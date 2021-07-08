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Саутгейт вспомнил поражение от Хорватии в полуфинале ЧМ в Москве после победы над Данией

02:30
Гарет Саутгейт. Фото AFP
Гарет Саутгейт. Фото AFP
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в 1/2 финала чемпионата Европы над Данией (2:1).

— В одну такую ночь мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить. Мы должны наслаждаться тем, что оказались в финале, но есть еще одно серьезное препятствие, которое нужно преодолеть.

Италия — очень хорошая команда. Я думал об этом в последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличная игра, которую можно с нетерпением ждать, — приводит BBC слова Саутгейта.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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