Известный финский тренер перед матчем чемпионата Европы отметил патриотизм российских спортсменов

Раймо Сумманен, бывший главный тренер хоккейного «Авангарда», в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы по футболу Россия — Финляндия.

— Мне очень интересно, как сложится матч против России, — отметил Сумманен. — Я ведь тренировал здесь. Когда русские играют слаженно, коллективно, за Mother Russia — они действительно опасный соперник. Финны действуют от обороны, мы защищаем свои ворота, выжидаем, когда соперник начнет рисковать и ошибаться, а затем бежим в контратаку. Но если русские играют от обороны так, как они это умеют, то игра абсолютно в их руках. А вот если они не будут действовать слаженным механизмом, то у Финляндии есть шанс.

— Что в целом думаете о российском футболе?

— Могу сказать о вашем спорте в целом. Я работал с российскими игроками в Омске, русские умеют выкладываться по максимуму. А на различных чемпионатах они выступают за свою Родину, там они выходят и играют по принципу «сделай или умри».

Также русские находятся под сильным давлением, они уступили в первом матче, а нашу сборную примут на домашнем поле. Но повторюсь, если команда играет за Родину, она максимально сплочена, хорошо защищается, такую сборную очень тяжело победить.

Интересно, насколько хорошо получится у нашей сборной играть от защиты, получится ли сработать, как в Копенгагене. Финны тоже сильные и сплоченные. Игра с Россией будет хорошей проверкой на прочность.

Те ребята, которых я тренировал, всегда выкладывались по максимуму, делали все, что от них требуется, все российские спортсмены такие. Иногда они выкладываются настолько, что ты сам не замечаешь, как ошибаешься. Они играют с холодной головой и слаженно, они как воины. Одолеть их будет нелегко.

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем — датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

(Надежда Тонконог)