Романцев высказался о зарплатах футболистов сборной России

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался по поводу уровня зарплат игроков национальной команды.

— Насчет зарплат замечу, что к футболистам здесь не может быть претензий — если им столько платят, то почему же не получать? — сказал Романцев «СЭ». — Я всегда был сторонникам того, чтобы игроки не получали деньги, а зарабатывали их. Схема простая: определенный оклад плюс высокие премиальные за победы и выполнение поставленных на сезон задач.

Существует мнение, что большие деньги портят игрока, снижают его мотивацию, тормозят стремление к росту. Возможно, с кем-то так и происходит. Но почему этого не случается с Роналду или Месси, чьи доходы исчисляются многими миллионами? Выходит, деньги им не мешают, а, наоборот, заставляют стараться быть лучше остальных. Значит, дело не в потолке зарплат, а в самих людях.

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева»