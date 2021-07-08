Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выразил разочарование назначенным пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1).

«Англия заслуживала победы, но в таких моментах никогда не ставят пенальти. Тем более на таком уровне — полуфинал Евро, я не понимаю решения рефери и того факта, что ВАР не позвал рефери посмотреть на экран. Такие моменты никогда не пенальти. Я очень рад, что Англия победила, поймите меня правильно. Они заслужили победу, но я разочарован, как футбольный человек, как был назначен пенальти», — цитирует talkSPORT Моуринью.

«It was NEVER a penalty!» ?



«Especially at this level, the semi-final of a Euro. I don't understand the decision.»



Jos? Mourinho says England should NOT have been given their penalty v Denmark. pic.twitter.com/MKiEYk6K12 — talkSPORT (@talkSPORT) July 7, 2021

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».