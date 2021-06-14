Педри станет самым молодым игроком в истории Испании на крупных турнирах
21:27
Нападающий Педри попал в стартовый состав сборной Испании на стартовый матч группового этапа чемпионата Европы против Швеции.
Таким образом, он установит новый возрастной рекорд испанской сборной. Педри станет самым молодым игроком в истории сборной Испании на крупных международных турнирах.
На момент матча ему исполнилось 18 лет и 201 день. Он превзошел рекорд, который раньше принадлежал полузащитнику Франсеску Фабрегасу. Хавбек сыграл на чемпионате мира 2006 года в матче против Украины в возрасте 19 лет и 14 дней.
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