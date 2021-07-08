Моуринью раскритиковал арбитра за пенальти в матче Англия — Дания
02:32
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью выразил разочарование назначенным пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1).
«Англия заслуживала победы, но в таких моментах никогда не ставят пенальти. Тем более на таком уровне — полуфинал Евро, я не понимаю решения рефери и того факта, что ВАР не позвал рефери посмотреть на экран. Такие моменты никогда не пенальти. Я очень рад, что Англия победила, поймите меня правильно. Они заслужили победу, но я разочарован, как футбольный человек, как был назначен пенальти», — цитирует talkSPORT Моуринью.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
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Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
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