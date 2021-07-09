На чемпионате Европы время решающего матча.

В финале Евро-2020 в воскресенье, 11 июля, сыграют сборные Италии и Англии. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало игры — 22.00 (время московское).

Евро 2020: сетка плей-офф. Фото —

Италия выиграла свою группу после трех побед над Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0). В плей-офф команда Роберто Манчини прошла Австрию (2:1 д.в.), Бельгию (2:1) и Испанию (1:1, пенальти — 4:2).

Англия стала первой в своей группе после матчей с Хорватией (1:0), Шотландией (0:0) и Чехией (1:0). В плей-офф команда Гарета Саутгейта выбила Германию (2:0), Украину (4:0) и Данию (2:1 д.в.).

Чемпионат Европы по футболу: дата и время начала, результат финального матча

11 июля, воскресенье

Время начала — 22.00 (мск).

Прямая трансляция — телеканал «Россия» (сайт «Смотрим.ру»).

Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.