Нургалиев считает, что игроки сборной России должны осознавать свою ответственность

Футболисты сборной России должны понимать, какая ответственность перед ними на Евро-2020, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

«Несмотря на неудачное начало на чемпионате Европы, в сборную России надо всегда верить, — цитирует Нургалиева ТАСС 14 июня. — Это наша команда, наши спортсмены. Надеюсь, что они также понимают, какая ответственность перед ними».

Сборная России в стартовом матче на турнире уступила Бельгии (0:3). 16 июня россияне сыграют с командой Финляндии.