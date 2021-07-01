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Боксер Усик - о предстоящем матче Украина - Англия: «Прости, Англия, Украина разобьет тебя»

19:00
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик записал обращение для сборной Англии в преддверии матча с Украиной в 1/4 финала чемпионата Европы. 

 «Прости, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион», – сказал Усик в Instagram.

Усик — непобежденный боксер с 18 победами (13 нокаутами). Послужной список Джошуа — 24 победы (22 нокаута) при одном поражении.

Четвертьфинальный матч Украина – Англия пройдет 3 июля, начало – в 22.00.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQxz4HzAqqS/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8c0e3008-9499-4c8d-b40d-429aa7e82a77

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля