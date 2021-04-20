Назван самый высокооплачиваемый футболист «Спартака»

Стали известны зарплаты игроков московского «Спартака». Полузащитник Роман Зобнин является самым высокооплачиваемым игроком красно-белых, согласно опубликованным данным Telegram-канала «BlackMirror».

27-летний Зобнин получает 3,45 миллиона евро за сезон-2020/21. Защитник Самюэль Жиго — 2,27 млн евро, Илья Кутепов — 2,30 млн евро.

Как утверждается, документ с цифрами заработных плат футболистов «Спартака» был отправлен на согласование с руководством клуба. Возможно, по итогу в него были внесены корректировки.

Зарплаты других игроков «Спартака» выглядят следующим образом:

Зелимхан Бакаев — 1,1 млн евро;

Аяз Гулиев — 1,38 млн евро;

Айртон — 1,92 млн евро;

Георгий Джикия — 2,0 млн евро;

Гус Тил — 1,95 млн евро;

Андрей Ещенко — 0,36 млн евро;

Александр Максименко — 1,49 млн евро;

Эсекиэль Понсе — 1,72 млн евро;

Джордан Ларссон — 1,55 млн евро;

Александр Селихов — 1,49 млн евро;

20 апреля в Сети также была опубликована зарплата главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.