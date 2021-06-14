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Нургалиев считает, что игроки сборной России должны осознавать свою ответственность

21:32
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Футболисты сборной России должны понимать, какая ответственность перед ними на Евро-2020, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

«Несмотря на неудачное начало на чемпионате Европы, в сборную России надо всегда верить, — цитирует Нургалиева ТАСС 14 июня. — Это наша команда, наши спортсмены. Надеюсь, что они также понимают, какая ответственность перед ними».

Сборная России в стартовом матче на турнире уступила Бельгии (0:3). 16 июня россияне сыграют с командой Финляндии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11647063

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