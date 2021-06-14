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Яшкин поздравил сборную Чехии с победой на Евро

18:56
Instagram Дмитрия Яшкина.
Instagram Дмитрия Яшкина.
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Сборная Чехии со счетом 2:0 обыграла команду Шотландии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Бывший нападающий московского хоккейного «Динамо» Дмитрий Яшкин поздравил команду с этим успехом в Instagram.

Instagram Дмитрия Яшкина.
Instagram Дмитрия Яшкина.

В сезоне-2020/21 Яшкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 38 шайб в 59 встречах. Также на его счету 22 голевые передачи. В плей-офф форвард набрал 8 (5+3) очков.

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