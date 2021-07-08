Тренер сборной Дании рассказал, что помешало его команде в матче Евро-2020 против Англии
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после поражения от Англии (1:2) в 1/2 финала Евро-2020 признался, что его команда расстроена. Также он похвалил своих игроков.
«Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.
Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами", — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024490--england-vs-denmark/
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