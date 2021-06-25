Гандболистка Бобровникова раскритиковала зарплаты футболистов сборной России

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова в своем Instagram выразила возмущение по поводу высоких зарплат российских футболистов.

«За завтраком услышала, как сборная по боксу обсуждала огромные зарплаты футболистов. Я не сдержалась и тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых игроками.

Зобнин зарабатывает 26 миллионов рублей в месяц. Я в жизни столько не заработаю. Боксерша Саад, например, лицо свое подставляет под удары, чтобы заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас спортсменов высочайшего уровня, которые никогда не увидят такие суммы", — написала девушка.

Позже спортсменка удалила сторис с критикой.

Ранее сообщалось, что 27-летний Зобнин получает в «Спартаке» 3,45 миллиона евро за сезон-2020/21. Он является самым высокооплачиваемым игроком красно-белых. Нападающий сборной России Артем Дзюба, забивший единственной гол (с пенальти) в заключительном матче группового турнира Евро-2020 против Дании (1:4), получает в «Зените» четыре миллиона евро в год.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла два матча из трех и вылетела из турнира.