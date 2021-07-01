Боксер Усик - о предстоящем матче Украина - Англия: «Прости, Англия, Украина разобьет тебя»
19:00
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик записал обращение для сборной Англии в преддверии матча с Украиной в 1/4 финала чемпионата Европы.
«Прости, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион», – сказал Усик в Instagram.
Усик — непобежденный боксер с 18 победами (13 нокаутами). Послужной список Джошуа — 24 победы (22 нокаута) при одном поражении.
Четвертьфинальный матч Украина – Англия пройдет 3 июля, начало – в 22.00.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CQxz4HzAqqS/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8c0e3008-9499-4c8d-b40d-429aa7e82a77
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