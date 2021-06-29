Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Эмоции английских болельщиков перед матчем против Германии

18:34
Теги:

Сборные Англии и Германии проведут матч за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы и возможность стать соперником Швеции или Украины. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Английские болельщики начали подходить к стадиону за несколько часов до начала матча. Они выкрикивали кричалки и вообще вели себя очень эмоционально.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

В очных встречах каждая команда победила по 13 раз, еще шесть поединков завершились вничью. У англичан небольшое преимущество по забитым мячам: 51 против 42.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
Романцев: «Смена поколений в сборной России не должна проходить в авральном режиме»
Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/8 финала
«Спартак» — «Нефтчи»: где смотреть товарищеский матч
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля