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Моуринью раскритиковал арбитра за пенальти в матче Англия — Дания

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Жозе Моуринью. Фото Instagram
Жозе Моуринью. Фото Instagram
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выразил разочарование назначенным пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1).

«Англия заслуживала победы, но в таких моментах никогда не ставят пенальти. Тем более на таком уровне — полуфинал Евро, я не понимаю решения рефери и того факта, что ВАР не позвал рефери посмотреть на экран. Такие моменты никогда не пенальти. Я очень рад, что Англия победила, поймите меня правильно. Они заслужили победу, но я разочарован, как футбольный человек, как был назначен пенальти», — цитирует talkSPORT Моуринью.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля