Саутгейт вспомнил поражение от Хорватии в полуфинале ЧМ в Москве после победы над Данией
02:30
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в 1/2 финала чемпионата Европы над Данией (2:1).
— В одну такую ночь мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить. Мы должны наслаждаться тем, что оказались в финале, но есть еще одно серьезное препятствие, которое нужно преодолеть.
Италия — очень хорошая команда. Я думал об этом в последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличная игра, которую можно с нетерпением ждать, — приводит BBC слова Саутгейта.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
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