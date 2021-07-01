Мостовой о том, что пропустил Евро из-за коронавируса: «Один фанат написал: «Хоть кого-то корона спасла»

Нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как отреагировал на положительный тест на коронавирус, из-за которого он пропустил Евро-2020.

«Еще когда перешел в «Зенит» и начал вызываться в сборную, у меня появилась цель — поехать на Евро и сыграть там. Очень этого хотел. Долго шел к цели, было непросто, но второй сезон в клубе провел хорошо, набрал форму, начал уверенно себя чувствовать. И в сборной, когда последняя игра с болгарами была, неплохо вышел на поле, имел моменты. Поэтому, конечно, очень ждал свой шанс — а потом этот тест.



Мы были в Новогорске и в этот же день уезжали в Петербург на игру с Бельгией. Утром самочувствие было нормальным, мы сдали тесты, потренировались, пообедали, я вернулся в номер — и понял, что чувствую себя неважно, хотя ничего экстраординарного не было. Потом, уже сразу после приземления, ко мне подошел Эдуард Безуглов: «У тебя положительный тест. Маску не снимай, ни с кем не контактируй». Хорошо, что дело было в Петербурге, где есть квартира — мне быстро организовали доставку домой, а наутро взяли еще один тест, и там тоже «плюс», а не «минус». Вот тогда я окончательно понял, что все, я мимо Евро. Не то чтобы накрыло, но осознал все, что произошло — чемпионат для меня закончился, я на нем не сыграю. Один день было тяжело, очень сильно расстроился. Потом подумал, что ничего уже не сделать, и отпустил ситуацию. Жизнь продолжается», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Мостового.

Также футболист рассказал, что получал сообщения от болельщиков во время Евро, несмотря на то, что пропускал турнир.

«Когда команда проигрывала, мне писали: «Ты — позор, плохой футболист». От других болельщиков приходили сообщения: «Удачи на игре!». Не знаю, то ли в шутку они это делали, то ли просто были не в курсе ситуации. Один человек после матча с Данией выложил мою фотографию и подписал: «Хоть кого-то корона спасла». Вот так», — добавил Мостовой.

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф. Мостовой был в заявке национальной команды на турнир, но не смог принять участие в нем из-за положительного теста на коронавирус. Вместо Мостового в заявку попал защитник «Динамо» Роман Евгеньев.