Педри станет самым молодым игроком в истории Испании на крупных турнирах

Нападающий Педри попал в стартовый состав сборной Испании на стартовый матч группового этапа чемпионата Европы против Швеции.

Таким образом, он установит новый возрастной рекорд испанской сборной. Педри станет самым молодым игроком в истории сборной Испании на крупных международных турнирах.

На момент матча ему исполнилось 18 лет и 201 день. Он превзошел рекорд, который раньше принадлежал полузащитнику Франсеску Фабрегасу. Хавбек сыграл на чемпионате мира 2006 года в матче против Украины в возрасте 19 лет и 14 дней.