Боксер Усик - о предстоящем матче Украина - Англия: «Прости, Англия, Украина разобьет тебя»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик записал обращение для сборной Англии в преддверии матча с Украиной в 1/4 финала чемпионата Европы.

«Прости, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион», – сказал Усик в Instagram.

Усик — непобежденный боксер с 18 победами (13 нокаутами). Послужной список Джошуа — 24 победы (22 нокаута) при одном поражении.

Четвертьфинальный матч Украина – Англия пройдет 3 июля, начало – в 22.00.