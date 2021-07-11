«Спартак» отреагировал на гол Англии в финале Евро-2020
Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter отреагировал на гол сборной Англии в финале Евро-2020 против Италии.
«Так куда там отправляется футбол? Боже, кажется, домой», — говорится в публикации красно-белых в соцсети.
Okay then, where is it going?— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021
Oh my god. I think it's home.— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 11, 2021
«Спартак» сделал отсылку на популярную среди болельщиков сборной Англии песню Three Lions, в припеве которой поется «It's coming home».
Защитник англичан Люк Шоу открыл счет в финале на 2-й минуте встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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