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Саутгейт: «Не видел эпизода с пенальти. Есть ВАР, полагаю, что там все проверили и согласились»

02:37
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Рахим Стерлинг падает в штрафной датчан. Фото AFP
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Рахим Стерлинг падает в штрафной датчан. Фото AFP
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал одиннадцатиметровый, который принес победу его команде в 1/2 финала чемпионата Европы над Данией (2:1).

На 104-й минуте в ворота датчан был назначен пенальтт за фол на Рахиме Стерлинге. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании.

Момент с падением Стерлинга вызвал споры. Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и вручения «Золотого мяча» или Оскара за актерское мастерство.

— Я не видел эпизода с пенальти, поэтому не знаю, как именно там все получилось. Есть ВАР, полагаю, что там все проверили и согласились с решением арбитра.

Большим преимуществом была поддержка наших болельщиков в таких моментах, когда мы должны были пробиваться к воротам, и в концовке все было немного нервно, нам нужно было подержать мяч. Когда ждешь выхода в финал так долго, как мы, это неизбежно будет сидеть у тебя в голове, — приводит BBC слова Саутгейта.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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