забивали только двое: Стерлинг — три мяча сборной, Кейн — четвертый, снявший все вопросы против Германии в первом раунде плей-офф. В ворота украинцев команда Гарета Саутгейта провела столько же голов, сколько в четырех матчах турнира до четвертьфинала. Стерлинг и Кейн организовали быстрый мяч, после перерыва Шоу своими подачами ассистировал Магуайру и тому же Кейну, а далее Хендерсон замкнул навес от углового флажка Маунта. Три гола головой в одной встрече — это рекорд чемпионата Европы.

Команда Саутгейта остается единственной сборной на Евро-2020, не пропустившей ни разу. Англичане возвращаются в Лондон и везут футбол домой. Все решающие матчи пройдут на «Уэмбли»: в первом полуфинале 6 июля сыграют Италия и Испания, во втором — 7 июля Англия и Дания.

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