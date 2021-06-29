Эмоции английских болельщиков перед матчем против Германии

Сборные Англии и Германии проведут матч за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы и возможность стать соперником Швеции или Украины. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Английские болельщики начали подходить к стадиону за несколько часов до начала матча. Они выкрикивали кричалки и вообще вели себя очень эмоционально.

В очных встречах каждая команда победила по 13 раз, еще шесть поединков завершились вничью. У англичан небольшое преимущество по забитым мячам: 51 против 42.