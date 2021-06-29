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Романцев высказался о зарплатах футболистов сборной России

18:35
Футболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался по поводу уровня зарплат игроков национальной команды.

— Насчет зарплат замечу, что к футболистам здесь не может быть претензий — если им столько платят, то почему же не получать? — сказал Романцев «СЭ». — Я всегда был сторонникам того, чтобы игроки не получали деньги, а зарабатывали их. Схема простая: определенный оклад плюс высокие премиальные за победы и выполнение поставленных на сезон задач.

Существует мнение, что большие деньги портят игрока, снижают его мотивацию, тормозят стремление к росту. Возможно, с кем-то так и происходит. Но почему этого не случается с Роналду или Месси, чьи доходы исчисляются многими миллионами? Выходит, деньги им не мешают, а, наоборот, заставляют стараться быть лучше остальных. Значит, дело не в потолке зарплат, а в самих людях.

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева»

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